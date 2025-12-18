Werbung

ASUS bringt mit der Azoth X eine Neuauflage der bereits seit ein paar Jahren am Markt erhältlichen Azoth auf den Markt und will mit einem Refresh die Technik aktualisieren und selbstverständlich auch neue Kunden gewinnen. Vom Konzept her bleibt die Tastatur aber dieselbe. Ob das Gesamtpaket überzeugt, klärt unser Test.

Die ROG Azoth X ist eine neue mechanische Gaming-Tastatur von ASUS, die ein kompaktes 75-%-Layout mit hochwertigen Materialien und umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten verbinden soll. Ihr Gehäuse setzt auf ein kantiges Design und dreiseitig transparente Tastenkappen mit ROG-Stellar-Muster, die die RGB-Beleuchtung besonders hervorheben. Dank hot-swap-fähiger South-Facing-Platine lassen sich Schalter problemlos wechseln. Mitgeliefert werden ROG-NX-Snow-Schalter V2, die sanftere Betätigung, bessere Stabilität und optimierte Akustik versprechen. Mehrere Dämpfungsschichten, eine Gasket-Mount-Konstruktion und eine FR4-Montageplatte sollen zusätzlich für ein weiches, präzises Tippgefühl sorgen.

Zur Ausstattung gehören außerdem ein OLED-Display sowie ein 3-Wege-Drehknopf zur schnellen Steuerung von Lautstärke, Beleuchtung und Makros. Eine Silikon-Handballenauflage und aufstellbare Füße erhöhen den Komfort. Die Verbindung kann wahlweise über das latenzarme 2,4-GHz-SpeedNova-Funkmodul, über Bluetooth mit bis zu drei Geräten oder per USB-Kabel erfolgen, das gleichzeitig zum Laden dient. Die Tastatur ist in Deutschland erhältlich und kostet laut Hersteller 329,90 Euro, zum aktuellen Zeitpunkt ist sie aber auch bereits ab 279 Euro zu haben.