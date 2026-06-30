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Der Markt für kabellose Headsets ist hart umkämpft und teilt sich zunehmend in spezialisierte Gaming-Modelle und Lifestyle-Kopfhörer für den mobilen Einsatz auf. Mit dem Maestro 500 Wireless versucht MSI, diese beiden Welten in einem hybriden Produkt zu vereinen. Das Headset richtet sich an eine breite Zielgruppe, die ein einziges Audiogerät für den Arbeitsalltag, Videokonferenzen, das mobile Pendeln und die abendliche Gaming-Session sucht.

Positioniert im preislichen Einstiegs- bis Mittelklasse-Segment mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 69,90 Euro, bringt das Gerät technische Merkmale mit, die sonst oft teureren Modellen vorbehalten sind. Dazu gehören eine aktive Geräuschunterdrückung, eine hybride Konnektivität via Funk und Bluetooth sowie eine nominell sehr hohe Akkulaufzeit. Der folgende Testbericht klärt, wie sich das Konzept in der Praxis bewährt und wo die technischen Kompromisse des Modells liegen.

Technische Details

Bei der akustischen Ausstattung setzt das MSI Maestro 500 Wireless auf zwei dynamische Treiber mit einem Durchmesser von 40 mm. Der spezifizierte Frequenzbereich fällt mit 20 Hz bis 40.000 Hz sehr breit aus. Die technische Abstimmung ist gezielt auf Vielseitigkeit ausgelegt: Mit einer Impedanz von 36 Ohm zählt das Headset zu den leicht anzutreibenden Modellen. Zusammen mit der hohen Empfindlichkeit von 110 dB (mit einer tolerierten Abweichung von 3 dB bei 1 kHz) sorgt dies dafür, dass das Gerät im analogen Passivbetrieb auch an leistungsschwächeren Audioquellen wie Smartphone-Klinkenbuchsen oder Spielekonsolen-Controllern eine ausreichende Lautstärke erreicht, ohne dass ein zusätzlicher Kopfhörerverstärker benötigt wird.

Das integrierte, einklappbare Mikrofon deckt das für die menschliche Stimme relevante Spektrum von 100 Hz bis 10.000 Hz ab. Durch die omnidirektionale Richtcharakteristik nimmt die Kapsel Schall zwar prinzipiell aus allen Richtungen auf, das elektronische Beamforming-Verfahren bündelt die Aufnahme jedoch virtuell auf den Mundbereich des Nutzers. Störende Außengeräusche werden zusätzlich über eine digitale Filterung minimiert, um die Sprachverständlichkeit in unruhigen Umgebungen zu verbessern. Für die Energieversorgung ist ein kompakter Lithium-Ionen-Akku mit einer Kapazität von 1.000 mAh verbaut. Diese Kapazität liegt im Klassenvergleich über dem Durchschnitt und bildet das technische Fundament für die langen Betriebszeiten, ohne das Gesamtgewicht des Headsets unverhältnismäßig zu steigern.