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Mit der Vanguard Air 99 Wireless positioniert Corsair eine opto-mechanische Low-Profile-Tastatur im oberen Preissegment, die sowohl auf Gaming als auch auf produktive Nutzung abzielt. Das 99-%-Layout kombiniert eine nahezu vollständige Tastenbelegung mit kompakteren Abmessungen und richtet sich damit an Nutzer, die auf einen dedizierten Nummernblock nicht verzichten möchten, zugleich aber eine reduzierte Stellfläche bevorzugen. Im Test schauen wir uns an, wie gut das funktioniert.

Technisch hebt sich das Modell durch optische Low-Profile-Schalter, eine maximale Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz sowie eine drahtlose Tri-Mode-Anbindung hervor. Ergänzend integriert Corsair ein 1,9 Zoll großes Display sowie dedizierte Tasten mit Stream-Deck-Funktionalität.

Technische Details

Im Inneren kommen Corsair-OPX-Low-Profile-Schalter zum Einsatz, die optisch arbeiten und Eingaben über Lichtunterbrechung erfassen. Der Auslösepunkt liegt bei 1,5 mm, der Gesamtweg bei 2,5 mm, bei einer Betätigungskraft von rund 45 g. Diese Kombination zielt auf kurze Reaktionszeiten und ein vergleichsweise leichtgängiges Tippverhalten ab.

Die Signalverarbeitung erfolgt über Corsairs AXON-Technologie, die eine Abtastrate von bis zu 8.000 Hz ermöglicht. Diese hohe Polling-Rate ist sowohl kabelgebunden als auch im 2,4-GHz-Funkbetrieb verfügbar. In der Praxis bedeutet dies eine theoretisch geringere Eingabeverzögerung, wobei der tatsächliche Vorteil stark vom Nutzungsszenario abhängt.

Die Energieversorgung übernimmt ein integrierter Lithium-Polymer-Akku mit einer Kapazität von 4.170 mAh. Die Laufzeit variiert je nach Nutzung von RGB-Beleuchtung und Display und liegt laut Hersteller bei bis zu etwa 55 Stunden. Die vollständige Aufladung erfolgt innerhalb von gut fünf Stunden.

Das integrierte IPS-Display misst 1,9 Zoll und löst mit 320 × 170 Pixeln auf. Es dient zur Anzeige von Systeminformationen, Mediensteuerung oder benutzerdefinierten Inhalten. Ergänzt wird dies durch sechs dedizierte Tasten, die über die Stream-Deck-Integration frei belegbar sind.