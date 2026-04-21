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Mit der Hator-Quasar-3-Ultima-8K-Wireless und der Hator-Quasar-3S-Ultima-8K-Wireless positioniert der Hersteller zwei ultraleichte Gaming-Mäuse im kompetitiven Segment. Beide Modelle adressieren insbesondere Nutzer, die auf geringe Masse, hohe Abtastraten und flexible Konnektivität Wert legen. Technisch unterscheiden sich die Varianten primär in ihren Abmessungen und ihrem Gewicht, während zentrale Komponenten wie Sensor, Schalter und Funktechnik identisch ausgeführt sind. In diesem Vergleichstest gehen wir noch genauer auf die Unterschiede ein.

Beide Mäuse setzen auf eine Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz im 2,4-GHz-Betrieb und nutzen mit dem PixArt-PAW3950 einen aktuellen High-End-Sensor. Ergänzt wird dies durch optische Hauptschalter sowie eine vergleichsweise umfangreiche Ausstattung mit verschiedenen Mausfüßen. Die Positionierung im Bereich von rund 100 Euro ordnet die Modelle im oberen Mittelklasse-Segment ein.

Technische Details

Die Hator-Quasar-3-Ultima-8K-Wireless misst 125 mm in der Länge, 64 mm in der Breite und 40 mm in der Höhe bei einem Gewicht von 52 g. Die kompaktere Hator-Quasar-3S-Ultima-8K-Wireless fällt mit 119 mm × 60 mm × 39 mm und 46 g nochmals leichter und kleiner aus. Damit bewegen sich beide Modelle klar im Bereich ultraleichter Gaming-Mäuse, wobei die 3S-Variante gezielt auf sehr kompakte Gehäuse setzt.

Als Sensor kommt in beiden Fällen der PixArt-PAW3950 zum Einsatz, der mit bis zu 30.000 DPI und einer Beschleunigung von bis zu 50 G spezifiziert ist. Diese Werte ordnen den Sensor in die aktuelle Oberklasse ein und sind für präzises Tracking in schnellen Spielszenarien ausreichend dimensioniert.

Die Haupttasten basieren auf optischen Schaltern von Hator in Kooperation mit Kailh, die mit einer Lebensdauer von 100 Millionen Klicks angegeben werden. Seitentasten nutzen Huano-Schalter mit einer deutlich geringeren Spezifikation von fünf Millionen Klicks. Das Scrollrad setzt auf einen TTC-Gold-Dustproof-Encoder, der für eine erhöhte Haltbarkeit und eine definierte Rasterung steht.

Die Verbindung erfolgt wahlweise kabelgebunden über USB, kabellos via 2,4 GHz oder über Bluetooth 5.4. Die maximale Polling-Rate von 8.000 Hz steht ausschließlich im 2,4-GHz-Modus zur Verfügung, während kabelgebunden bis zu 1.000 Hz erreicht werden.