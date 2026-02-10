Werbung

Der Kiwi Ears x Z Reviews: Serene ist ein geschlossener Over-Ear-Kopfhörer mit planar-magnetischer Treibertechnik, der sich im Preisbereich zwischen 130 und 160 Euro bewegt. Das Modell entstand in Zusammenarbeit mit dem bekannten Audio-Influencer Z Reviews. Ziel war es, ein Produkt zu schaffen, das audiophilen Ansprüchen genügt und dennoch für den portablen Einsatz geeignet ist. Der Serene richtet sich damit vor allem an anspruchsvolle Hörerinnen und Hörer, die eine kompakte, leistungsstarke Lösung mit hohem Klangpotenzial suchen und gleichzeitig Wert auf Komfort und Design legen.

Dank seiner geschlossenen Bauweise eignet sich der Kopfhörer besonders für den mobilen Einsatz oder für Hörumgebungen, in denen eine starke passive Isolation gewünscht ist – etwa im Büro, in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei konzentriertem Hören zu Hause. Die Konstruktion setzt dabei auf eine durchdachte Materialwahl, darunter Aluminium für die Bügelstruktur sowie weiche Ohrpolster aus Memory Foam mit Proteinlederbezug.

Neben der technischen Ausstattung hebt sich das Modell auch optisch mit einem stilvollen, retro-inspirierten Design ab. Ob das Gesamtpaket in der Praxis hält, was die Spezifikationen und die Kooperation mit einem renommierten Tuning-Partner versprechen, zeigt der folgende Test.

Technische Details

Die technische Ausstattung des Serene basiert auf einem vollständig passiven Konzept ohne Bluetooth-Funktion oder integrierte Verstärkung. Stattdessen liegt der Fokus auf klassischem kabelgebundenem Hören mit hohem audiophilem Anspruch.

Herzstück des Kopfhörers ist ein speziell entwickelter planar-magnetischer Treiber mit einer Größe von 72 mm × 89 mm. Solch großflächige Treiber sind in der Lage, sehr feine Klangdetails darzustellen und schnelle Impulse sauber umzusetzen. Die Bauweise zielt damit klar auf eine präzise, kontrollierte Wiedergabe über das gesamte Frequenzspektrum ab.

Die Impedanz liegt bei 50 Ohm (±15 % bei 1 kHz), was den Serene grundsätzlich auch für mobile Zuspieler geeignet macht – optimale Ergebnisse erzielt er jedoch mit einem leistungsfähigen DAC oder Kopfhörerverstärker. Mit einer Empfindlichkeit von 102 dB gehört der Kopfhörer zu den eher wirkungsgradstarken Modellen seiner Klasse.

Die maximale Leistungsaufnahme ist mit 20 mW angegeben, während die Nennleistung bei 10 mW liegt. Die gemessene Gesamtharmonische Verzerrung (THD) bleibt unterhalb von 3 %, was auf eine weitgehend verzerrungsfreie Wiedergabe hinweist. Der Übertragungsbereich deckt mit 20 Hz bis 20 kHz das menschliche Hörspektrum vollständig ab.

Der Anschluss erfolgt über ein abnehmbares Kabel mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker auf der Quellenseite und zwei 3,5-mm-Mono-Steckern an den Ohrmuscheln. Das ermöglicht nicht nur einen unkomplizierten Austausch, sondern auch den Einsatz symmetrischer Kabel zur Klangoptimierung.

In Summe zeigt sich der Serene auf technischer Ebene als flexibel einsetzbarer Kopfhörer mit hochwertigen Komponenten, der sowohl am Schreibtisch als auch unterwegs sein Potenzial entfalten kann – vorausgesetzt, die Quelle liefert ausreichend Leistung.