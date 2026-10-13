Mit dem MatePad Air und dem heute vorgestellten MatePad Pro 12 schickt Huawei zwei neue 12-Zoll-Tablets ins Rennen. Erst vor rund einem Jahr hatten wir uns das Huawei MatePad 12 X 2025 genauer angesehen, kurz zuvor hatte sich das kleinere MatePad 11.5 2025 im ausführlichen Test beweisen müssen. Die neuen Modelle haben das PaperMatte-Display - aber in einer neuen OLED-Version.

Dem grundlegenden Konzept bleibt Huawei treu: Ein schlankes Tablet soll zusammen mit Tastatur und M-Pencil nicht nur zum Medienkonsum, sondern auch zum produktiven Arbeiten genutzt werden können. Besonders interessant ist dabei weiterhin das reflektionsarme PaperMatte-Display. Dies konnte schon in der Vergangenheit überzeugen, zum einen optisch, zum anderen aber auch haptisch, wenn mit dem M-Pencil gearbeitet wird.

Die wichtigste Neuerung sitzt bei den beiden neuen Modellen aber direkt hinter dieser matten Oberfläche. Während das MatePad 12 X noch ein IPS-Panel verwendete, kommen MatePad Air und MatePad Pro 12 nun mit OLED-Displays. Damit beseitigt Huawei gleichzeitig einen der wenigen Kritikpunkte, den wir beim ansonsten sehr guten PaperMatte-Display des MatePad 12 X hatten. Die matte Oberfläche sorgte beim IPS-Panel zwar für eine sehr gute Ablesbarkeit und störende Reflexionen wurden weitgehend eliminiert, Farben und Kontrast konnten mit einem glänzenden OLED aber naturgemäß nicht ganz mithalten. OLED und PaperMatte sollen nun beides miteinander verbinden - und auch hinsichtlich der Leuchtkraft legt Huawei noch einmal eine Schippe drauf.

Das MatePad Air bietet ein 12 Zoll großes OLED PaperMatte-Display mit 2.800 x 1.840 Pixeln, maximal 144 Hz und einer Spitzenhelligkeit von 1.200 cd/m². Beim MatePad Pro 12 ist diese noch einmal höher: Das flexible OLED-Panel löst mit 3.036 x 1.952 Pixeln auf und erreicht ebenfalls 144 Hz, die Spitzenhelligkeit steigt aber auf 1.600 cd/m².

Gerade bei dunklen Bildinhalten fällt der Wechsel auf OLED sofort auf. Schwarz ist nun tatsächlich schwarz, gleichzeitig wirken Farben kräftiger und kontrastreicher. Die PaperMatte-Oberfläche streut einfallendes Licht weiterhin effektiv. Damit eignen sich beide Tablets sowohl für das Arbeiten unter ungünstigen Lichtbedingungen als auch deutlich besser für Filme, Fotos und andere Multimedia-Inhalte als ihre IPS-Vorgänger.

Zwischen Air und Pro fällt der Unterschied weniger dramatisch aus. Das Pro bietet die etwas höhere Auflösung, die höhere Spitzenhelligkeit und noch schmalere Displayränder. Wer die Geräte nebeneinanderlegt, dürfte das Pro als das hochwertigere Display wahrnehmen. Das OLED des MatePad Air ist aber bereits auf einem sehr hohen Niveau und dürfte für die meisten Nutzer bereits ein großer Sprung gegenüber einem älteren MatePad sein.

Schlanker und leichter

Auch bei der Bauform hat Huawei nachgelegt. Kunststoff kommt dabei entgegen mancher Vermutung auch beim günstigeren MatePad Air nicht zum Einsatz. Wie schon das MatePad 12 X setzen die neuen Modelle auf ein Metall-Unibody-Gehäuse. Das MatePad Air misst nur noch 5,3 mm in der Dicke und wiegt 509 g. Gegenüber den 5,9 mm und 555 g des MatePad 12 X ist das bereits eine merkliche Verbesserung.

Noch beeindruckender fällt das MatePad Pro 12 aus. Mit gerade einmal 4,7 mm und rund 454 g ist es für ein 12-Zoll-Tablet ausgesprochen dünn und leicht. Das macht sich gerade dann bemerkbar, wenn das Tablet über längere Zeit in der Hand gehalten wird.

Warum jetzt das Air nicht dünner als das Pro ist, da es ja eigentlich die luftigere Variante sein soll, ist vielleicht etwas unverständlich, erklärt sich aber beim Preis des Tablets. Das MatePad Air ist bereits in kleiner Konfiguration mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher ab 799 EUR erhältlich, das MatePad Pro wird am heutigen Tag vorgestellt und soll ab 1.199 Euro in den Handel kommen. Preislich liegt man also ein Stück darüber - und das "Pro" soll auch ein wenig im Luxussegment wildern.

Technische Daten

Hersteller und Bezeichnung Huawei

MatePad 12 X (2025) Huawei

MatePad Air Huawei

MatePad Pro 12 Straßenpreis ab ca. 549 Euro ab ca. 799 Euro ab ca. 1199 Euro Spezifikationen Display 12 Zoll, 2.800 x 1.840 Pixel, 280 ppi

IPS, bis 144 Hz, 1.000 Nits

16,7 Mio. Farben, P3

PaperMatte Display 12 Zoll, 2.800 x 1.840 Pixel, 275 ppi

OLED, bis 144 Hz, 1.200 Nits

1,07 Mrd. Farben, P3

OLED PaperMatte Display 12 Zoll, 3.036 x 1.952 Pixel, 302 ppi

OLED, bis 144 Hz, 1.600 Nits

1,07 Mrd. Farben, P3

OLED PaperMatte Display Prozessor Kirin T92B Kirin T93C Kirin T93 Speicher 12 GB RAM

256 GB 8 / 12 GB RAM

256 GB 12 GB RAM

256 / 512 GB Kameras 50 MP, F1.8, Autofokus, LED-Blitz

8 MP Frontkamera 50 MP, F1.8, Autofokus, LED-Blitz

12 MP F2.4 Frontkamera 50 MP, F1.8, Autofokus, LED-Blitz

12 MP F2.4 Frontkamera Audio 6 Lautsprecher

2 Mikrofone 6 Lautsprecher

2 Mikrofone 4 Lautsprecher mit Quad-Driver Bass Unit

4 Mikrofone Akku 10.100 mAh

bis 66 W SuperCharge 10.100 mAh

bis 66 W SuperCharge 9.760 mAh (EU)

bis 66 W SuperCharge

Konnektivität WiFi 7

Bluetooth 5.2

NearLink WiFi 7

Bluetooth 6.0

NearLink WiFi 7

Bluetooth 6.0

NearLink Biometrie Gesichtserkennung

kein Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung

kein Fingerabdrucksensor Gesichtserkennung

Fingerabdrucksensor Sensoren / Ortung Gravitationssensor, Gyroskop,

Umgebungslichtsensor, Hallsensor

WLAN-Netzwerkortung Gravitationssensor, Gyroskop,

Umgebungslichtsensor, Hallsensor

WLAN-Netzwerkortung Gravitationssensor, Gyroskop,

Umgebungslichtsensor, Hallsensor, Kompass

GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS Anschlüsse USB 1x USB-C 3.1 Gen1 1x USB-C 3.1 Gen1 1x USB-C 3.1 Gen1,

unterstützt DisplayPort 1.2 Maße & Gewicht 270 x 183 x 5,9 mm

ca. 555 g 271,6 x 182,9 x 5,3 mm

ca. 509 g 264,2 x 172,9 x 4,7 mm

ca. 454 g (PaperMatte) Gehäuse Metall-Unibody Metall-Unibody Metall-Unibody Zubehör Smart Magnetic Keyboard

HUAWEI M-Pencil Pro Smart Magnetic Keyboard

HUAWEI M-Pencil Pro HUAWEI Glide Keyboard

HUAWEI M-Pencil Pro Betriebssystem HarmonyOS 4.3 HarmonyOS 4.3 HarmonyOS 4.3

Technisches...

Unter der Haube unterscheiden sich die beiden Geräte ebenfalls. Im MatePad Air arbeitet der Kirin T93C, während Huawei beim MatePad Pro 12 auf den stärkeren Kirin T93 setzt. Dazu stehen beim Air je nach Variante 8 oder 12 GB RAM und 256 GB Speicher bereit. Das Pro wird mit 12 GB RAM und wahlweise 256 oder 512 GB Speicher angeboten.

Wie groß der Leistungsunterschied tatsächlich ausfällt, betrachten wir später in unseren Benchmarks. Im normalen Tablet-Alltag verhalten sich beide Geräte zunächst einmal so, wie man es von einem aktuellen Tablet dieser Preisklasse erwartet. Apps starten zügig, Animationen laufen flüssig und auch bei mehreren geöffneten Anwendungen kommt HarmonyOS nicht ins Stocken.

Beim Akku bleibt Huawei beim MatePad Air bei üppigen 10.100 mAh und maximal 66 W Ladeleistung. Beim europäischen MatePad Pro 12 fällt die nominelle Kapazität mit 9.760 mAh etwas kleiner aus. Auch hier sind maximal 66 W vorgesehen. Angesichts des deutlich geringeren Gewichts und der geringeren Bauhöhe erscheint die leicht reduzierte Kapazität nachvollziehbar.

Spannend sind auch die Verbindungsmöglichkeiten. Das MatePad Air unterstützt WiFi 7 und Bluetooth 6.0, außerdem ist wieder Huaweis NearLink-Technik für Zubehör integriert. Auch das MatePad Pro 12 unterstützt WiFi 7, Bluetooth 6.0 und NearLink.

Per USB-C stehen bei beiden Geräten USB-3.1-Gen1-Geschwindigkeiten zur Verfügung. Das MatePad Pro unterstützt darüber hinaus explizit DisplayPort 1.2 und lässt sich damit unkompliziert an einen externen Monitor anbinden. Wer das Tablet zusammen mit einer Tastatur häufiger als Notebook-Ersatz nutzen möchte, bekommt damit beim Pro einen echten Mehrwert.

Interessante Unterschiede gibt es auch bei den Sensoren. MatePad Air und MatePad 12 X verzichten auf einen Fingerabdrucksensor. Beim MatePad Pro 12 ist dieser hingegen integriert. Eine Gesichtserkennung zum komfortablen Entsperren steht ebenfalls zur Verfügung, ein aufwendiges 3D-System wie Apples Face ID ist das aber nicht. Wer eine biometrische Alternative zur Gesichtserkennung möchte, bekommt diese somit nur beim Pro über den Fingerabdrucksensor.

Auch die Kameras hat Huawei überarbeitet. Auf der Rückseite arbeiten bei beiden neuen Modellen 50-MP-Kameras mit F1.8-Blende und Autofokus. Einen großen Unterschied zum MatePad 12 X gibt es hier nicht. Die Kamera ist hier zwar als "AI-Kamera" gekennzeichnet, dies ist aber eine Softwarefunktion: Mit Master AI erkennt Huawei bereits Motive und Szenen automatisch und passt dann z.B. die Helligkeit an. Ein umfassenderes Kamera-Kit, oder einen eigenen Tiefensensor oder ähnliches, hat das MatePad 12 X nicht.

Interessanter ist die Front. Statt der 8-MP-Kamera des MatePad 12 X bieten sowohl MatePad Air als auch MatePad Pro 12 nun 12 MP. Gerade bei einem Tablet für den Officeeinsatz dürfte die Frontkamera ohnehin häufiger für Videokonferenzen als für klassische Selfies genutzt werden.

Beim Audio gibt es wiederum einen zunächst kuriosen Unterschied. Im MatePad Air stecken wie im MatePad 12 X sechs Lautsprecher und zwei Mikrofone. Das MatePad Pro 12 setzt hingegen auf vier Lautsprecher, dafür aber vier Mikrofone. Allerdings ist hier ein 4-Speaker-Crossover-System mit "Quad-Driver Bass Unit" verbaut - also ein etwas aufwendiger gestaltetes Lautsprechersystem.

Subjektiv schenken sich die beiden Modelle nichts - an richtige Lautsprecher kommen Tablets ohnehin nie heran und für Telefonkonferenzen oder YouTube-Sessions reichen beide aus. Bei etwas mehr Lautstärke werden aber beide Tablets sehr schnell blechern und ein Bass ist beim Pro 12 auch nicht wirklich stärker.

Betriebssystem: Harmony OS 4.3

Wie schon beim MatePad 12 X setzt Huawei bei den internationalen Versionen der neuen Tablets auf HarmonyOS 4.3. An der grundsätzlichen Situation ändert sich damit wenig: Das Betriebssystem selbst läuft flüssig, unterstützt Multitasking, Drag-and-Drop und eine für Tablets gut angepasste Bedienung. Auch Huaweis eigene Notes- und GoPaint-Apps passen weiterhin gut zum Konzept aus PaperMatte-Display und Stift.

Der Google Play Store und die Google Mobile Services werden von Huawei allerdings weiterhin nicht nativ angeboten. Inzwischen lässt sich diese Einschränkung wesentlich komfortabler umgehen als noch vor einigen Jahren. Mit AppGallery, microG und dem Aurora Store können zahlreiche Android-Apps und auch viele Google-Dienste auf den Geräten genutzt werden. Wie genau das funktioniert und welche Einschränkungen weiterhin bestehen, haben wir bereits ausführlich in unserem Artikel zum microG- und Aurora-Store und deren Nutzung beschrieben.

Aus diesem Grund wollen wir das Thema hier nicht noch einmal vollständig aufrollen. Entscheidend bleibt: Wer ausschließlich ein klassisches Android-Tablet mit nativem Play Store erwartet, muss sich weiterhin umgewöhnen. Wer bereit ist, sich einmalig mit microG und Aurora Store zu beschäftigen, bekommt mittlerweile aber einen großen Teil der gewohnten App-Landschaft auch auf einem Huawei-Tablet zum Laufen. Gerade für Hardwareluxx-Leser, die ein wenig Technikverständnis mitbringen, ist so etwas absolut kein Problem.

Aber: Google Wallet und andere sicherheitskritische Google-Dienste bleiben allerdings ein Sonderfall. Aber nun wird man mit einem Tablet nicht häufig einkaufen gehen und Zahlungen an einem Terminal wahrnehmen.

Zubehör: Zwei Tastaturen und der M-Pencil Pro

Wie schon bei den bisherigen MatePads spielt das Zubehör eine wichtige Rolle. Beide Tablets unterstützen den Huawei M-Pencil Pro. Dieser wird magnetisch am Tablet befestigt und geladen und kommuniziert über NearLink. Bereits beim MatePad 12 X konnte uns der Stift mit geringer gefühlter Latenz, mehr als 10.000 Druckstufen und seinem guten Schreibgefühl überzeugen. Gerade die Kombination aus Stift und PaperMatte-Oberfläche gehört weiterhin zu den Stärken der Huawei-Tablets.

Beim neuen OLED-Panel ändert sich daran grundsätzlich nichts. Im Gegenteil: Durch die höheren Kontraste und kräftigeren Farben macht auch das Zeichnen in GoPaint noch einmal mehr Spaß. Der Stift funktioniert ebenso gut wie bei den Vorgängervarianten. Für das MatePad Pro 12 hat Huawei dabei noch ein kleines schickes Detail: Der Stift lässt sich im Case mit unterbringen, sodass er nicht mehr so einfach verloren geht.

Bei der Tastatur gehen Air und Pro hingegen getrennte Wege. Das MatePad Air wird weiterhin mit dem Smart Magnetic Keyboard kombiniert. Das Konzept ähnelt dem Zubehör des MatePad 12 X und bietet eine vergleichsweise leichte Tastaturlösung für längere Texte. Die Tasten haben ein gummiertes Feeling und sind für Schreiber durchaus geeignet. Das Display lässt sich in zwei Abstufungen aufstellen, zum Einklappen muss es an den Deckel gedrückt werden und kann dann zusammengefaltet werden.

Beim MatePad Pro 12 kommt hingegen das aufwendigere Glide Keyboard zum Einsatz. Das Pro lässt sich damit deutlich stärker in Richtung Notebook-Ersatz bewegen. Hinzu kommt ein Touchpad, und auch der M-Pencil kann direkt an genauer gesagt in der Tastaturlösung verstaut werden. Haptisch ist die Lösung etwas mehr einem Leder-Imitat ähnlich, das Smart Magnetic Keyboard ist hingegen eher in die Richtung Soft Touch ausgelegt. Das Schreibgefühl ist ähnlich, das MatePad Pro 12 lässt sich aber nur mit einem Winkel aufklappen und das Zusammenklappen ist etwas wackliger, weil eine Leiste an der Unterseite mit eingeklappt werden muss. Da ist eigentlich das Tastaturcover vom MatePad Air etwas eleganter.

Das MatePad Pro 12 selbst wiegt zwar nur 454 g, zusammen mit der rund 399 g schweren Tastatur bewegt sich das Gesamtpaket dann aber wieder in einer Gewichtsklasse, die einem kompakten Notebook nahekommt.

Leistungsvergleich

Natürlich haben wir beide Tablets auch durch einen kleinen Benchmark-Parcours geschickt. Dabei interessiert uns vor allem, welchen Unterschied der Kirin T93C im MatePad Air und der Kirin T93 des MatePad Pro 12 machen und wie sich die beiden neuen Modelle gegenüber dem MatePad 12 X einordnen. Neue Performance-Rekorde werden wir vom Kirin T93 natürlich nicht erwarten, dafür sind Snapdragon 8 Elite Gen. 6 und Apple M20 noch in einer etwas anderen Leistungsklasse.

Geekbench 5 - Single Snapdragon 8 Elite Gen 5 (realme GT 8 Pro) 3611XX Huawei MatePad 11.5 2025 1306XX Huawei MatePad 12 X (2025) 1123XX Huawei MatePad Pro 12 929XX Huawei MatePad Air 706XX Punkte mehr ist besser

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Geekbench 5 - Multi Snapdragon 8 Elite Gen 5 (realme GT 8 Pro) 10026XX Huawei MatePad 12 X (2025) 4074XX Huawei MatePad 11.5 2025 3640XX Huawei MatePad Pro 12 3449XX Huawei MatePad Air 3092XX Punkte mehr ist besser

3DMark Wild Life Extreme Snapdragon 8 Elite Gen 5 (realme GT 8 Pro) 7472XX Huawei MatePad Pro 12 2491XX Huawei MatePad Air 1840XX Huawei MatePad 12 X (2025) 1269XX Huawei MatePad 11.5 2025 838XX Punkte mehr ist besser

PCMark Work 3.0 Snapdragon 8 Elite Gen 5 (realme GT 8 Pro) 26328XX Huawei MatePad Air 10681XX Huawei MatePad Pro 12 10660 XX Huawei MatePad 12 X (2025) 9914XX Huawei MatePad 11.5 2025 9911XX Punkte mehr ist besser

Das MatePad Pro 12 besitzt im Vergleich zum Air die höhere Leistungsreserve, während das MatePad Air sich aber im durchaus noch respektablen Bereich wiederfindet. Im normalen Office- und Tablet-Alltag fällt der Unterschied allerdings deutlich geringer aus als in einzelnen CPU- und GPU-Benchmarks. In der Regel wird man mit beiden Modellen alle Tablet-Anwendungen in guter Geschwindigkeit ausführen können.

An die Leistung aktueller High-End-SoCs von Apple oder Qualcomm kommt auch die neue Kirin-Generation nicht heran. Exemplarisch haben wir hier den Snapdragon 8 Elite Gen 5 mit aufgenommen, der in vielen aktuellen Smartphones zu finden ist. Und: Gegenüber der eigenen Vorgänger-Generation hat sich bei Huawei hinsichtlich der Performance auch wenig getan.

Fazit

Huawei entwickelt seine PaperMatte-Tablets mit MatePad Air und MatePad Pro 12 an der richtigen Stelle weiter. Der größte Fortschritt ist dabei weniger der neue Prozessor oder das noch dünnere Gehäuse, sondern der Wechsel von IPS auf OLED.

Schon beim MatePad 12 X konnte uns das matte 144-Hz-Display überzeugen. Das OLED-Panel beseitigt nun aber einen wesentlichen Nachteil der bisherigen Lösung: Farben wirken satter, Schwarz ist tatsächlich schwarz und der Kontrast steigt deutlich, ohne dass man dafür auf die reflexionsarme PaperMatte-Oberfläche verzichten müsste.

Wie leuchtstark die neuen OLED-Modelle sind, sieht man gut im Vergleich zum MatePad 12 X aus dem letzten Jahr (rechts):

Das MatePad Air dürfte dabei für viele Nutzer die interessantere Variante darstellen. Es ist mit 509 g leichter als das MatePad 12 X, bietet einen großen 10.100-mAh-Akku, WiFi 7, Bluetooth 6.0, sechs Lautsprecher, eine verbesserte 12-MP-Frontkamera und vor allem das neue 144-Hz-OLED. Der Kirin T93C liefert dabei eine absolut ausreichende Leistung. Wer hauptsächlich surft, Videos konsumiert, Notizen macht, zeichnet oder Office-Anwendungen nutzt, dürfte beim Air nur wenig vermissen.

Das MatePad Pro 12 zeigt allerdings, dass Huawei noch einiges mehr aus dem Konzept herausholen kann. Mit 4,7 mm und 454 g ist es nochmals deutlich dünner und leichter. Das höher auflösende OLED erreicht bis zu 1.600 Nits und hinzu kommen Ausstattungsmerkmale wie der Fingerabdrucksensor und DisplayPort 1.2. Auch bei der Leistung besitzt das Pro die größeren Reserven. Zusammen mit dem Glide Keyboard wird es deshalb zur interessanteren Wahl, wenn das Tablet möglichst häufig ein Notebook ersetzen soll. Der höhere Kaufpreis entsteht also nicht nur durch ein etwas besseres Display und einen schnelleren Prozessor, sondern auch durch eine vollständigere Ausstattung.

Am Ende geht es aber auch um den Preis: Wer eben auf die Business-Features hinsichtlich des Glide Keyboards und der Möglichkeit, ein externes Display anzuschließen, verzichten kann, kann sich sicherlich mit dem Air zufrieden geben - denn man bekommt hier schon sehr viel von dem, was das Pro attraktiv macht.

Unterm Strich ist das MatePad Air unser Preis-Leistungs-Favorit der beiden Modelle, während das MatePad Pro 12 das interessantere Gerät für Nutzer ist, die möglichst wenig Kompromisse bei Ausstattung, Mobilität und Produktivität eingehen wollen.

Huawei MatePad Air Pro sehr gutes 12-Zoll-OLED mit 144 Hz

PaperMatte-Oberfläche sehr reflektionsarm

leichtes und dünnes Metallgehäuse

großer 10.100-mAh-Akku

sehr gute Ausstattung

M-Pencil Pro und gute Tastatur Kontra kein Fingerabdrucksensor

nur durchschnittliche SoC-Performance

Huawei MatePad Pro 12 Pro sehr helles und hochauflösendes 144-Hz-OLED

PaperMatte-Oberfläche

extrem dünn und leicht

höhere Performance

Fingerabdrucksensor, DisplayPort 1.2-Support

gute Produktivitätsmöglichkeiten mit Glide Keyboard und M-Pencil Pro Kontra nur vier statt sechs Lautsprecher

nur durchschnittliche SoC-Performance

Preise und Verfügbarkeit MatePad Air, 8+256 GB, Airy Blue Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar