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Lian Lis neuer Mini-Tower Vector V150 INF ist maximal auffällig. Seine Glasfront wird von einem großen Unendlichkeitsspiegel dominiert, der von zwei beleuchteten 140-mm-Lüftern durchbrochen wird. Aber kann das Micro-ATX-Gehäuse auch abseits der Optik beeindrucken?

Das grundlegende Design des Vector V150 INF kennt man schon vom Midi-Tower Lancool 217 INF. Lian Li verbaut nicht einfach nur beleuchtete Frontlüfter, sondern rahmt die mit einer Glasfront mit Infinity-Mirror-Effekt ein. Ergänzend kommt ein ebenfalls beleuchteter Hecklüfter zum Einsatz. Auf den Lüfternaben greift Lian Li das Infinity-Mirror-Thema sogar noch einmal auf.

Die Beleuchtung der Lüfter und der Front kann herkömmlich über einen A-RGB-Anschluss oder kabellos über L-Wireless gesteuert werden (ein entsprechender Controller müsste separat erworben werden, kabellos ist nur die Verbindung zwischen der Hub-Platine des Gehäuses und diesem Controller). Als Micro-ATX-Gehäuse ist das Vector V150 INF kompakter als ein typischer Midi-Tower. Wir werden es im Test noch genauer mit dem Lancool 217 INF vergleichen. Trotzdem kann sogar ein 360-mm-Radiator unter dem Deckel verbaut werden.

Preislich liegt der Mini-Tower weit unter der 100-Euro-Marke: Lian Li ruft eine UVP von 84,90 Euro auf.

Der Mini-Tower wird mit Anleitung und einer praktischen Sortierbox ausgeliefert. Darin befinden sich das Montagematerial und schwarze Kabelbinder.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: