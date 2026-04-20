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Das Endorfy Aquarius 8000 Corona ist ein Showgehäuse, das vor allem von runden Formen geprägt wird. Das betrifft nicht nur die äußere Gestaltung, sondern auch die der neuen Corona-Lüfter.

Die Auswahl an gläsernen Showgehäuse ist groß. Endorfy bringt nun mit der Aquarius-8000-Serie eigene Modelle auf den Markt. Der Produktname gibt dabei durchaus einen Hinweis auf den Look: Mit Glasfront und Glasseitenteil erinnern die Gehäuse entfernt durchaus etwas an Aquarien. Der Namensbestandteil "Corona" bezieht sich weder auf das Bier noch auf den Virus, sondern auf die neuen Corona-120-Lüfter, von denen Endorfy in der Corona-Variante gleich vier Stück verbaut.

Alternativ gibt es mit dem Aquarius 8000 Flex auch eine komplett lüfterlose Variante. Abgesehen von der Lüfterbestückung sind beide Varianten identisch. Sie wurden als großzügige Midi-Tower entwickelt, bei denen neben den Glasflächen vor allem auch die Form auffällt. Die Kanten wurden abgerundet - und zwar selbst am Übergang zwischen den beiden Glasflächen. Dadurch unterscheidet sich die Aquarius-8000-Serie optisch deutlich von den üblicherweise sehr kantig gestalteten Konkurrenzprodukten.

In der Corona-Variante mit Lüftern kostet das Auarius 8000 aktuell rund 129 Euro. Das lüfterlose Flex-Modell kostet rund 99 Euro und liegt damit knapp unterhalb der 100-Euro-Marke.

Im ausgepackt & angefasst-Video werfen wir einen ersten Blick auf das Gehäuse:

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Endorfy liefert das Gehäuse mit Montagematerial, Anleitung, schwarzen Kabelbindern, Klettverschlüssen und einem kleinen Putztuch aus.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: