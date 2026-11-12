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Amazon wagt den Neuanfang bei seinen Tablets: Die neuen Alexa-Tablets sind Androidgeräte mit Zugriff auf Googles Play Store und haben zudem ein wertiges Aluminimgehäuse. Das Top-Modell Alexa Tablet 12 Pro ist mit optionaler Tastatur und Stylus zudem auch für den produktiveren Einsatz ausgelegt.

Als uns Amazon im Oktober zu einem Presseevent nach Berlin einlud, hatte man spannende Neuheiten im Gepäck. Die etablierten Fire-Tablets werden durch die neuen Alexa Tablets verdrängt. Bei diesen neuen Tablets spielt natürlich die namensprägende KI-Sprachassistentin eine große Rolle. Amazon hat diese Geräte aber generell grundlegend neu konzipiert. Besonders einschneidend ist der Wechsel des Betriebssystems. Fire OS auf den Fire Tablets brachte immer den Nachteil eines eingeschränkten App-Angebots mit sich. Bei den Alexa Tablets setzt Amazon nun konstant auf Android und öffnet den Nutzern dabei die ganze App-Auswahl von Googles Play Store.

Äußerlich setzt sich die neue Tabletfamilie durch ihr schlankes und wertiges Alu-Gehäuse deutlich von den Fire-Tablets ab. Amazon betont zudem, dass auch das Performancelevel deutlich angehoben wurde. Die beiden Modelle Alexa Tablet 11 und Alexa Tablet 8 sollen als kleinere und günstiger Modelle für den Medienkomsum überzeugen. Das Flaggschiff-Modell Alexa Tablet 12 Pro bietet nicht nur ein größeres Display mit 12-Zoll-Diagonale, sondern punktet mit seinem 3:2-Seitenverhältnis auch beim produktiven Arbeiten. Das unterstreicht auch, dass man wahlweise zu einem matten Display greifen kann. Amazon bietet optional auch eine passende Tastatur und einen Stylus an. Damit greift Amazon durchaus auch das Apple iPad Pro bzw. auch konkurrierende Android-Tablets mit produktiver Auslegung an.

Das Alexa Tablet 12 Pro kostet in der günstigsten Ausführung mit spiegelndem Display, 8 GB RAM und 128 GB Speicher 499,99 Euro. Ein mattes Display, 8 GB RAM und 128 GB Speicher kosten eigentlich 559,99 Euro, sind aktuell aber ebenfalls für 499 Euro verfügbar. 16 GB RAM und 256 GB Speicher werden nur in Kombination mit mattem Display und für 669,99 Euro.

Zudem bietet Amazon ein Bundle aus Tablet mit mattem Display, 256 GB Speicher, magnetisch koppelnder Tastatur und Stylus ist für 804,99 Euro an. Einzeln kostet das Amazon Alexa Tablet Pro Keyboard 139,99 Euro und der Alexa Tablet Pro Pen 84,99 Euro. Für den Test haben wir die 128-GB-Variante mit mattem Display und zusätzlich noch Tastatur und Stift erhalten.

Ausgeliefert wird das Tablet mit USB-Ladekabel, einem Link zur Einrichtungshilfe, Energieeffizienzlabeln und einem kleinen Putztuch.