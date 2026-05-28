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#Elgato #Creator #Mikrofon #Test #Review

Elgato Wave3 MK.2 im Test

USB-Kondensatormikrofon mit Onboard-DSP

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Seite 1: Elgato Wave3 MK.2 im Test: USB-Kondensatormikrofon mit Onboard-DSP
Seite 1: Elgato Wave3 MK.2 im Test: USB-Kondensatormikrofon mit Onboard-DSP Seite 2: Verarbeitungsqualität und Funktionalität Seite 3: Praxistest Seite 4: Fazit
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Mit dem Wave:3 MK.2 präsentiert Elgato die zweite Generation seines populären USB-Kondensatormikrofons, die sich im vorliegenden Test beweisen muss. Das Gerät zielt primär auf das Segment der Content-Creator und Streamer ab, die eine Kombination aus unkomplizierter Handhabung und professioneller Audioverarbeitung suchen. 

Im Vergleich zum Vorgänger fokussiert sich die Neuauflage auf eine tiefere Integration von digitaler Signalverarbeitung (DSP) und eine optimierte Benutzerführung.

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Technische Details

Das Elgato Wave:3 MK.2 nutzt eine Elektret-Kondensatorkapsel mit einer Supernieren-Richtcharakteristik. Diese Wahl sorgt für eine gezielte Aufnahme der Stimme, während seitliche und rückwärtige Umgebungsgeräusche konstruktionsbedingt minimiert werden. Eine wesentliche Neuerung stellt der integrierte Wave-FX-Prozessor dar. Dieser dedizierte DSP-Chip ermöglicht es, Effekte wie Equalizer oder Kompressoren direkt auf der Hardware bereitzustellen. Dadurch wird die CPU des Host-Systems entlastet und die Latenz beim Monitoring verringert.

Die Verbindung zum Computer erfolgt über eine USB-C-Schnittstelle. Für das latenzfreie Monitoring ist ein Kopfhörerausgang vorhanden, der über einen internen Verstärker verfügt. Technisch gesehen integriert Elgato zudem den sogenannten Clipguard 2.0, ein System zur Vermeidung von digitalen Übersteuerungen bei plötzlichen Pegelspitzen.

WandlerprinzipElektret-Kondensatorkapsel (17 mm)
RichtcharakteristikSuperniere
Auflösung / Sampling-Rate24 Bit / 96 kHz
Frequenzgang70 Hz – 20 kHz
Maximaler Schalldruck120 dB (140 dB bei aktivem Clipguard)
AnschlussUSB-C (Mikrofon), 3,5 mm Klinke (Kopfhörer)
BedienelementeMultifunktionsregler (Gain, Volume, Mix), kapazitive Mute-Taste
Optisches FeedbackRGB-LED-Ring, Status-Icons
Digitale SignalverarbeitungOnboard-DSP (Wave-FX-Prozessor)
Hardware-FunktionenClipguard 2.0, Auto-Gain-Wizard, Lowcut-Filter, Voice Tune
SoftwareWave Link 3.0
Montage1/4-Zoll-Gewinde (inkl. Adapter auf 3/8 Zoll und 5/8 Zoll)
Abmessungen152 x 66 x 40 mm (ohne Standfuß)
Gewicht253 g (Mikrofon), 555 g (Standfuß)
Preis (UVP)169,99 €
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