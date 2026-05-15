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Für das neue Micro-ATX-Gehäuse O11 Vision-M gibt Lian Li als Ziel aus, dass es das Beste aus zwei Welten verbinden soll. Auf der einen Seite ist es ein gläsernes Showgehäuse, auf der anderen Seite soll aber auch die Performance passen. Im Test können wir zudem zeigen, wie sich ein optionales 9,2-Zoll-Display verbauen und nutzen lässt.

Die O11-Serie ist seit Jahren bei Nutzern beliebt, die ihre PC-Komponenten gerne präsentieren wollen. Zudem sind die meisten Modelle auch bei der Kühlung flexibel. Wir konnten zuletzt mit dem O11 Dynamic Mini V2 Flow ein vergleichsweise kompaktes Modell testen, das aber trotzdem ausgewachsene ATX-Systeme aufnimmt. Das neue O11 Vision-M ist nun hingegen maximal für Micro-ATX-Mainboards nutzbar.

Lian Li verbaut bei ihm nicht nur eine Glasfront und ein Glasseitenteil, sondern auch einen Glasdeckel. Damit die Hardware trotzdem gut gekühlt werden kann, wurden in diesen Glasdeckel tatsächlich Lüfterplätze integriert. Sie können auch zur Montage eines ausgewachsenen 360-mm-Radiators genutzt werden. Der kann wahlweise versteckt oder sichtbar montiert werden. Eine weitere Besonderheit ist, dass zum O11 Vision-M ein passendes Displaymodul angeboten wird. Damit lässt sich ein 9,2-Zoll-Display im Gehäuseinneren nachrüsten.

Das O11 Vision-M kommt in einer schwarzen und in einer weißen Farbvariante für 69,90 bzw. 74,90 Euro auf den Markt. Zudem wird es mit dem O11 VISION-M Digital auch eine Variante geben, bei der das Display bereits inklusive ist. Diese gibt es ebenfalls in Schwarz und in Weiß und zwar für 129,90 Euro. Alternativ kann das 9,2-Zoll-Display auch separat für 69,90 Euro gekauft werden. Ein späteres Nachrüsten ist so aber teurer als der Kauf des O11 VISION-M Digital.

Lian Li legt dem O11 Vision-M eine Anleitung und eine Sortierbox bei. In der befinden sich Montagematerial, ein Innnensechskantschlüssel und einige Kabelbinder.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: