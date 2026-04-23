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Bei der Frame-Serie geht es Corsair um maximale Flexibilität. Die Gehäuse können durch optionales Zubehör ganz individuell angepasst werden. Wir wollen mit dem neuen Frame 4000D Wood RS herausfinden, wie flexibel dieses Frame Modular Case System wirklich ist.

Das reguläre Frame 4000D kam zu Beginn des vergangenen Jahres auf den Markt und überzeugte als modernes Mittelklasse-Gehäuse. Das Gehäuse wurde von Corsair als sehr modulares Modell entwickelt. Von dieser Modularität sollen Nutzer nun noch stärker profitieren können. Denn im Rahmen des Frame Modular Case Systems kommt eine ganze Liste an optionalen Zubehörteilen auf den Markt, mit denen sich Frame 4000D-Modelle individuell anpassen lassen.

Dazu gehören unter anderem ein besser ausgestattetes I/O-Panel, ein Lochplatten-Mainboardtray, ein besonders wertiger Mainboardtray aus Aluminium, gleich mehrere alternative Seitenteile sowie sogar andere Fronten und Netzteilabdeckungen. Corsair wird online einen Frame-Konfigurator bereitstellen, mit dem man sich sein Gehäuse ganz nach den eigenen Vorstellungen gestalten kann.

Neben den neuen Zubehörteilen und dem Konfigurator gibt es zudem auch neue Frame-4000-Modelle. Das Frame 4000X RS ist ein auffällig gestaltetes Modell mit einer markanten und beleuchteten Front. Doch nicht nur die Front, auch die Seiten und der Boden wurden neu gestaltet. Als Ausgangsbasis zur Vorstellung des Frame Modular Case System dient uns aber das ebenfalls neue Frame 4000D Wood RS mit einer Holzfront. Das gibt es in den beiden Varianten Schwarz mit Walnussholz oder Weiß mit Eichenholz.

Corsair ruft für das Frame 4000D Wood RS eine UVP von 149,99 Euro auf. Das bunt beleuchtete Frame 4000X RS soll hingegen 164,99 Euro kosten.

Die Preise für die einzelnen Zubehörteile des Frame Modular Case Systems variieren deutlich. Ein RapidRoute 2.0 Motherboard Tray kostet beispielsweise nur 9,90 Euro und die kompakte Netzteilabdeckung gibt es für 14,90 Euro. Die verschiedenen Seitenteile liegen zwischen 14,90 und 39,99 Euro. Am kostspieligsten können Fronten werden. Hier reicht die Bandbreite von 14,99 Euro für die Standardfront bis hin zu 69,99 Euro für die ELITE WOOD-Front.

Wir zeigen das Frame 4000D Wood RS und die Flexibilität des Frame Modular Case System nicht nur im Test, sondern auch in einem ausgepackt & angefasst-Video:

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Corsair hat uns zusätzlich zum Frame 4000D Wood RS zwei weitere Pakete mit verschiedenen Elementen des Frame Modular Case Systems geschickt. Nachdem wir die neue Gehäusevariante vorgestellt haben, wollen wir detailliert auf diese Komponenten eingehen.

Hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: