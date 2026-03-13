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Mit der Hator Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless positioniert sich ein Hersteller aus der Ukraine im wachsenden Segment magnetischer Hall-Effekt-Tastaturen. Das Modell im 80‑%-Layout richtet sich an Anwender, die eine kompakte Bauform ohne dedizierten Nummernblock bevorzugen, jedoch nicht auf Funktionstasten und eine eigenständige Pfeiltastensektion verzichten möchten. Wir testen die Tastatur mit magnetischen Schaltern mit frei einstellbarem Auslösepunkt, einer Polling-Rate von bis zu 8.000 Hz sowie einer Tri-Mode-Anbindung via 2,4 GHz, Bluetooth 5.3 und USB-C.

Neben der hohen Abtastrate zählen Rapid-Trigger-Funktionen mit minimalem Reaktivierungsweg, eine Gasket-Mount-Konstruktion mit mehrlagiger Schalldämmung sowie ein integriertes TFT-Display mit Multifunktionsregler zu den Ausstattungsmerkmalen. Der Markt für magnetische Tastaturen war bislang vor allem im hochpreisigen Bereich angesiedelt. Mit einem Preis von 99,99 Euro tritt dieses Modell in einem deutlich günstigeren Segment an.

Technische Details

Das 80-%-Layout misst 354 mm in der Länge, 140 mm in der Breite und 43 mm in der Höhe. Mit einem Gewicht von 1.040 g fällt die Tastatur für ihre Größe vergleichsweise massiv aus. Das höhere Gewicht trägt zur Standfestigkeit bei und reduziert Bewegungen auf dem Schreibtisch.

Zum Einsatz kommen Hator Aurum Ice Magnetic Linear Switches. Diese arbeiten nicht mit mechanischen Kontaktpunkten, sondern erfassen die Position des Stößels über ein Magnetfeld. Dadurch lässt sich der Auslösepunkt softwareseitig individuell anpassen. Der gesamte Hubweg beträgt 3,5 ±0,1 mm, der Auslösepunkt kann innerhalb dieses Bereichs frei definiert werden. Die Betätigungskraft liegt bei 45 ±5 % gf und bewegt sich damit im typischen Bereich linearer Gaming-Schalter.

Die Rapid-Trigger-Funktion erlaubt eine erneute Aktivierung bereits bei minimaler Rückbewegung des Schalters. Der Hersteller nennt einen Reaktivierungsweg von 0,01 mm. In der Praxis bedeutet dies, dass Tastenbefehle sehr schnell hintereinander ausgelöst werden können, ohne den vollständigen Rückhub abzuwarten.

Die Polling-Rate beträgt bis zu 8.000 Hz im kabelgebundenen Betrieb sowie im 2,4‑GHz-Modus. Theoretisch reduziert sich damit die Eingabelatenz, da Positionsdaten häufiger an das System übertragen werden. Im Bluetooth-Modus ist die Tastatur primär auf Office- und Alltagsbetrieb ausgelegt.

Ein 8.000 mAh großer Akku versorgt das Gerät im drahtlosen Betrieb. Mit aktivierter RGB-Beleuchtung gibt der Hersteller eine Laufzeit von bis zu 24 Stunden an, ohne Beleuchtung bis zu 533 Stunden. Die vollständige Aufladung kann bis zu 16 Stunden in Anspruch nehmen.

Die Tastatur unterstützt Full N-Key Rollover, sodass auch bei gleichzeitiger Betätigung vieler Tasten alle Eingaben korrekt erfasst werden. Die Keycaps bestehen aus Double-Shot-PBT mit OMA-Profil.