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Es ist Zeit für neue Gehäusetestsysteme: Dank der Unterstützung unserer Partner können wir sowohl ein aktuelles ATX- als auch ein aktuelles Mini-ITX-Testsystem in Betrieb nehmen. In diesem Artikel werden wir die neuen Testsysteme vorstellen.

Der Wechsel eines Testsystems im laufenden Testbetrieb ist immer ein gewisser Umbruch. Neue, möglichst gut geeignete Komponenten wollen ausgesucht und organisiert werden. Das bisher genutzte Testprozedere muss auf den Prüfstand gestellt und gegebenenfalls angepasst werden. Und schließlich werden bisher genutzte Vergleichswerte hinfällig. Im Gehäuseressort kommt zudem hinzu, dass wir hier nicht mit einem Testsystem auskommen. Während wir ein ATX-System für alle Gehäuse nutzen, die mindestens ATX-Mainboards unterstützen, benötigen wir für Mini-ITX- und Micro-ATX-Gehäuse ein zweites Testsystem im Mini-ITX-Format. Diese Unterteilung werden wir in Zukunft auch nutzen, damit sich zwei Redakteure die Arbeit im Gehäusesegment aufteilen können.

In diesem Artikel stellen wir dann auch sowohl das ATX- als auch das Mini-ITX-Testsystem vor. Wir bedanken uns bei unseren Partnern, von denen uns die Hardware zur Verfügung gestellt wurde: Von AMD stammen die Prozessoren, von MSI die Mainboards, von Zotac die Grafikkarten, von G.SKILL der Arbeitsspeicher, von Kioxia die SSDs, von Corsair Netzteil und Lüfter und von Noctua Kühler und Lüfter.

Bevor wir die Systeme im Detail vorstellen, fassen wir ihre Komponenten tabellarisch zusammen. Das ATX-System besteht aus:

Eckdaten: ATX-Testsystem Prozessor: AMD Ryzen 5 7500X3D, 6x 4,5 GHz Prozessor-Kühler: Noctua NH-D15 G2 chromax.black Mainboard: MSI MAG X870E TOMAHAWK MAX WIFI Arbeitsspeicher: G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL36, 32 GB Laufwerk: Kioxia Exceria Pro G2 4 TB Grafikkarte: Zotac Gaming GeForce RTX 5050 Twin Edge OC Betriebssystem: Windows 11 Home

Und beim Mini-ITX- und Micro-ATX-Testsystem nutzen wir folgende Komponenten: