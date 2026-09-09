Bereits mehrfach machte Origin Code, eine Marke von Biwin, auf sich aufmerksam. Meist ging es hier um extrem straffe Spezifikationen oder ein auffälliges Design. Uns wurde nun ein solches Kit zur Verfügung gestellt. Wir haben uns das Origin Code Vortex mit zwei EXPO-Profilen und einem Lüfter im Lieferumfang genauer angeschaut. Was kann ein solches High-End-Kit leisten?

Die Preise für Arbeitsspeicher haben sich in den vergangenen Monaten deutlich von den lange gewohnten Dimensionen entfernt. Insbesondere schnelle DDR5-Kits mit hohen Taktraten, großen Kapazitäten und optimierten Timings sind inzwischen zu einem kostspieligen Bestandteil eines High-End-Systems geworden. Damit rückt bei einem Speicherkit der Oberklasse nicht mehr allein die technische Leistung in den Fokus: Angesichts des aktuell hohen Preisniveaus stellt sich ebenso die Frage, ob die gebotene Performance und Ausstattung den erheblichen finanziellen Aufwand rechtfertigen können.

Für die kommenden Monate ist bei DDR5-Speicher kaum mit einer schnellen Entspannung zu rechnen. Die anhaltend hohe Nachfrage aus dem KI- und Serverbereich bindet große Teile der verfügbaren DRAM-Kapazitäten, während die Produktion von HBM zusätzlichen Wafer-Bedarf verursacht und damit die Fertigung klassischer DRAM-Produkte weiter unter Druck setzt. Marktbeobachter erwarten daher auch für das Jahr 2027 ein angespanntes Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage und weiterhin hohe beziehungsweise steigende Preise. Erst ab 2028 könnten zusätzliche Produktionskapazitäten zu einer spürbaren Entspannung beitragen. Auf Sicht der kommenden zwei Jahre bleibt die Preisentwicklung allerdings schwer vorhersehbar – zumal der Speicherherstellungsmarkt traditionell stark zyklisch reagiert und ein späterer Kapazitätsausbau auch wieder zu einem deutlichen Preisrückgang führen könnte.

Aktuell plant Origin Code offenbar nur das Angebot des von uns getesteten Vortex-Speicherkits. Dieses soll in Kapazitäten von 32 GB, 48 GB, 192 GB und 256 GB erhältlich sein. Zudem wird es die hier getestete "Mirror Silver"- und eine "Meteorite Black"-Variante geben.

Geliefert wird das DDR5-Kit (OCL602648D-VS) von Origin Code in einer hochwertigen Verpackung, in der die beiden Module in Schaumstoff eingefasst sind. Neben den Speichermodulen findet sich hier auch noch der optionale Luftkühler und das entsprechende Werkzeug zur Montage des Kühlers.

Hersteller und Bezeichnung Origin Code Vortex

Modellnummer OCL602648D-VS Modulhöhe 48 mm Rank Single-Rank, x8 Formfaktor DIMM Modulart Unbuffered DIMM (UDIMM) Straßenpreis - Homepage Origincode.com XMP / EXPO XMP 3.0 Garantierte Timings EXPO Profil 1: DDR5-6000 CL26-36-36-76-112

EXPO Profil 2: DDR5-8000 CL36-47-47-108-155

Spannung 1,45 V Chips Sk Hynix (M-Die) Eigenschaften - Garantiezeit eingeschränkte lebenslange Garantie Kapazität 48 GB (2x 24 GB)

Die Vortex-Speicherserie von Origin Code wird in verschiedenen Spezifikationen angeboten. Eine mehrseitige QVL führt die Kits mit 6.000 MT/s CL26, 6.000 MT/s CL30, 6.200 MT/s CL26, 6.200 MT/s CL28 und 8.000 MT/s CL36 – im zweiten EXPO-Profil wie beim von uns getesteten Kit. In der QVL werden zahlreiche Mainboards der namhaften Hersteller aufgeführt.

Das von uns getestete Kit bietet zwei EXPO-Profile: Einmal mit 6.000 MT/s und Timings von CL26-36-36-76-112 und einmal mit 8.000 MT/s mit Timings von CL36-47-47-108-155. Dabei wird jeweils eine Spannung von 1,45 V angelegt.

Optisch machen die Speichermodule von Origin Code natürlich einiges her. Das hochglänzende Finish ist im Design einerseits schlicht, durch die spiegelnde Oberfläche aber kommt es auf die Umgebung im System an, ob es bei dieser Schlichtheit bleibt. Zusammen mit dem Heatspreader kommen die Module auf eine Höhe von 48 mm.

Ebenfalls im Lieferumfang befindet sich ein Luftkühler. Dieser wird mittels beiliegender Schrauben auf den Modulen befestigt. Dazu sind im Heatspreader entsprechende Gewindeöffnungen vorhanden.

Im Luftkühler verbaut sind drei Lüfter mit einem Durchmesser von 40 mm. Das Gehäuse des Kühlers besteht, anders als der Heatspreader, nicht aus Aluminium. Angeschlossen wird der Luftkühler mittels entsprechendem Anschluss auf dem Mainboard.

Synthetische Benchmarks

Getestet haben wir mit einem Ryzen 7 9700X auf einem Gigabyte X870E AORUS Pro X3D ICE) mit der aktuellsten AGESA.

Kommen wir zunächst zu einigen synthetischen Benchmarks, welche das Leistungspotenzial der unterschiedlichen Timings meist am besten darstellen können.

AIDA64 Lesedurchsatz Origin Code Vortex (DDR5-8000) 68847XX Origin Code Vortex (DDR5-6000) 63840XX DDR5-5600 57942XX in MB/s Mehr ist besser

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AIDA64 Schreibdurchsatz Origin Code Vortex (DDR5-8000) 81168XX Origin Code Vortex (DDR5-6000) 80136XX DDR5-5600 73666XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Kopierdurchsatz Origin Code Vortex (DDR5-8000) 61260XX Origin Code Vortex (DDR5-6000) 60277XX DDR5-5600 54875XX in MB/s Mehr ist besser

AIDA64 Latenz Origin Code Vortex (DDR5-8000) 77.1XX Origin Code Vortex (DDR5-6000) 81.7XX DDR5-5600 88.1XX in ns Weniger ist besser

Mit den höheren Transferraten und den strafferen Timings steigen die Werte im AIDA64-Benchmark. Die Durchsätze profitieren vorwiegend vom höheren Speichertakt. Bei den Latenzen spielt die Kombination aus Takt und Timings eine wichtige Rolle.

Y-Cruncher nT 500M Origin Code Vortex (DDR5-8000) 9.237XX Origin Code Vortex (DDR5-6000) 9.308XX DDR5-5600 9.558XX in s Weniger ist besser

Der Y-Cruncher ist Benchmark und Beispiel für eine praktische Anwendung zugleich. Die deutlich höheren Werte aus dem AIDA64 können aber nicht in dieser Form umgesetzt werden.

Gaming-Benchmarks

Spannend aber ist für viele sicherlich der Unterschied in Spielen.

ARC Raiders 720p, Hoch, DLSS: Qualität Origin Code Vortex (DDR5-6000) 298.8XX 199.1XX Origin Code Vortex (DDR5-8000) 286.9XX 198.7XX DDR5-5600 285.4XX 193.8XX FPS Mehr ist besser

Baldur's Gate 3 720p, Ultra, DLSS: Qualität Origin Code Vortex (DDR5-6000) 407.1XX 259.1XX Origin Code Vortex (DDR5-8000) 388.4XX 256.1XX DDR5-5600 386.3XX 258.7XX FPS Mehr ist besser

Counter-Strike 2 720p, Sehr hoch Origin Code Vortex (DDR5-6000) 378.2XX 171.7XX Origin Code Vortex (DDR5-8000) 367.5XX 165.1XX DDR5-5600 366.5XX 164.4XX FPS Mehr ist besser

Cyberpunk 2077 720p, RT: Niedrig, DLSS: Leistung Origin Code Vortex (DDR5-6000) 172.9XX 113.5XX Origin Code Vortex (DDR5-8000) 162.5XX 112.0XX DDR5-5600 159.4XX 110.0XX FPS Mehr ist besser

F1 25 720p, Mittel, DLSS: Qualität Origin Code Vortex (DDR5-6000) 316.3XX 227.8XX Origin Code Vortex (DDR5-8000) 302.9XX 206.1XX DDR5-5600 301.2XX 205.8XX FPS Mehr ist besser

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales 720pp, Sehr +Hoch, DLSS: Qualität Origin Code Vortex (DDR5-6000) 153.9XX 107.4XX Origin Code Vortex (DDR5-8000) 142.2XX 105.5XX DDR5-5600 140.6XX 111.0XX FPS Mehr ist besser

In Spielen zeigt sich der schon bekannte Leistungsvorsprung eines DDR5-6000 Kits mit CL26 gegenüber den JEDEC-spezifizierten Einstellungen, mit denen der Speichercontroller des Ryzen-Prozessors validiert wurde. Bis zu 10 % mehr FPS sind in CPU-limitierten Szenarien drin.

Temperaturmessungen

Mit dem beiliegenden Luftkühler ist sicherlich spannend, welche Auswirkungen dieser auf die Temperaturen des Speicherkits hat. Zur Kühlung des Prozessors wurde ein Noctua NH-D15 G2 LBC verwendet. Dieser stellt bereits einen gewissen Luftstrom zur Verfügung, der normalerweise zur Kühlung der Module ausreicht.

SPD-Temperatur per AIDA64 ausgelesen und DDR-Dauerlast Origin Code Vortex (DDR5-8000) mit Lüfter 43.5XX Origin Code Vortex (DDR5-6000) mit Lüfter 43.8XX Origin Code Vortex (DDR5-8000) 63.3XX Origin Code Vortex (DDR5-6000) 63.5XX DDR5-5600 63.9XX in °C Weniger ist besser

Ohne die optionale Kühlung kommen die DDR5-Module von Origin Code auf ausgelesene Temperaturen von etwas mehr als 63 °C. Einen Unterschied zwischen dem Betrieb in den beiden EXPO-Profilen gibt es nicht. Dabei haben wir die Temperatur des zweiten, wärmeren Moduls, ausgelesen.

Mit dem optionalen Lüfter sinken die Temperaturen rapide. Wir lesen etwa 43 °C aus. Ob das für den Betrieb in der Praxis eine große Rolle spielt, steht allerdings auf einem anderen Blatt.

Fazit

Mit den Vortex hat Origin Code ein Speicherkit im Programm, das sich klar an Enthusiasten und Nutzer leistungsstarker Systeme richtet. Die getesteten Varianten mit DDR5-6000 und DDR5-8000 zeigen dabei, dass hohe Transferraten allein nicht über die Gesamtleistung entscheiden. Gerade im direkten Vergleich der beiden Profile wird deutlich, dass die niedrigere Frequenz in Verbindung mit den schärferen Timings in der Praxis durchaus die bessere Wahl sein kann.

In den synthetischen Benchmarks von AIDA64 setzt sich das Vortex-Kit klar vom DDR5-5600-Speicher ab. Beim Schreibdurchsatz erreicht das EXPO-Profil mit DDR5-8000 mit 81.168 MB/s den höchsten Wert und liegt damit knapp vor dem DDR5-6000-Profil mit 80.136 MB/s. Deutlicher fällt der Vorsprung beim Kopierdurchsatz aus: Hier erreicht DDR5-8000 61.260 MB/s, während DDR5-6000 auf 60.277 MB/s kommt. Beide Konfigurationen liegen damit deutlich vor dem DDR5-5600-Vergleichsspeicher mit 54.875 MB/s. Auch bei der Latenz zeigt das Vortex-Kit seine Stärke. Mit 77,1 ns erzielt das DDR5-8000-Profil den niedrigsten Wert, während DDR5-6000 mit 81,7 ns ebenfalls noch klar vor dem DDR5-5600-Speicher mit 88,1 ns liegt. Rein synthetisch kann die höhere Taktrate somit ihre Vorteile ausspielen.

Ein anderes Bild ergibt sich allerdings in den Spielen. Hier liegt das Origin Code Vortex mit DDR5-6000-Profil in allen sechs getesteten Titeln vor der DDR5-8000-Variante. Besonders deutlich zeigt sich dies in Baldur's Gate 3, wo DDR5-6000 mit 407,1 FPS gegenüber 388,4 FPS für DDR5-8000 rund 4,8 % schneller ist. Auch in F1 25 beträgt der Vorsprung mit 316,3 gegenüber 302,9 FPS mehr als 4 %, während sich in Cyberpunk 2077 und Counter-Strike 2 ebenfalls klare Unterschiede zugunsten des DDR5-6000-Profils ergeben. Die Ergebnisse unterstreichen damit, dass ein höherer Speichertakt nicht zwangsläufig zu einer höheren Spieleleistung führt. Offensichtlich kann die Kombination aus DDR5-6000 und den niedrigeren Timings in der verwendeten Testplattform besser ausgenutzt werden.

Gegenüber dem DDR5-5600-Speicher fällt der Vorteil der beiden Vortex-Kits dagegen in nahezu allen Spielen deutlich aus. Besonders bei den durchschnittlichen Frameraten kann sich das DDR5-6000-Kit klar absetzen. Bei den Frametimes beziehungsweise den niedrigeren Messwerten sind die Abstände teilweise geringer, was zeigt, dass sich schneller Speicher nicht in jedem Szenario gleichermaßen auf die Mindestbildraten auswirkt. Dennoch ergibt sich über alle getesteten Spiele hinweg ein konsistentes Bild: Das DDR5-6000-Profil bietet in dieser Testumgebung die überzeugendste Spieleleistung, während DDR5-8000 seine Stärken eher in speicherintensiven und synthetischen Anwendungen ausspielt.



Ein besonderes Merkmal der Vortex-Serie ist zudem das optionale Lüftermodul mit drei kleinen 40-mm-Lüftern. Dieses ist für den Betrieb mit den vorgesehenen Speicherprofilen nicht zwingend erforderlich, kann aber insbesondere bei hoher Dauerlast und beim Overclocking zusätzliche Reserven schaffen. Gleichzeitig bleibt die aktive Kühlung ein zweischneidiges Schwert: Kleine Lüfter können bei hohen Drehzahlen deutlich hörbar werden. Eine angepasste PWM-Steuerung ist daher sinnvoll, um einen Kompromiss aus Temperatur und Geräuschentwicklung zu finden.

Im Video haben wir das Lüftermodul per BIOS in den Profilen Silent (6.650 RPM), Turbo (7.250 RPM) und Full Speed (8.000 RPM) arbeiten lassen.

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Insgesamt hinterlassen die Origin Code Vortex einen überzeugenden Eindruck, wobei die Wahl des passenden Profils entscheidend ist. Das DDR5-8000-Kit liefert in AIDA64 die höheren Transferraten und die niedrigste Latenz, kann diesen Vorteil in den getesteten Spielen jedoch nicht in eine höhere Framerate umsetzen. Hier erweist sich das DDR5-6000-Kit als die insgesamt schnellere Konfiguration. Damit zeigt sich einmal mehr, dass bei DDR5 nicht allein der maximal mögliche Takt entscheidend ist, sondern das Zusammenspiel aus Frequenz, Timings und Speichercontroller. Die Vortex-Kits richten sich somit vor allem an Enthusiasten, die bereit sind, für hohe Leistung, aufwendige Kühlung und ein ungewöhnliches Design einen entsprechenden Preis zu bezahlen. Gerade angesichts des aktuell hohen Preisniveaus bei DDR5-Speicher sollte der Mehrwert gegenüber günstigeren Kits jedoch genau abgewogen werden.

Gerade der Preis dürfte einer der entscheidenden Kritikpunkte sein. Origin Code positioniert die Vortex-Serie bewusst im High-End-Segment und kombiniert sehr scharfe Timings, hohe Taktraten und ein ungewöhnliches Kühlkonzept. Gleichzeitig befinden sich die DDR5-Preise derzeit auf einem hohen Niveau, wodurch ein solches Kit eine erhebliche Investition darstellt.

Im eigenen Amazon-Store ruft Origin Code 899 Euro für das getestete Kit auf. Vergleichbare Kits mit DDR5-6000 CL26 und einer Kapazität von 48 GB kosten aktuell mehr als 1.300 Euro.