Werbung

Das LC-Power Gaming 812B Onyx Vision fährt viel Glas, RGB-Lüfter und die Unterstützung von Back-Connect-Mainboards auf. Dabei liegt es preislich deutlich unterhalb der 100-Euro-Marke. Doch ist es damit wirklich das ideale Showgehäuse bei schmalem Budget?

Gläserne Showgehäuse mit Glasseitenteil und Glasfront gibt es in großer Zahl. Bei den günstigeren Modellen müssen allerdings meist deutliche Abstriche gemacht werden. Das LC-Power Gaming 812B Onyx Vision kann aber auf den ersten Blick eine vielversprechende Ausstattung bieten. Es wird direkt mit drei A-RGB-Lüftern ausgeliefert, die über einen A-RGB- und PWM-Hub nutzerfreundlich gesteuert werden können. Wer eine Wasser- bzw. AiO-Kühlung verbauen möchte, kann einen 360-mm-Radiatorenplatz unter dem Deckel oder einen 240-mm-Radiatorenplatz an der Seite nutzen.

Damit der Blick ins Innere nicht durch Kabelchaos getrübt wird, ist die Montage von Back-Connect-Mainboards möglich. Beachtlich ist aber auch, dass im Midi-Tower viel Platz für hohe Towerkühler und lange Grafikkarten geboten wird. LC-Power verspricht zudem, dass vier abnehmbare Seitenwände für ein nutzerfreundliches Handling sorgen.

Im Preisvergleich wird das LC-Power Gaming 812B Onyx Vision aktuell für rund 84 Euro angeboten. Mit dem Gaming 812B Quartz Vision gibt es zudem eine weiße Variante, die wenige Euro teurer ist.

LC-Power liefert den Midi-Tower mit dem Montagematerial, schwarzen Kabelbindern, einigen Klettverschlüssen, einem 2,5-Zoll-Laufwerksträger und einem System-Speaker aus.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: