Etliche Gehäuse bieten die Möglichkeit, die Grafikkarte vertikal hinter dem Glasseitenteil zu präsentieren. Doch das Ssupd Xhuttle rückt diese Komponente noch mehr ins Blickfeld: In ihm kann die Grafikkarte in ganzer Pracht hinter der Glasfront präsentiert werden. Möglich macht das eine invertierte und gedrehte Mainboardmontage.

Die Grafikkarte ist gerade in Gaming-PCs in aller Regel die teuerste Komponente - und natürlich auch ganz entscheidend für die Gaming-Performance. Doch üblicherweise verschwinden Grafikkarten optisch ziemlich. Bei der üblichen horizontalen Montage ist nur seitlich die schmale Seite sichtbar. Und selbst bei der vertikalen Montage, die in etlichen Gehäusen per Riserkabel möglich ist, zeigt sich die Grafikkarte vor allem beim Blick durch das Glasseitenteil. Im ATX-Modell Ssupd Xhuttle ist das anders: Hier wird die Grafikkarte hinter der Glasfront präsentiert und damit in die Rolle eines zentralen Designelements gerückt.

Dafür nutzt Ssupd einen relativ ungewöhnlichen Gehäuseaufbau: Das Mainboard wird um 90 Grad gedreht auf der linken Gehäuseseite montiert. Das Glasseitenteil wandert deshalb auf die rechte Seite und schließt nahtlos an die Glasfront an. Dadurch ist ein regelrechter Panoramablick in den Innenraum möglich. Durch die Glasfront und die spezielle Komponentenanordnung gibt es auch einige Besonderheiten beim Kühlsystem. Das Xhuttle kann jeweils drei 120-mm-Lüfter am Boden, an der Rückwand und unter dem Deckel aufnehmen. Hinzu kommt ein einzelner seitlicher 120-mm-Lüfterplatz. Am Boden und an der Rückwand findet ein 360-mm-Radiator Platz. Erwähnenswert ist auch, dass sich das Xhuttle durch ein Umsetzen der Standfüße mit einem alternativen Layout nutzen lässt, bei dem das Glasseitenteil auf die linke Seite wandert und weitere Gehäuseseiten ihre Plätze tauschen. Wir werden dieses alternative Layout im Test vorstellen und dabei auch klären, warum es etwas unausgegoren wirkt.

Ssupd bietet das Xhuttle sowohl in einer schwarzen als auch in einer weißen Farbvariante an. Das schwarze Xhuttle ist ab etwa 150 Euro erhältlich, für die weiße Ausführung müssen aktuell 10 Euro Aufpreis einkalkuliert werden.

Das Gehäuse wird mit Anleitung, Montagematerial, Kabelbindern, einem Ersatz-Gummiring für die Laufwerksmontage und einer Blende für die rückseitige Kabelöffnung ausgeliefert.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: