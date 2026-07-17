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Mit der Galleon-100-SD positioniert Corsair eine mechanische Tastatur im oberen Preissegment, die sich gezielt an ambitionierte Spieler, Content-Creator und Nutzer mit hohem Bedarf an Makro- und Workflow-Steuerung richtet.

Das Modell kombiniert klassische Tastaturfunktionen mit einer integrierten Stream-Deck-Einheit und erweitert damit den Funktionsumfang deutlich über das hinaus, was im Gaming-Segment üblich ist. Der Ansatz, Eingabe- und Steuerzentrale in einem Gerät zu vereinen, adressiert insbesondere Setups, bei denen schnelle Kontextwechsel zwischen Spiel, Kommunikation und Softwaresteuerung erforderlich sind. Im Test schauen wir uns an, wie gut das funktioniert.

Technische Details

Die Galleon-100-SD nutzt Corsairs AXON-Hyper-Processing-Technologie, die eine Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz ermöglicht. Dies entspricht einer theoretischen Abtastung alle 0,125 ms und liegt damit deutlich über dem Standard von 1.000 Hz. In der Praxis reduziert dies die Eingabelatenz, wobei der Effekt insbesondere in kompetitiven Szenarien mit hoher Reaktionsanforderung relevant wird.

Die verbauten MLX-Pulse-Switches sind werkseitig vorgefettet und verfügen über eine lineare Charakteristik ohne taktiles Feedback. Die Auslösekraft von 45 g liegt im typischen Bereich für Gaming-Switches und ermöglicht eine vergleichsweise ermüdungsarme Nutzung bei gleichzeitig schneller Betätigung. Die Lebensdauer wird mit bis zu 80 Millionen Anschlägen angegeben.

Die Tastatur unterstützt N-Key-Rollover sowie vollständiges Anti-Ghosting und ist damit auch für komplexe Eingabekombinationen ausgelegt. Die Verbindung erfolgt kabelgebunden über USB-C, wobei ein zusätzlicher USB-Passthrough-Port zur Verfügung steht.

Ein zentrales technisches Merkmal ist die Integration der Stream-Deck-Funktionalität. Zwölf dedizierte Tasten, zwei Drehregler sowie das integrierte Display ermöglichen die direkte Steuerung von Makros, Anwendungen und Systemfunktionen. Die Drehregler unterstützen mehrere Belegungen pro Achse und können sowohl kontinuierliche als auch diskrete Aktionen ausführen.

Switches Corsair MLX Pulse (linear, vorgefettet) Betätigungskraft 45 g Lebensdauer

bis zu 80 Millionen Anschläge Key Rollover N-Key-Rollover, Anti-Ghosting Beleuchtung RGB, per-Key + zusätzliche Lichtleiste Kabel USB-C Highlights Integrierte Stream-Deck-Einheit mit 12 Tasten und 2 Drehreglern, AXON-Technologie (bis zu 8.000 Hz Polling-Rate), USB-Passthrough Abmessungen 448 × 159 mm Preis ca. 330 Euro

Preise und Verfügbarkeit Corsair Galleon 100 SD Nicht verfügbar 349,90 Euro Nicht verfügbar Zum Shop >>