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Antecs Flux Pro Noctua Edition wird als erstes Gehäuse mit Noctua-Lüftern ausgeliefert. Gleich vier NF-A14x25 G2 und zwei NF-A12x25 G2 sowie ein NA-FH1-PWM-Hub werden mitgeliefert. Damit soll das großzügige E-ATX-Gehäuse sowohl bestens für besonders leise als auch für sehr hitzige Systeme geeignet sein.

Noctua arbeitet vermehrt an Kooperationen mit Partnern aus anderen Segmenten. So gibt es schon länger die Kooperation zwischen ASUS und Noctua im Grafikkartenbereich. Bei der GeForce RTX 5080 Noctua OC Edition sorgen die verbauten Noctua-Lüfter auf einem wuchtigen Kühler für eine extrem geringe Last-Lautstärke. Im Netzteilbereich ist mit dem Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition ein Modell erhältlich, das ebenfalls vom Einsatz eines Noctua-Lüfters profitiert (Noctua listet diese und weitere Kooperationen auch in einer Partner-Übersicht). Dieses Rezept wird beim Antec Flux Pro Noctua Edition nun auch auf das Gehäusesegment ausgeweitet.

Dabei greifen Antec und Noctua mit dem Flux Pro auf einen vorhandenen Full-Tower von Antec zurück und werten ihn mit hochwertigen und aktuellen Noctua-Lüftern auf. Konkret werden vier NF-A14x25 G2 und zwei NF-A12x25 G2 mitgeliefert. Damit die sechs Lüfter einfach gesteuert werden können, gehört auch ein Noctua NA-FH1-PWM-Hub zum Lieferumfang. Das Flux Pro ist ein großzügiges E-ATX-Gehäuse, das viel Platz für Hardware und Kühlung bietet. So können sogar zwei 360- oder 420-mm-Radiatorenplätze genutzt werden.

Bei einer UVP von 399,90 Euro wird so mancher Leser erst einmal schlucken müssen. Noctua selbst erklärt den Preis wie folgt: Ein Antec Flux Pro kostet 189,90 Euro. Vier NF-A14x25 G2 kosten 153,80 Euro, zwei NF-A12x25 G2 64,90 Euro und ein NA-FH1 kostet 34,90 Euro. Gegenüber diesen Einzelpreisen würde man beim Kauf des Flux Pro Noctua Edition sogar 43,60 Euro sparen. Tatsächlich entsprechen die genannten Preise ziemlich präzise den Preisen, die zum Testzeitpunkt im Preisvergleich aufgerufen werden, die genannte Ersparnis ist also aktuell realistisch.

Das Flux Pro Noctua Edition wird mit zwei Zubehörboxen ausgeliefert: der regulären Zubehörbox und dem Fan Kit, also einer Box mit den Lüftern und dem Montagematerial für die Lüfter. Die Lüfter sind nämlich nicht vormontiert. Das wird damit begründet, dass sie so besser beim Transport geschützt sind und dass der Nutzer so die Wahl hat, welche Lüfterplätze er mit den Noctua-Lüftern bestückt.

Eine Anleitung im Fan Kit klärt dabei darüber auf, welche Lüfterbestückung Noctua selbst empfiehlt. Neben den vier NF-A14x25 G2 und den beiden NF-A12x25 G2 werden auch Anti-Vibrations-Befestigungen aus Silikon und reguläre Lüfterschrauben mitgeliefert. In der regulären Zubehörbox gibt es einige Besonderheiten: Dem Gehäuse liegen so ein Schlüsselanhänger mit Mini-Noctua-Lüfter (nicht funktionstüchtig) und eine Info-Karte mit einem Stück Walnussholz bei. Dazu gibt es eine Sortierbox mit Montagematerial, eine alternative Netzteilblende, schwarze Kabelbinder und zwei Abdeckgitter für zwei der Lüfterplätze an der Netzteilabdeckung.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: