Werbung

Beim Cooler Master TD500 MAX handelt es sich nicht einfach um ein Gehäuse - es ist vielmehr ein Komplettpaket aus einem Midi-Tower, einem 850-W-Netzteil und einer 360-mm-AiO-Kühlung. Doch wie nützlich kann ein solches Bundle für den Nutzer sein?

Die ersten MAX-Modelle waren Mini-ITX-Gehäuse: Das MasterBox NR200P MAX und das NCORE 100 MAX. In diesem SFF-Bereich (SFF - Small Form Factor) ist es eine deutliche Erleichterung, wenn man ein abgestimmtes Paket aus Gehäuse, AiO-Kühlung und Netzteil nutzen kann. Denn Netzteil und AiO-Kühlung sind nicht nur auf ein typisches SFF-System abgestimmt und vormontiert, sondern haben auch optimale Schlauch- und Kabellängen für die kleinen Gehäuse.

Bei einem ausgewachsenen Midi-Tower sind abgestimmte Schlauch- und Kabellängen hingegen weniger wichtig. Und trotzdem soll das neue TD500 MAX das Konzept der beiden kleinen MAX-Modelle auf einen Midi-Tower übertragen. Im Gehäuse ist bereits eine 360-mm-AiO-Kühlung mit 38 mm dickem Radiator vormontiert. Auch das 850-W-Netzteil befindet sich bereits an seinem Platz und soll mit vorverlegten Kabeln ebenfalls für eine kürzere Montagezeit sorgen.

Bei den Komponenten kann Cooler Master auf Produkte aus eigenem Haus zurückgreifen. So dient ein TD500 Mesh V2 als Grundlage für das Gehäuse und auch das Cooler Master GXII 850W ATX 3.0 wird separat angeboten. Die AiO-Kühlung basiert auf der MasterLiquid 360 Atmos, nutzt als MasterLiquid 360 Atmos MAX aber einen 38,2 mm dicken Radiator (statt 27,2 mm).



Schaut man auf die Einzelpreise für Gehäuse, Netzteil und die Basis-Variante der AiO-Kühlung, so liegen diese aktuell bei etwa 105 Euro, 119 Euro und 168 Euro, also zusammen bei knapp 400 Euro. Für das TD500 MAX setzt Cooler Master eine UVP von 459,99 Euro an. Gegenüber dem Einzelkauf wird also ein deutlicher Aufpreis fällig. Dafür hat Cooler Master aber auch durchaus einige Anpassungen vorgenommen und will natürlich für mehr Komfort sorgen.

Zum Lieferumfang des TD500 MAX gehört das übliche Gehäusezubehör, also die Anleitung, schwarze Kabelbinder und das Montagematerial. Das umfasst konkret Schienen für die 3,5-Zoll-Laufwerksmontage und Gummiringe für die Montage der 2,5-Zoll-Laufwerke. Montageschrauben verstecken sich hingegen an einem besondern Ort im Gehäuse. Cooler Master liefert aber auch Zubehör zum Netzteil mit: Ein Kaltgerätekabel und einige Kabelverlängerungen. Für die AiO-Kühlung liegen Montagematerial, Wärmeleitpaste, Schlauchfixierer und ein 3-fach-PWM-Verteiler bei.

Bevor wir mit dem eigentlichen Test beginnen, hier die Eckdaten des Gehäuses in tabellarischer Form: