News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
TEST
#ASUS #ROG #Gaming #Tastatur #Eingabegeraet #Azoth #Hot-Swap #Weiss #Test

ASUS ROG Azoth X im Test

Technisches Update mit Detailänderungen

Portrait des Authors


Seite 1: ASUS ROG Azoth X im Test: Technisches Update mit Detailänderungen
Seite 1: ASUS ROG Azoth X im Test: Technisches Update mit Detailänderungen Seite 2: Die Tastatur im Detail (1) Seite 3: Die Tastatur im Detail (2) Seite 4: Die Software Seite 5: Anpassungsmöglichkeiten Seite 6: Praxiseindrücke Seite 7: Fazit
3

Werbung

ASUS bringt mit der Azoth X eine Neuauflage der bereits seit ein paar Jahren am Markt erhältlichen Azoth auf den Markt und will mit einem Refresh die Technik aktualisieren und selbstverständlich auch neue Kunden gewinnen. Vom Konzept her bleibt die Tastatur aber dieselbe. Ob das Gesamtpaket überzeugt, klärt unser Test.

Die ROG Azoth X ist eine neue mechanische Gaming-Tastatur von ASUS, die ein kompaktes 75-%-Layout mit hochwertigen Materialien und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten verbinden soll. Ihr Gehäuse setzt auf ein kantiges Design und dreiseitig transparente Tastenkappen mit ROG-Stellar-Muster, die die RGB-Beleuchtung besonders hervorheben. Dank hot-swap-fähiger South-Facing-Platine lassen sich Schalter problemlos wechseln. Mitgeliefert werden ROG-NX-Snow-Schalter V2, die sanftere Betätigung, bessere Stabilität und optimierte Akustik versprechen. Mehrere Dämpfungsschichten, eine Gasket-Mount-Konstruktion und eine FR4-Montageplatte sollen zusätzlich für ein weiches, präzises Tippgefühl sorgen.

Zur Ausstattung gehören außerdem ein OLED-Display sowie ein 3-Wege-Drehknopf zur schnellen Steuerung von Lautstärke, Beleuchtung und Makros. Eine Silikon-Handballenauflage und aufstellbare Füße erhöhen den Komfort. Die Verbindung kann wahlweise über das latenzarme 2,4-GHz-SpeedNova-Funkmodul, über Bluetooth mit bis zu drei Geräten oder per USB-Kabel erfolgen, das gleichzeitig zum Laden dient. Die Tastatur ist in Deutschland erhältlich und kostet laut Hersteller 329,90 Euro, zum aktuellen Zeitpunkt ist sie aber auch bereits ab 279 Euro zu haben.

ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
ASUS ROG Azoth X
Technische Daten - ASUS ROG Azoth X
Bauart: Modular Gasket System
Switches: ROG-NX-Snow V2
Betätigungskraft: ca. 53 g
Weg bis zum Auslöser:1,8 mm
Weg bis zum Anschlag: 3,6 mm
Beleuchtung: RGB pro Taste
Programmierbare Tasten: Jede Taste
Zusätzliche Tasten (Hardware): 3-Wege-Drehknopf
Weitere Anschlüsse: Keine
Besondere Features: OLED
Anti Ghosting: Ja
Handballenauflage: Ja
Kabel: 1,80 Meter USB-C; Textil Sleeve
Abmessungen: 338 mm x 152 mm x 44,5 mm
Gewicht: 1,8 kg
Preis: ab 279 Euro
Quellen und weitere Links
#ASUS
#ROG
#Gaming
#Tastatur
#Eingabegeraet
#Azoth
#Hot-Swap
#Weiss
#Test
KOMMENTARE (3) VGWort
Back to top