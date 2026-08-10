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Mit der ROG Falchion Ace 75 HE positioniert ASUS eine kompakte Gaming-Tastatur im gehobenen Segment mechanischer beziehungsweise magnetischer Eingabegeräte. Das Modell setzt auf ein 75-%-Layout, richtet sich damit an Nutzer mit begrenztem Platzangebot auf dem Schreibtisch und kombiniert den reduzierten Formfaktor mit einer weiterhin alltagstauglichen Tastenanordnung samt Funktionsreihe und Pfeiltasten. Im Fokus stehen klar kompetitive Spieler, die Wert auf kurze Reaktionszeiten, anpassbare Schaltpunkte und Zusatzfunktionen wie Rapid Trigger legen. Im Test zeigt sich, was die Tastatur wirklich kann.

Technisch nutzt ASUS magnetische Schalter mit Hall-Effekt-Erkennung. Dadurch lässt sich der Auslösepunkt variabel definieren, zudem sind Funktionen wie dynamische Rücksetzung des Auslösepunktes möglich. Hinzu kommen eine Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz, ein integriertes Einstellrad, ein Touch-Panel sowie umfangreiche Dämpfungsmaßnahmen im Gehäuse. Damit verbindet die Tastatur aktuelle E-Sport-orientierte Technik mit Komfortfunktionen für den Alltag.

Technische Details

Das 75-%-Layout spart gegenüber einer Full-Size-Tastatur deutlich Breite ein, verzichtet jedoch auf den Nummernblock. Im Gegensatz zu vielen 65-%-Modellen bleiben dedizierte Pfeiltasten sowie die obere Funktionstastenreihe erhalten. Für viele Nutzer stellt dies einen praxisnahen Mittelweg aus Kompaktheit und vollständiger Bedienbarkeit dar.

Im Inneren arbeiten ROG-HFX-V2- bzw. V2X-Magnetschalter. Anders als klassische mechanische Switches erfassen diese den Tastenweg über Magnetfelder. Dadurch kann der Auslösepunkt zwischen 0,1 und 3,5 mm angepasst werden. Solche Systeme eignen sich besonders für Spieler, die je nach Genre zwischen sehr frühem Auslösen und bewusst längeren Wegen wechseln möchten.

Die Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz reduziert das Intervall zwischen zwei Abfragen auf theoretisch 0,125 ms. In der Praxis hängt die gesamte Eingabelatenz weiterhin vom Betriebssystem, der Spiel-Engine und weiteren Faktoren ab. Dennoch gehört das Modell damit technisch zur aktuellen Spitzengruppe kabelgebundener Gaming-Tastaturen.

Angeschlossen wird die Tastatur per USB-C. Das beiliegende L-förmige Kabel führt seitlich weg und schafft mehr Bewegungsfreiheit für die Maushand. Gerade bei niedrigen DPI-Einstellungen und großen Mausbewegungen ist dies ein sinnvoller Detailpunkt.