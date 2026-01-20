News
TEST
Antec P7S und P30 Air im Test

Ein Innenraum, zwei ganz unterschiedliche Gehäuse

Portrait des Authors


Die beiden Antec-Modelle P7S und P30 Air sind eigentlich grundverschieden ausgelegt: Eines ist ein Silent-Gehäuse, das andere hingegen ein luftiges Airflow-Modell. Doch trotz der unterschiedlichen Auslegung haben beide Midi-Tower den gleichen Innenraum. Und beide sind preislich im Einsteigerbereich angesiedelt. Im Doppeltest wollen wir klären, für welchen Nutzer sich welches Modell lohnen könnte.

Gehäusehersteller nutzen häufiger das gleiche Grundgerüst für unterschiedliche Gehäusemodelle. Erst kürzlich haben wir etwa das Fractal Design Epoch XL getestet, das praktisch ein North XL mit anderer Front und einigen kleinen weiteren Anpassungen ist. Auch die beiden Antec-Modelle P7S und P30 Air haben den gleichen Innenraum. Von der Auslegung her unterscheiden sie sich aber deutlicher voneinander als die beiden Fractal-Design-Modelle.

Das P7S tritt praktisch in die Fußstapfen des P7 Silent, das wir 2018 getestet haben. Es wurde als günstiges Silentgehäuse entwickelt. Als solches hat es eine geschlossene Front, eine Abdeckung für die Deckellüfterplätze und Stahlseitenteile mit Schalldämmmatten. Das P30 Air ist hingegen ein Airflow-Gehäuse mit großen Meshflächen und einer anderen Lüfterbestückung. Aus der unterschiedlichen Auslegung ergibt sich auch ein ganz unterschiedliches Design. 

Beide Antec-Modelle werden günstig angeboten. Das P7S ist im Handel für rund 65 Euro erhältlich, das P30 Air kostet rund 71 Euro. Für rund 78 Euro gibt es alternativ noch die A-RGB-Variante P30 ARGB, bei der die Frontlüfter und der Hecklüfter beleuchtet werden.

Antec P30 Air und P7S

Die beiden Antec-Gehäuse werden zwar mit unterschiedlichen Anleitungen ausgeliefert, doch beide Modelle kommen daneben mit einem Montagematerial-Tütchen und schwarzen Kabelbindern.

Eckdaten: 
Bezeichnung: Antec P7S Antec P30 Air
Material: Stahl, Kunststoff Stahl, gehärtetes Glas, Kunststoff, Holz
Maße: 222 x 465 x 478 mm (B x H x T) 222 x 465 x 478 mm (B x H x T)
Formfaktor: ATX, Micro-ATX, Mini-ITX ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Laufwerke: 1 3,5/2,5 Zoll (intern), 1x 3,5 Zoll (intern), 1x 2,5 Zoll (intern) 1 3,5/2,5 Zoll (intern), 1x 3,5 Zoll (intern), 1x 2,5 Zoll (intern)
Lüfter: 3x 120/2x 140 mm (Front, 3x 120 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, optional) 3x 120/2x 140 mm (Front, 2x 140 mm vorinstalliert), 1x 120 mm (Rückwand, vorinstalliert), 3x 120/2x 140 mm (Deckel, optional), 2x 120 mm (Netzteilabdeckung, vorinstalliert)
Radiatoren (maximal laut Hersteller): Front: 240 mm, Deckel: 360 mm, Rückwand: 120 mm Front: 240 mm, Deckel: 360 mm, Rückwand: 120 mm
CPU-Kühlerhöhe (maximal laut Hersteller): 17,5 cm 17,5 cm
Grafikkartenlänge (maximal laut Hersteller): 40,5 cm 40,5 cm
Gewicht: etwa 5,75 kg etwa 6,85 kg
Preis: rund 65 Eurorund 71 Euro
