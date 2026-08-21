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Das Gamdias Atlas P6 CG ist im doppelten Sinn ein Showgehäuse. Es zeigt nicht nur die verbaute Hardware, sondern kann auf einer regelrechten Bühne mit eigener Spot-Beleuchtung auch Sammelfiguren in Szene setzen. Und obendrauf gibt es auch noch ein A-RGB-Beleuchtungssystem.

Gamdias gibt es seit 2012. Das Unternehmen bietet mittlerweile unterschiedliche PC-Komponenten wie Lüfter, Kühler, Gehäuse, Netzteile und Eingabegeräte, aber auch Gaming-Möbel an. Als erstes PC-Gehäuse des Unternehmens testen wir das Atlas P6 CG. Dieses ATX-Modell ist ganz klar als Showgehäuse ausgelegt, geht aber weiter als die üblichen Produkte der Konkurrenz. Mit gleich drei Glasseiten sorgt es für einen ziemlichen Rundum-Einblick. Und hinter der Front gibt es eine regelrechte Bühne mit einem verstellbaren Spot, auf der man beispielsweise Sammelfiguren präsentieren kann.

Vier A-RGB-Lüfter sollen ab Werk für die Gehäusekühlung und für eine bunte Beleuchtung sorgen. Zusätzlich hat Gamdias auch noch A-RGB-Streifen ober- und unterhalb der Glasflächen integriert. Das ATX-Gehäuse soll genug Platz für lange Grafikkarten bieten. Zudem kann immerhin ein 360/280-mm-Radiatorenplatz genutzt werden.

Laut Gamdias soll das Atlas P6 CG zu einem Preis von um die 129 Euro auf den Markt kommen.

Als Zubehör liegen Montagematerial, einige schwarze Kabelbinder und die Anleitung bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: