Trotz anhaltend hoher Speicherpreise gibt es Situationen, an denen man an einer Neuanschaffung eines Speicherkits nicht vorbeikommt. Erkennbar ist aber, dass die Käuferschaft genauer hinschaut. Nicht mehr zwangsläufig die höchsten Transferraten und straffsten Timings stehen nun im Fokus, sondern ein gutes Preis/Leistungsverhältnis und ausgewogene Spezifikationen. Wir haben uns den ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30 getestet, der einige eben erwähnte Ankreuzfelder abdecken soll.

Die Preise für Arbeitsspeicher haben sich in den vergangenen Monaten deutlich von dem Niveau entfernt, das über viele Jahre hinweg üblich war. Besonders schnelle DDR5-Kits mit hohen Taktraten, großen Speicherkapazitäten und niedrigen Latenzen sind inzwischen zu einem erheblichen Kostenfaktor beim Aufbau eines High-End-Systems geworden. Entsprechend steht bei der Bewertung solcher Speicherkits nicht mehr ausschließlich die technische Leistungsfähigkeit im Vordergrund. Vielmehr stellt sich angesichts der aktuellen Marktsituation zunehmend die Frage, ob die gebotene Leistung und Ausstattung den inzwischen beträchtlichen Aufpreis rechtfertigen.

Eine kurzfristige Entspannung auf dem DDR5-Markt ist derzeit kaum absehbar. Vor allem die hohe Nachfrage nach Speicher für KI-Beschleuniger und Server sorgt dafür, dass große Teile der verfügbaren Fertigungskapazitäten gebunden sind. Hinzu kommt die zunehmende Produktion von HBM, die ebenfalls erhebliche Wafer-Kapazitäten beansprucht und damit in Konkurrenz zur Fertigung konventioneller DRAM-Produkte steht.

Marktbeobachter rechnen deshalb auch für 2027 mit einem angespannten Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage, sodass die Preise auf einem hohen Niveau verharren oder sogar weiter steigen könnten. Erst mit dem für 2028 erwarteten Ausbau der Produktionskapazitäten zeichnet sich eine mögliche Entlastung ab. Wie sich die Preise bis dahin tatsächlich entwickeln werden, bleibt allerdings offen. Schließlich unterliegt der Speichermarkt traditionell starken Schwankungen, sodass ein späteres Überangebot infolge zusätzlicher Fertigungskapazitäten ebenso wieder einen deutlichen Preisverfall auslösen könnte.

Die XPG-NOVAKEY-Speicherserie von ADATA ist in verschiedenen Konfigurationen am Markt erhältlich. Aktuell aber ist der Markt extrem ausgedünnt und entsprechend sind nur sehr wenige Kits erhältlich. Von DDR5-5600 CL46 bis DDR5-6400 CL32 reichen die wichtigsten Vorgaben hinsichtlich der technischen Daten.

Hersteller und Bezeichnung ADATA XPG NOVAKEY RGB DDR5-6000 Modellnummer AX5U6000C3016G-DCNKRBK Modulhöhe 45,5 mm Rank Single-Rank, x8 Formfaktor DDR5 DIMM, 288-Pin Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM), Non-ECC, On-Die ECC Straßenpreis ca. 636 Euro (Geizhals, Stand: 01.08.2026) Homepage XPG.com XMP / EXPO Intel XMP 3.0 und AMD EXPO Garantierte Timings XMP: DDR5-6000 CL30-40-40-77

EXPO: DDR5-6000 CL30-40-40-77 Spannung 1,40 V (XMP / EXPO), 1,10 V (JEDEC) Chips SK Hynix M-Die (H5CG48MEBDX014, getestetes Muster) Eigenschaften Infinity-Mirror-RGB-Beleuchtung, Aluminium-Heatspreader, 10-Layer-PCB, integrierter PMIC, 50 % recyceltes Aluminium und 85 % recycelter Kunststoff Garantiezeit Eingeschränkte lebenslange Garantie Kapazität 32 GB (2x 16 GB)

Das ADATA XPG NOVAKEY RGB DDR5-6000 besteht aus zwei Speichermodulen mit jeweils 16 GB Kapazität und bietet damit insgesamt 32 GB Arbeitsspeicher. Die Module arbeiten mit einer effektiven Datenrate von 6.000 MT/s und Timings von CL30-40-40-77 bei einer Spannung von 1,40 V. Unterstützt werden sowohl Intel XMP 3.0 als auch AMD EXPO, sodass sich die hinterlegten Speicherprofile auf kompatiblen Plattformen einfach aktivieren lassen.

Die 45,5 mm hohen UDIMMs sind als Single-Rank-Module mit x8-Organisation ausgeführt und verfügen über ein zehnlagiges PCB sowie einen Aluminium-Heatspreader. Bei einem getesteten Exemplar kamen Speicherchips vom Typ SK Hynix M-Die zum Einsatz. Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören eine RGB-Beleuchtung mit Infinity-Mirror-Effekt und ein integrierter Power-Management-IC (PMIC). ADATA gewährt auf das Speicherkit eine eingeschränkte lebenslange Garantie.

Synthetische Benchmarks

Getestet haben wir mit einem Ryzen 7 9700X auf einem Gigabyte X870E AORUS Pro X3D ICE) mit der aktuellsten AGESA.

Kommen wir zunächst zu einigen synthetischen Benchmarks, welche das Leistungspotenzial der unterschiedlichen Timings meist am besten darstellen können.

AIDA64 Lesedurchsatz ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL3063907100.0 % DDR5-56005794290.7 %

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AIDA64 Schreibdurchsatz ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL3077977100.0 % DDR5-56007366694.5 %

AIDA64 Kopierdurchsatz ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL3059960100.0 % DDR5-56005487591.5 %

AIDA64 Latenz ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL3077.9100.0 % DDR5-560088.188.4 %

Y-Cruncher nT 500M ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL309.333100.0 % DDR5-56009.55897.6 %

Von DDR5-5600 CL40 auf DDR5-6000 CL30 ist der Sprung nicht allzu groß und liefert demnach auch die zu erwartenden Ergebnisse in den synthetischen Benchmarks. Die Speicherbandbreite profitiert demnach nur in einem geringen Maße, bei der Latenz ist der Schritt etwas größer. Im Y-Cruncher ist der Unterschied in der Leistung entsprechend gering.

Gaming-Benchmarks

Spannend aber ist für viele sicherlich der Unterschied in Spielen.

ARC Raiders 720p, Hoch, DLSS: Qualität ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30294.9100.0 %197.3 DDR5-5600285.496.8 %193.8

Baldur's Gate 3 720p, Ultra, DLSS: Qualität ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30401.1100.0 %259.1 DDR5-5600386.396.3 %258.7

Counter-Strike 2 720p, Sehr hoch ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30374.0100.0 %167.5 DDR5-5600366.598.0 %164.4

Cyberpunk 2077 720p, RT: Niedrig, DLSS: Leistung ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30171.2100.0 %112.1 DDR5-5600159.493.1 %110.0

F1 25 720p, Mittel, DLSS: Qualität ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30308.7100.0 %225.9 DDR5-5600301.297.6 %205.8

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 720pp, Sehr +Hoch, DLSS: Qualität ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30152.0100.0 %107.0 DDR5-5600140.692.5 %111.0

Ähnlich knapp dann auch der Unterschied in den Gaming-Benchmarks. DDR5-6000 CL30 beschreibt den sogenannten Sweet-Spot für die Ryzen-Plattform, allerdings spielen hier nicht nur die Primär-, sondern auch die Sekundär/Sub-Timings eine wichtige Rolle. Mit etwas Tuning wäre also sicherlich noch mehr möglich.

Temperaturmessungen

Auch wenn es sich beim ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30 nicht um ein High-End-Kit mit extremer Spannung handelt, so wollen wir dennoch einen Blick auf die Temperaturentwicklung werfen.

SPD-Temperatur per AIDA64 ausgelesen und DDR-Dauerlast DDR5-560053.9100.0 % ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL3061.188.2 %

Wie erwartet reicht ein leichter Luftstrom aus, um die Kühlung des Kits zu gewährleisten. Der etwas höhere Takt bei gesteigerter Spannung lässt das XPG-NOVAKEY-Speicherkit nicht ins Schwitzen geraten.

Fazit

Die Benchmarks zeigen für den ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30 die zu erwartenden Ergebnisse. Große Überraschungen erwarten wir in diesem Bereich aber auch nicht mehr. 6.000 MT/s sind für die aktuelle Ryzen-Plattform quasi schon die Mindestvorgabe, wenngleich der Speichercontroller "nur" für 5.600 MT/s validiert ist. Aber es dürfte sich längst herumgesprochen haben, dass eben diese 6.000 MT/s/DDR5-6000 immer anvisiert werden sollten.

Mit etwas schärferen Timings wäre der Unterschied zu der validierten Speichergeschwindigkeit deutlich größer. So mancher Speichercontroller verträgt auch 6.200 oder gar 6.400 MT/s. Wer sich aber auch mit den Sub-Timings nicht weiter beschäftigen möchte, der findet mit den Speicherkits mit EXPO ULL (Ultra Low Latency) womöglich eine vielversprechende Möglichkeit (G.Skill Trident Z5 NeoX RGB mit EXPO ULL im Test) der weiteren Optimierung, ohne allzu tief in die Materie hineintauchen zu müssen.

Zur Optik des ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30 gibt es wenig zu sagen. Der flache Heatspreader mit der spiegelnden Optik im oberen Bereich weiß zu gefallen. Wer auf ein solches Element und die RGB-Beleuchtung verzichten möchte, muss sich bei einer anderen Speicherserie umschauen.

Am Ende konzentriert sich vieles, wenig überraschend, auf den Preis. Aktuell ist das von uns getestete Kit als ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30 für etwa 685 Euro im Handel erhältlich. So wirklich verfügbar sind die XPG-NOVAKEY-Kits aber nicht und dies sorgt auch für überhöhte Preise.

Wirft man einen Blick in die Top100 bei Geizhals, findet man hier beispielsweise die Patriot Viper VENOM DDR5-6000 CL30-40-40-76 mit ebenfalls 2x 16 GB für 500 Euro. Bei der Optik und der RGB-Beleuchtung müssen dann zwar Abstriche gemacht werden, wer darauf aber ohnehin keinerlei Wert legt, kann so viel Geld sparen und kommt auf die identische Leistung des Speichers. Um die 600 Euro sind aktuell der Preisbereich für diese Leistungsklasse. Wer optisch noch eine Alternative mit RGB-Beleuchtung sucht, wird beim Corsair Vengeance RGB DDR5-6000, CL30-36-36-76 für die eben erwähnten 600 Euro fündig.

ADATA XPG NOVAKEY DDR5-6000 CL30 Pro mit DDR5-6000 im Sweet Spot für Ryzen-CPUs

XMP- und EXPO-Profile

schlichte Optik des Heatspreaders

RGB-Beleuchtung Kontra aktuell zu teuer

nur geringer Unterschied zur validierten Geschwindigkeit (DDR5-5600)

Preise und Verfügbarkeit ADATA XPG NOVAKEY RGB UDIMM 16GB, DDR5-6000, CL30-40-40 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar