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Fractal Design baut seine Pop-2-Serie um ein Showgehäuse aus. Das Zweikammermodell soll die Hardware bestmöglich in Szene setzen und gleichzeitig ein besonders elegantes, minimalistisches Design bieten. Dazu ist es auch noch preislich attraktiv.

Die bisherigen Pop-2-Modelle wie das von uns getestete Pop 2 Air RGB haben einen ganz typischen Midi-Tower-Aufbau. Das neue Pop 2 Vision ist nun nicht einfach nur eine weitere Designvariante, sondern trotz des ähnlichen Namens ein ganz anders aufgebautes Gehäuse. Fractal Design hat es als günstiges Showgehäuse mit zwei nebeneinanderliegenden Kammern konzipiert. Die Mainboardkammer eröffnet mit Glasfront und Glasseitenteil einen Panoramablick auf die verbaute Hardware. Dank der Unterstützung von Back-Connect-Mainboards lassen sich Kabel dabei weitgehend aus dem Blickfeld verbannen.

Die Lüfterbestückung ist etwas ungewöhnlich: Fractal Design liefert das Gehäuse mit zwei seitlichen Lüftern und mit zwei Lüftern am Gehäuseboden aus. Die unteren Lüfter sollen die Grafikkartenkühlung unterstützen. Bemerkenswert ist aber auch, wie elegant diese Serienlüfter optisch integriert werden. Das Pop 2 Vision ist geräumig genug, um hohe Towerkühler und lange Grafikkarten aufzunehmen und ermöglicht unter dem Deckel die Montage eines 360-mm-Radiators.

Fractal Design bringt das Pop 2 Vision in drei Varianten auf den Markt: Pop 2 Vision Black TG mit unbeleuchteten Lüftern und Pop 2 Vision Black RGB sowie Pop 2 Vision White RGB mit beleuchteten Lüftern. Das unbeleuchtete Modell soll 89,99 Euro kosten, für die RGB-Varianten wird hingegen eine UVP von 99,99 Euro aufgerufen.

Im ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf das Gehäuse:

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Fractal Design liefert das Gehäuse mit Anleitung, Garantiehinweisen, Montagematerial und schwarzen Kabelbindern aus.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: