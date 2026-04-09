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InWin will den Einsatz von Glas beim W50 auf ein neues Level heben. Dafür schließt sich direkt an die Glasfront ein W-förmiges Glaselement aus drei angewinkelten Glasflächen an. Und auch das rechte Seitenteil besteht zumindest teilweise aus Glas.

Das InWin außergewöhnliche Gehäusekonzepte umsetzen kann, haben wir erst kürzlich beim luxuriösen Voll-Aluminium-Benchtable Shift gesehen. Das neue W50 ist zwar ein sehr viel bodenständigeres Gehäuse, wurde aber trotzdem besonders gestaltet. Die Glasflächen an den Seiten setzen sich aus mehreren, zueinander leicht schräg gestellten Elementen zusammen. Auf der linken Seite formen sie so das InWin-W. Mit neun 120-mm-Lüfterplätzen und zwei 360-mm-Radiatorenplätzen wird trotz der Glasflächen ein recht flexibles Kühlsystem geboten. Ab Werk sind bereits vier beleuchtete 120-mm-Lüfter vormontiert.

Das W50 hat auch einen großzügigen Innenraum, der selbst für E-ATX-Mainboards ausgelegt wurde (maximal 305 x 277 mm). Auch Back-Connect-Mainboards (ASUS BTF, MSI Project Zero und Gigabyte Project Stealth) werden unterstützt. Laut den offiziellen Spezifikationen sollen hohe Towerkühler genauso problemlos Platz finden wie lange High-End-Grafikkarten.

Im Preisvergleich wird das W50 bereits gelistet, noch ist es allerdings nicht lieferbar. InWin selbst gibt einen Preis von 149,99 Euro an.

Das W50 wird mit Montagematerial, einem vierfach PWM-Verteiler, schwarzen Kabelbindern, Klettverschlüssen und einem Putztuch ausgeliefert. Dieses Tuch ist mit Blick auf die zahlreichen Glasflächen eine sehr sinnvolle Beigabe. Eine gedruckte Anleitung gibt es nicht. Stattdessen liegt ein Zettel mit dem QR-Code zur Online-Anleitung (PDF) bei. Zusätzlich wird auch ein Installationsvideo angeboten:

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Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: