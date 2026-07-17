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Corsair Galleon 100 SD im Test

Mechanische Tastatur mit integrierter Stream-Deck-Funktion

Portrait des Authors


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Seite 1: Corsair Galleon 100 SD im Test: Mechanische Tastatur mit integrierter Stream-Deck-Funktion Seite 2: Verarbeitungsqualität und Funktionalität Seite 3: Software und Anpassungsmöglichkeiten Seite 4: Praxiseindrücke Seite 5: Fazit
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Mit der Galleon-100-SD positioniert Corsair eine mechanische Tastatur im oberen Preissegment, die sich gezielt an ambitionierte Spieler, Content-Creator und Nutzer mit hohem Bedarf an Makro- und Workflow-Steuerung richtet.

Das Modell kombiniert klassische Tastaturfunktionen mit einer integrierten Stream-Deck-Einheit und erweitert damit den Funktionsumfang deutlich über das hinaus, was im Gaming-Segment üblich ist. Der Ansatz, Eingabe- und Steuerzentrale in einem Gerät zu vereinen, adressiert insbesondere Setups, bei denen schnelle Kontextwechsel zwischen Spiel, Kommunikation und Softwaresteuerung erforderlich sind. Im Test schauen wir uns an, wie gut das funktioniert.

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Technische Details

Die Galleon-100-SD nutzt Corsairs AXON-Hyper-Processing-Technologie, die eine Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz ermöglicht. Dies entspricht einer theoretischen Abtastung alle 0,125 ms und liegt damit deutlich über dem Standard von 1.000 Hz. In der Praxis reduziert dies die Eingabelatenz, wobei der Effekt insbesondere in kompetitiven Szenarien mit hoher Reaktionsanforderung relevant wird.

Die verbauten MLX-Pulse-Switches sind werkseitig vorgefettet und verfügen über eine lineare Charakteristik ohne taktiles Feedback. Die Auslösekraft von 45 g liegt im typischen Bereich für Gaming-Switches und ermöglicht eine vergleichsweise ermüdungsarme Nutzung bei gleichzeitig schneller Betätigung. Die Lebensdauer wird mit bis zu 80 Millionen Anschlägen angegeben.

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Die Tastatur unterstützt N-Key-Rollover sowie vollständiges Anti-Ghosting und ist damit auch für komplexe Eingabekombinationen ausgelegt. Die Verbindung erfolgt kabelgebunden über USB-C, wobei ein zusätzlicher USB-Passthrough-Port zur Verfügung steht.

Ein zentrales technisches Merkmal ist die Integration der Stream-Deck-Funktionalität. Zwölf dedizierte Tasten, zwei Drehregler sowie das integrierte Display ermöglichen die direkte Steuerung von Makros, Anwendungen und Systemfunktionen. Die Drehregler unterstützen mehrere Belegungen pro Achse und können sowohl kontinuierliche als auch diskrete Aktionen ausführen.

SwitchesCorsair MLX Pulse (linear, vorgefettet)
Betätigungskraft45 g
Lebensdauer
bis zu 80 Millionen Anschläge
Key RolloverN-Key-Rollover, Anti-Ghosting
BeleuchtungRGB, per-Key + zusätzliche Lichtleiste
KabelUSB-C
HighlightsIntegrierte Stream-Deck-Einheit mit 12 Tasten und 2 Drehreglern, AXON-Technologie (bis zu 8.000 Hz Polling-Rate), USB-Passthrough
Abmessungen448 × 159 mm
Preisca. 330 Euro

Preise und Verfügbarkeit
Corsair Galleon 100 SD
Nicht verfügbar 349,90 Euro Nicht verfügbar
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Corsair Galleon 100 SD

Quellen und weitere Links

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