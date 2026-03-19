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Mit der neuen 3200D-Serie möchte Corsair für frischen Wind im Einsteigerbereich sorgen. Man zielt auf einen Preisbereich unterhalb der 100-Euro-Marke ab, verspricht gleichzeitig aber auch ein Airflow-freundliches Design und eine moderne Ausstattung.

Corsair möchte mit der 3200D-Serie gezielt sehr preisbewusste Käufer ansprechen. Der Midi-Tower soll eine moderne und attraktive Ausstattung bieten, nutzerfreundlich aufgebaut sein und gleichzeitig klar unter 100 Euro kosten. Corsair spendiert ihm in jeder Variante direkt drei RS120 PWM- oder RS120 ARGB-Lüfter. Maximal können neun 120-mm-Lüfter verbaut werden. Einer der Lüfterplätze auf der Netzteilabdeckung ist schräg orientiert und soll so eine besonders zielgerichtete Grafikkartenkühlung ermöglichen. Das Gehäuse wurde mit seiner luftigen Front als Airflow-freundliches Modell ausgelegt.

Die 3200D-Serie fällt kompakt aus, bietet aber trotzdem Platz für bis zu 37,5 cm lange Grafikkarten (mit Frontlüfter) und 360-mm-Radiatorenplätze hinter der Front und unter dem Deckel. Trotz der Preisklasse werden Back-Connect-Mainboards unterstützt. Zustzöich gehört eine Grafikkartenstütze zur Serienausstattung.

Corsair bringt das 3200D RS in unterschiedlichen Varianten auf den Markt. Das Basismodell mit unbeleuchteten Lüftern soll 79,90 Euro kosten. Für die A-RGB-Variante 3200D RS ARGB werden hingegen 91,90 Euro aufgerufen. Selbst dieses Modell kostet also klar unter 100 Euro. Egal ob man sich für unbeleuchtete oder beleuchtete Lüfter entscheidet, kann zudem zwischen den drei Farbvarianten Black, Smoke und White. Die Smoke-Variante ist eigentlich schwarz, unterscheidet sich vom normalen schwarzen Modell aber durch ein durchscheinendes Kunststoff-Frontgitter, durch das die Beleuchtung von A-RGB-Frontlüftern noch besser zur Geltung kommt.

Corsair liefert das 3200D RS ARGB mit Garantiehinweisen, schwarzen Kabelbindern, einem kleinen Gummi-Abstandshalter für die Grafikkartenstütze und dem Montagematerial aus. Die langen Lüfterschrauben sind für die Montage von zwei 120-mm-Lüftern auf der Netzteilabdeckung gedacht.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: