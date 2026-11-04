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Klein, aber mit großem Anspruch: Das Lian Li B4-mATX kommt als kompaktes Micro-ATX-Gehäuse daher, das gemeinsam mit dem SFF-Spezialisten DAN Cases entwickelt wurde. Auf gerade einmal 21,3 Litern Volumen soll das Gehäuse Kompatibilität bieten, die man sonst eher von deutlich größeren Towern kennt: Platz für mATX-Mainboards, Grafikkarten bis zu 358 mm Länge und sowohl ATX- als auch SFX-Netzteile stehen auf dem Papier. Back-Connect-Mainboards werden nicht unterstützt.

Zur Auswahl stehen sowohl eine schwarze als auch eine weiße Version mit Mesh-Front. Wer es etwas edler mag, kann alternativ zur Version mit echter Holzfront greifen, die für beide Farben verfügbar ist. Während die Paneele bei der weißen Gehäusevariante aus Buchenholz gefertigt sind, kommt bei der schwarzen Variante Walnussholz zum Einsatz. Uns liegt die Mesh-Variante in Weiß vor, die dem kompakten Gehäuse einen aufgeräumten, unaufdringlichen Auftritt verleiht.

Lian Li spendiert dem B4-mATX von Haus aus ein Doppelleben. Dank drehbarem Netzanschluss und Standfüßen an zwei Seiten lässt sich das Gehäuse wahlweise horizontal als flache Desktop-Einheit oder vertikal als platzsparender Mini-Tower aufstellen. Zusätzlich kann man das Gehäuse mit dem optional erhältlichen Vertical AeroDeck auch im senkrechten Betrieb mit einer Front mit Holzstreben ausstatten, die zusätzlichen Platz für drei Gehäuselüfter bietet. Da uns Lian Li freundlicherweise beide Konfigurationen zur Verfügung gestellt hat, haben wir haben das Gehäuse zunächst in der klassischen Variante mit Mesh-Front aufgebaut und im Anschluss auf den Betrieb mit dem Vertical AeroDeck umgerüstet, um beide Aufstellvarianten aus erster Hand beurteilen zu können.

Ob Lian Li und DAN Cases das Versprechen aus geringem Platzbedarf und großzügiger Hardware-Kompatibilität im Alltag auch tatsächlich einlösen, klären wir im folgenden Test. Wir haben uns dabei nicht nur die reinen Datenblattwerte angeschaut, sondern das B4-mATX mit unserem Testsystem bestückt – inklusive Blick auf Verarbeitung, Kabelmanagement und die kleinen Stolperfallen beim Zusammenbau.

Im Preisvergleich startet das Lian Li B4-mATX aktuell schon bei rund 70 Euro für die schwarze Mesh-Version, die weiße Variante ist mit knapp 75 Euro nur geringfügig teurer. Für die Wood-Edition bezahlt man ca. 85 Euro, das optional erhältliche Vertical AeroDeck schlägt mit ungefähr 30 Euro zusätzlich zu Buche.

Das Gehäuse wird im typischen stabilen Karton geliefert, der als Aufdruck nur den Namen des Gehäuses und die Logos trägt. Im Inneren wird das Gehäuse durch zwei stabile Styroporschalen und eine zusätzliche Folie vor Kratzern und Beschädigungen geschützt.

Das Zubehör ist in einer praktischen kleinen Box aus transparentem Kunststoff untergebracht und übersichtlich in beschrifteten kleinen Tütchen verstaut. Die Unterteilungen in der Box kann man variabel anpassen und bieten so genügend Platz für die ganzen Kleinteile. Enthalten sind verschiedene Befestigungen und Schrauben für Mainboard, Netzteil, Laufwerke und auch fünf Kabelbinder in Weiß sowie zwei Ersatzhalterung für die Kabelführung. Außerdem gibt es noch die Bedienungsanleitung und eine kleine Dankeskarte.



Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form laut Hersteller: