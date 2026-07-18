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SAMA S50 im Test

Kristallklare Durchsicht und erstklassige Kühlleistung?

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Seite 1: SAMA S50 im Test: Kristallklare Durchsicht und erstklassige Kühlleistung?
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SAMA möchte mit dem S50 ein ATX-Gehäuse anbieten, das die Hardware sowohl optisch zur Geltung bringt als auch effektiv kühlt. Dafür kommen eine Meshfront und vier vormontierte A-RGB-Lüfter zum Einsatz.

Von SAMA haben wir bisher Produkte aus dem Kühlsegment getestet: den Dual-Towerkühler A60B und die AiO-Kühlung L70 360BK. Doch die schon 2003 begründete Marke ist auch in anderen Segmenten aktiv. Mit dem S50 testen wir nun erstmals ein Gehäuse des Herstellers. Das ist keines der typischen Showgehäuse mit mehreren Glasflächen. SAMA betont zwar, dass durch das Glasseitenteil die Hardware im Inneren gut zur Geltung kommt. Gleichzeitig verbaut man aber eine luftige Meshfront und stellt so sicher, dass die drei Frontlüfter leicht Frischluft ansaugen können. Ein vierter 120-mm-Lüfter an der Rückwand befördert die warme Luft aus dem Gehäuse.

Alle vier Lüfter werden von A-RGB-LEDs beleuchtet. Ein integrierter PWM-Hub/A-RGB-Controller erleichtert die Steuerung von Lüftern und Beleuchtung. Als kompakter Midi-Tower benötigt das S50 nicht viel Platz, kann aber immerhin im Deckel einen einzelnen 360-mm-Radiatorenplatz bieten.  

Im Handel gibt es das SAMA-Gehäuse sowohl in Schwarz als auch in Weiß und für etwa 100 Euro.

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Dem S50 liegen Anleitung und Garantiehinweise, Montagematerial, schwarze Kabelbinder und Klettverschlüsse sowie ein Winkel, der als Grafikkartenstütze dient, bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:

Eckdaten: 
Bezeichnung: SAMA S50
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 235 x 426 x 475 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX (auch Back Connect), Micro-ATX (auch Back Connect), Mini-ITX
Laufwerke: 4x 2,5/3x 3,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 3x 120 mm (Deckel, optional), 3x 120 mm (Boden, optional), 1x 120 mm (rechte Seite, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller):Deckel: 360 mm, Rückwand: 120 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 41 cm
Gewicht: etwa 7,3 kg
Preis: etwa 100 Euro
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