News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Werbung
TEST
#Sharkoon #Steel-Shark #Gehaeuse #review #Test #RGB

Sharkoon Steel Shark im Test

Ein Showgehäuse auf der Höhe der Zeit

Portrait des Authors


Seite 1: Sharkoon Steel Shark im Test: Ein Showgehäuse auf der Höhe der Zeit
Seite 1: Sharkoon Steel Shark im Test: Ein Showgehäuse auf der Höhe der Zeit Seite 2: Äußeres Erscheinungsbild (1) Seite 3: Äußeres Erscheinungsbild (2) Seite 4: Innerer Aufbau (1) Seite 5: Innerer Aufbau (2) Seite 6: Testsystem, Belüftung und Messungen Seite 7: Fazit
1

Werbung

Das Sharkoon Steel Shark spricht als Zweikammergehäuse mit vier A-RGB-Lüftern Nutzer an, die ihre Hardware präsentieren möchten und die Wert auf RGB-Beleuchtung legen. Dabei verspricht es eine moderne Ausstattung zu einem moderaten Preis.

Die Auswahl an Gehäusen mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern und Glas an der Front und der linken Seite ist enorm. Mit dem Steel Shark bietet Sharkoon ein weiteres Modell dieser Art an. Das Showgehäuse wird dabei gleich mit vier A-RGB-Lüftern ausgeliefert und unterstützt auch BTF-Mainboards für eine besonders aufgeräumte Optik. 

Für die Kühlung der Komponenten können bis zu elf Lüfter verbaut werden. Wasserkühlungsnutzer können zudem zwei 360-mm-Radiatorenplätze nutzen. Zur Ausstattung des Gehäuses gehören ab Werk ein A-RGB-Controller, ein PWM-Hub und eine Grafikkartenstütze.

Im Preisvergleich wird das Steel Shark aktuell für rund 90 Euro angeboten. Aktuell gibt es ausschließlich eine schwarze Farbvariante.

Zugehöriges Artikelbild

Das überschaubare Zubehör beschränkt sich auf Anleitung, ein Tütchen mit dem Montagematerial und einige schwarze Kabelbinder.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form:

Eckdaten: 
Bezeichnung: Sharkoon Steel Shark
Material: Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff
Maße: 285 x 452 x 460 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX (auch BTF), Micro-ATX (auch BTF), Mini-ITX
Laufwerke: 2x 3,5/2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120 mm (rechte Seite, 3x 120 mm vorinstalliert), 2x 120 mm (Rückwand, 1x 120 mm vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 3x 120 mm (Boden, optional)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): rechte Seite: 360 mm, Deckel: 360/280 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 16,8 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 42,4 cm
Gewicht: etwa 8,7 kg
Preis: rund 90 Euro
Quellen und weitere Links
#Sharkoon
#Steel-Shark
#Gehaeuse
#review
#Test
#RGB
KOMMENTARE (1) VGWort
Back to top