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Jeder, der sich schon einmal ein wenig mit Tastaturen beschäftigt hat, wird über den Begriff oder genauer gesagt über die Firma GMK gestolpert sein. Bekannt ist GMK für Tastenkappen, die in der Regel über Groupbuys verkauft werden. Es gibt aber auch ein paar Varianten, die regulär erworben werden können. Jetzt gibt es die neuen TriggerKey-Keycaps die wir ausprobieren konnten.

Der GMK TriggerKey soll ein neues Maß an Kontrolle, Komfort und Individualität bieten. Die einstellbare Auslösung ermöglicht eine persönliche Anpassung an die bevorzugte Spielweise und soll für präzise Reaktionen genau dann sorgen, wenn sie gebraucht wird. Der ergonomisch gestaltete Hebel soll dabei nicht nur hohen Komfort, sondern auch ein angenehm direktes Feedback bei jeder Betätigung bieten.

Dank der Unterstützung von MX-Style-Switch-Gehäusen und drei im Lieferumfang enthaltenen, austauschbaren Stem Caps lässt sich das System flexibel an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Die schnelle Demontage soll zudem Wartung und Reinigung erleichtern. Mit insgesamt 13 Farbkombinationen eröffnen sich zahlreiche Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung.

Technische Daten - GMK Triggerkey Betätigungsweg: Vollständig einstellbar

Neigungsverstellung: bis zu 34° Material der Tastenkappen: ABS double-shot Material Stem Cap: POM Oberfläche Stem Cap: Strukturiert Größe Stem Cap: 0,7 mm

1,2 mm

1,5 mm Kompatibilität Switch: Herkömmliche Schaltergehäuse im MX-Stil, einschließlich Cherry- und den meisten Gateron-Schalter.

Inkompatibel mit den meisten HE-Schaltern und Schaltern im Kailh-Box-Design.

Kompatibilität Ausrichtung: North-facing and south-facing

Preis: ca. 49 Euro

Detailbetrachtung

Die neuen GMK TriggerKeys werden in einer kleinen Kunststoffverpackung geliefert. Neben insgesamt vier der TriggerKeys befinden sich noch zwölf Stem Caps in unterschiedlichen Größen, ein Montage-/Demontage-Tool, eine Packung mit Madenschrauben und ein kleiner Schraubendreher. Auch eine kurze Anleitung ist vorhanden, die die Montage, Demontage und auch die Einstellungsmöglichkeiten der TriggerKeys beschreibt.

Vom Design her sind die TriggerKeys etwas ganz anderes als herkömmliche Tastenkappen. Dies liegt daran, dass sie einen technischen Hintergrund haben und nicht wie andere Tastenkappen eher eine Art Designaspekt abdecken. Der untere Teil des TriggerKey sieht eigentlich ein wenig aus, wie der obere Teil eines Switches.

Im Grunde ist dies auch etwas so, denn dieser Teil wird über den eigentlichen Switch gestülpt und durch kleine Haken am unteren Ende wird der TriggerKey auf dem Switch befestigt. Es spielt dabei auch keine Rolle, ob es sich um North- oder Southfacing montierte Switches handelt, jedoch ergibt sich durch die Ausrichtung der Switches eine unterschiedliche Bedienung des oberen beweglichen Teils des TriggerKeys.

Der obere Teil des TriggerKeys ist an einer Seite mit dem unteren Teil über ein Gelenk verbunden und ermöglicht so das Herunterdrücken. Je nachdem, wie der Switch montiert ist, ergibt sich dadurch ein unterschiedlicher Bewegungsablauf. Wenn der Switch mit einer Northfacing-Ausrichtung montiert wurde, dann befindet sich das Gelenk am oberen Ende des Switches und die eigentliche Betätigung erfolgt durch das Herunterdrücken auf der unteren Seite. Ganz anders verhält es sich dann bei einer Southfacing-Montage. Dort wird der TriggerKey wie eine Art Gaspedal nach unten gerückt am oberen Ende.

Das Besondere an dieser Art von Keycap ist, dass sich durch die Trennung von Aufsatz für den Switch und Betätigungsplatte eine Einstellung des Winkels und Auslösezeitpunktes erreichen lässt. Dafür befinden sich auf der Oberseite des Switches zwei unterschiedliche Schrauben, die mit dem beiliegenden Werkzeug angepasst werden können. Mit der Schraube direkt am Gelenk des TriggerKey kann dessen Winkel angepasst werden. Durch diese Anpassung wird auch gleichzeitig die Stem des Switches weiter hineingedrückt und die Feder vorgespannt. Mit der zweiten Schraube kann dann noch der Auslösezeitpunkt weiter verschärft werden, indem durch die Schraube der Stem noch weiter vorspannt wird.

Alltagstest

Wenn man nicht gerade über eine Tastatur mit Hall-Effekt-Switches verfügt, ist das Anpassen des Auslösewegs entsprechend mit dem Neukauf von Switches verbunden und man muss auch zusätzlich noch über eine Tastatur mit Hot-Swap-Funktion verfügen. Mit dem TriggerKey möchte GMK dieses Problem angehen.

Jedoch ist das Problem nicht einfach so mit einem Aufsatz für den Switch aus der Welt zu schaffen. Die grundlegende erste Hürde, die man nehmen muss, besteht darin, dass die TriggerKeys nicht auf alle Switches passen. Dazu gibt es eine Kompatibilitätsliste von GMK als PDF.

Leider haben wir bei der Montage aber feststellen müssen, dass auch die Tastatur mit ihrer Topplate eine Rolle spielt. So haben wir bei einer Neo 80Cu mit Cherry MX Northern Light das Problem, dass der Switch so tief in der Topplate sitzt, dass die Haken des TriggerKeys sich nicht einhaken können.

Jedoch erfordert auch die initiale Einstellung der TriggerKeys etwas Zeit und Präzision. Erst einmal muss man den für sich und die umliegenden Keycaps passenden Winkel finden. Wird dies nicht gemacht, stehen die TriggerKeys unnatürlich heraus und machen das Betätigen der umliegenden Tasten etwas umständlicher. Des Weiteren will man jeden der vier TriggerKeys auch gleich einstellen und dabei ist auch darauf Acht zu geben, dass der Signalpunkt fein ausgearbeitet wird. Stellt man den TriggerKey zu scharf ein, erfolgt ggf. eine Dauerauslösung, was zu ungewollten Dauereingaben der Taste führt. Am Ende ist die Einstellung aber eine Anpassung nach Augenmaß, auch wenn GMK das Einstellwerkzeug mit einer Markierung versehen hat, die eine Orientierung bieten soll.

Doch nicht nur diese Feinabstimmung kann für die Nutzer zu einer ungewöhnlichen Erfahrung führen, auch das Feedback ist ganz anders, als man es von normalen Tastenkappen gewöhnt ist. Wie bereits eingangs erwähnt, ergibt sich durch die Ausrichtung des Switches ein unterschiedlicher Bewegungsablauf beim Drücken des TriggerKeys.

Je nach Ausrichtung des TriggerKeys kippt dieser entweder nach vorn oder nach hinten, da der eine Bereich über ein Gelenk an einer Seite fixiert ist. Somit haben wir nicht mehr das gewohnte Bewegungsbild einer herkömmlichen Taste. Das führt zwangsläufig zu einer unzuverlässigeren Betätigung der Tasten mit TriggerKey und vor allem auch der umliegenden Tasten, denn durch den fixierten Teil des TriggerKeys ist das Umgreifen auf einen darüber liegenden Key deutlich ungewohnter und auch umständlicher, da sich der TriggerKey nur auf einer Seite bewegt.

Fazit

Zusammenfassend ist das Konzept zwar eine interessante Idee, richtet sich aufgrund der inzwischen weitverbreiteten Hall-Effect-Switches und Hot-Swap-fähigen Tastaturen jedoch nur an eine sehr kleine Zielgruppe. Die Einrichtung und Anpassung der TriggerKeys gestaltet sich zudem komplizierter als bei vergleichbaren, bereits etablierten Lösungen, da hierfür nur eine Software benötigt oder einfach der Switch selbst getauscht wird.

Auch beim alltäglichen Schreiben zeigt das Produkt einige Schwächen. Das ungewohnte Betätigungsgefühl und die schlechtere Erreichbarkeit der umliegenden Tasten machen es eher ungeeignet für längere Schreibarbeiten. Dadurch ist das Produkt insgesamt deutlich stärker auf den Gaming-Bereich ausgerichtet und auch hier muss man sich sehr stark an die unnatürliche Bewegung gewöhnen.

Zusätzlich ist der vergleichsweise hohe Preis von rund 50 Euro kritisch zu betrachten, da der tatsächliche Mehrwert gegenüber günstigeren und vielseitigeren Alternativen begrenzt ist. Insgesamt handelt es sich daher um ein interessantes, aber sehr spezialisiertes Gaming-Produkt, das vor allem für Nutzer interessant sein dürfte, die gezielt die angebotenen Funktionen benötigen. Jedoch bleibt es unserer Meinung nach eher eine "Spielerei", welche die bestehenden Angebote nicht ersetzen kann und auch spürbar keinen Vorteil mit sich bringt.