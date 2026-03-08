News
TEST
Cherry M68 Pro Wireless im Test

Gamingmaus mit 8K

Portrait des Authors


Mit der M68 Pro Wireless hat Cherry eine Maus auf den Markt gebracht, die mit dem Feedback von Pro-Playern entwickelt wurde. Ob sie die 8K-Pollingrate erreicht und wie sich die Maus in der Praxis schlägt, werden wir in diesem Test unter die Lupe nehmen.

Die Cherry M68 Pro Wireless ist eine symmetrische Gamingmaus, die sich vom Design etwas von anderen klassischen Mäusen absetzt, denn der Bereich vorn ist deutlich flacher als bei anderen. Daraus resultiert, dass sich der Ladeport der Maus an einer etwas ungewöhnlicheren Stelle befindet. Die Maus selbst ist in unterschiedlichen Varianten erhältlich, so gibt es die Maus als Non-Pro- und als Pro-Variante. Der Hauptunterschied dieser beiden Varianten liegt in der verfügbaren Pollingrate. Die Pro-Variante kann mit bis zu 8.000 Hz arbeiten, wohingegen die normale Variante nur mit maximal 1.000 Hz arbeitetn. Auch farblich gibt es ein paar Unterschiede, denn die Pro-Variante gibt es nur in Schwarz, Weiß und als TEAM VITALITY EDITION, während die Non-Pro-Variante in Schwarz, Weiß und Blau verfügbar ist.

Cherry M68 Pro Wireless
Technische Daten:

Modell: Cherry M68 Pro Wireless weiß
Grifftyp: Claw-, Finger- und Palm-Grip
Sensor:Pixart 3395Pixart 3395
Abtastrate: Bis zu 26.000 DPI
Beschleunigung: 50 g
Polling Rate: 125 / 250 / 500 / 1.000 / 2.000 / 4.000 / 8.000 Hz
Beleuchtung: Keine
Switches: Huano Transparent Blue Shell Pink Dot
Tasten: 5
Design & Features: Leichtbau
Gleitfüße:PTFE
Verbindung: Wireless 2.4 GHz, Ladekabel (1,8 m)
Abmessungen: 127,1 × 63,9 × 39,9 mm
Gewicht: 55 g
Preis: ca. 105 Euro
