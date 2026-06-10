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Das ASUS Prime AP202 ist ein Micro-ATX-Gehäuse, welches mit einer gewölbten Panoramascheibe aus gehärtetem Glas und einem speziellen Luftschlitz im unteren Teil des Gehäuses überzeugen will. Dieser soll für besseren Airflow des Fishtank-Gehäuses sorgen und bietet einen integrierten ARGB-Streifen. Dazu sind schon drei 120-mm-ARGB-Lüfter vorinstalliert.

ASUS konnte bereits 2022 mit dem Prime AP201 gefallen, der Nachfolger AP202 sieht aber deutlich anders aus. Statt eines schlichten, aber funktionalen Gehäuses aus perforiertem Metall setzt das Prime AP202 mit gebogenem Glas und ARGB-Elementen deutlich mehr auf ein ansprechendes Design. Das Gehäuse verfügt außerdem über einen Lüftungsschlitz, der Netzteil und Festplattenkäfig vom restlichen System trennt und gleichzeitig die Zufuhr kühler Luft ermöglicht. Dieser ist zusätzlich noch mit einem versteckten ARGB-Streifen versehen, der den Schlitz und die Umgebung des Gehäuses passend beleuchten soll. Mit diesem Luftschlitz und dem gebogenen Panoramaglas aus einem Stück will sich ASUS von ähnlichen Gehäusen abheben.

Das Prime AP202 wird direkt mit drei ASUS Prime MR120 ARGB-Lüftern ausgeliefert, wobei zwei davon seitlich übereinander montiert sind und der dritte an der Rückseite Platz findet. Wer eine AiO-Kühlung nutzen möchte, kann unter dem Deckel Radiatoren bis zu 360 mm verbauen.

Im Preisvergleich wird das ASUS Prime AP202 ARGB aktuell für rund 95 Euro angeboten, es gibt auch eine weiße Variante, die aktuell sogar noch 11 Euro günstiger ist.

Ausgeliefert wird es in einem stabilen Karton mit klaren Angaben zu Abmessungen, Mainboard-Kompatibilität und Features. Stabile Styroporschalen schützen das Gehäuse und die Glasflächen vor Transportschäden, zusätzlich verhindert eine Plastikfolie um das Gehäuse Staub und Kratzer.

Das Zubehör ist übersichtlich in einer Tüte verstaut und beschriftet, was den Aufbau erleichtert. ASUS liefert sowohl Schrauben für die Befestigung von Mainboard und Netzteil als auch für 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Laufwerke mit. Außerdem sind noch einige reguläre Kabelbinder sowie die Bedienungsanleitung und die Garantiebestimmungen enthalten.



Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: