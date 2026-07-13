Seite 1: Sharkoon Steel Shark im Test: Ein Showgehäuse auf der Höhe der Zeit

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Das Sharkoon Steel Shark spricht als Zweikammergehäuse mit vier A-RGB-Lüftern Nutzer an, die ihre Hardware präsentieren möchten und die Wert auf RGB-Beleuchtung legen. Dabei verspricht es eine moderne Ausstattung zu einem moderaten Preis.

Die Auswahl an Gehäusen mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern und Glas an der Front und der linken Seite ist enorm. Mit dem Steel Shark bietet Sharkoon ein weiteres Modell dieser Art an. Das Showgehäuse wird dabei gleich mit vier A-RGB-Lüftern ausgeliefert und unterstützt auch BTF-Mainboards für eine besonders aufgeräumte Optik.

Für die Kühlung der Komponenten können bis zu elf Lüfter verbaut werden. Wasserkühlungsnutzer können zudem zwei 360-mm-Radiatorenplätze nutzen. Zur Ausstattung des Gehäuses gehören ab Werk ein A-RGB-Controller, ein PWM-Hub und eine Grafikkartenstütze.

Im Preisvergleich wird das Steel Shark aktuell für rund 90 Euro angeboten. Aktuell gibt es ausschließlich eine schwarze Farbvariante.

Das überschaubare Zubehör beschränkt sich auf Anleitung, ein Tütchen mit dem Montagematerial und einige schwarze Kabelbinder.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: