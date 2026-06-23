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Zur Computex 2026 rückte Intel seine angepasste Panther-Lake-Lösung alias Arc G3 in den Fokus. Neben Acer mit dem Predator Atlas 8 und dem OneXPlayer 3 als Tablet-Hybrid gehört das MSI Claw 8 EX AI+ zu den Flaggschiff-PC-Handhelds mit Arc-G3-SoC. Mit dem Arc G3 Extreme ausgestattet, werfen wir einen ersten Blick auf den PC-Handheld von MSI.

Ein kurzer Hinweis: Wir hatten leider nur einen vollen Tag mit der Claw 8 EX AI+ von MSI, da uns das Testsample erst am vergangenen Samstag erreicht hat und wir erst am Montag mit dem Testen des Gerätes begonnen haben. Insofern kann es sein, dass das ein oder andere Thema nicht ganz so ausführlich beleuchtet wurde.

Alle Einzelheiten zu Panther Lake als Plattform haben wir bereits an anderer Stelle erläutert. Mit dem Arc G3 Extreme und dem Arc G3 verfolgt Intel nun einen anderen Schwerpunkt: Die integrierten Grafikeinheiten Arc B390 beziehungsweise B370 werden mit einer geringeren Anzahl an CPU-Kernen kombiniert, um ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen Prozessor- und Grafikleistung zu schaffen.

Dank einer konfigurierbaren TDP von 8 bis 35 W sind beide Prozessoren in erster Linie für den Einsatz in Handheld-PCs vorgesehen. Neben den leistungsstarken CPU-Kernen sollen insbesondere die integrierten GPUs auf Basis der Xe3-Architektur überzeugen. In Verbindung mit Software-Technologien wie XeSS, das sowohl Upscaling als auch Frame Generation umfasst, will Intel mit dem Arc G3 Extreme und dem Arc G3 eine besonders geeignete Hardware-Plattform für mobile Gaming-Handhelds bieten.

Gegenüberstellung des Arc G3 Extreme und Arc G3 Modell CPU-Kerne Boost-Takt GPU-Kerne GPU-Takt Arbeitsspeicher Base Power Turbo Power Arc G3 Extreme 14 (2P+8E+4LPE)

4,7 GHz 12 2,3 GHz LPDDR5X-8533 - 8 - 35 W Arc G3 14 (2P+8E+4LPE)

4,6 GHz 10 2,2 GHz LPDDR5X-8533 - 8 - 30 W Ultra X9 388H 16 (4P+8E+4LPE)

5,1 GHz 12 2,5 GHz LPDDR5X-9600 25 W 65 - 80 W Ultra X7 368H 16 (4P+8E+4LPE)

5,0 GHz 12 2,5 GHz LPDDR5X-9600 25 W 65 - 80 W Ultra X7 358H 16 (4P+8E+4LPE) 4,8 GHz 12 2,5 GHz LPDDR5X-9600 25 W 65 - 80 W Ultra 5 338H

12 (4P+4E+4LPE) 4,7 GHz 10 2,4 GHz LPDDR5X-8533 25 W 65 - 80 W

Für beide Varianten G3 und G3 Extreme ist der Compute-Tile mit 14 CPU-Kernen (2P+8E+4LPE) identisch. Die GPU im Arc G3 Extreme bietet mit der Arc B390 12 Xe3-Kerne, beim Arc G3 ist es die Arc B370 mit 10 Xe3-Kernen. Der SoC bindet LPDDR5X-8533 an, der damit etwas langsamer, als bei den schnellsten Notebook-Prozessoren ist.

Intel fertigt den CPU-Tile weiterhin in Eigenregie im hauseigenen Intel-18A-Prozess. Neben der abweichenden CPU-Konfiguration nimmt der Hersteller weitere Anpassungen an der Plattform vor: Da in diesem Einsatzbereich voraussichtlich weniger externe Displays unterstützt werden müssen, entfällt die Display-Engine. Zudem reduziert Intel die Zahl der Thunderbolt-Anschlüsse im Platform-Controller-Tile von vier auf zwei.

Die Gaming-Handhelds werden gerne als Zweitgerät vermarktet. Der Spieler hat ein stationäres Gaming-System und den PC-Handheld für den mobilen Einsatz oder bequem auf der Couch. Intel ist sich zugleich bewusst, dass der Markt für derartige Geräte derzeit kein Selbstläufer ist. Das Unternehmen positioniert die Handhelds daher gezielt als Zweitgerät für Spieler. Ergänzend zu klassischen Gaming-Desktop-PCs soll die Nachfrage nach mobilen Gaming-Systemen weiter zunehmen.

Zu den Preisen haben sich die Hersteller, darunter Acer und MSI, bislang noch nicht geäußert. In den USA wurden aber bereits 1.699 US-Dollar genannt. Im direkten Vergleich erscheint die ASUS ROG Xbox Ally X (Test) mit Ryzen Z2 Extreme, 24 GB LPDDR5X und einem Preis von 899 Euro daher vergleichsweise günstig.

Offen bleibt derzeit zudem, ob AMD die Unterstützung von FSR 4.1 auf Basis der RDNA-3.5-Grafikarchitektur für diese Geräte bereitstellen wird. Eine entsprechende Bestätigung steht bislang noch aus.

Der MSI Claw 8 EX AI+ PC-Handheld

In der Ausführung CG3EM setzt die MSI Claw 8 EX AI+ auf den Intel Arc G3 Extreme mit insgesamt 14 CPU-Kernen, bestehend aus zwei Performance-Kernen, acht Effizienz-Kernen und vier stromsparenden Low-Power-Efficiency-Kernen (2P+8E+4LPE). Für die Grafikberechnung kommt die integrierte Arc B390 mit zwölf Xe3-Kernen zum Einsatz. Dem SoC stehen zudem 32 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher zur Seite.

Das 8 Zoll große IPS-Display löst mit 1.920 × 1.200 Pixeln auf und unterstützt Bildwiederholraten von bis zu 120 Hz. Als Massenspeicher dient eine M.2-SSD, die über vier PCIe-4.0-Lanes angebunden wird.

Die MSI Claw 8 EX AI+ misst 321 × 130 × 48 mm und bringt 785 g auf die Waage. Einen wesentlichen Anteil daran hat der 80-Wh-Akku. Angaben dazu, welche Laufzeiten sich damit beim Spielen anspruchsvoller AAA-Titel erzielen lassen, liegen bislang jedoch nicht vor. Intel spricht je nach Spiel und Power-Vorgaben von 2,5 bis 12 Stunden.



Zur Ausstattung gehören zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse, die auch DisplayPort unterstützen und mit USB kompatibel sind. Ergänzt wird dies durch einen microSD-Kartenleser sowie einen 3,5-mm-Audioanschluss. Der Ein-/Ausschalter integriert einen Fingerabdrucksensor, der eine schnelle Anmeldung unter Windows ermöglicht. Als Betriebssystem kommt Windows 11 zum Einsatz, wobei MSI auf die von Microsoft bereitgestellte Gaming-Oberfläche im Xbox-Modus setzt.



Für die aktuelle Generation der Claw hat MSI zudem die Ergonomie überarbeitet. Neu gestaltete Griffe und eine lasergeprägte Oberflächenstruktur sollen die Handhabung verbessern. Zur Eingabe stehen Hall-Effekt-Trigger und Hall-Effekt-Sticks sowie ein klassisches D-Pad für eine präzise Steuerung zur Verfügung.



Darüber hinaus führt MSI für die Claw 8 EX AI+ mit Intel Arc G3 Extreme eine neue Farbvariante in Schwarzviolett ein.

Arc G3 mit Optimierungen im Vergleich zu Panther Lake

Auf der Messe präsentierte Intel weitere Benchmark-Ergebnisse. Demnach soll der G3 Extreme bei einer Leistungsaufnahme von 35 W gegenüber dem Core Ultra 7 258V bei 30 W einen deutlichen Vorsprung erzielen, der je nach Szenario zwischen 20 und 60 % liegt.

Die Effizienz der Arc-G3-Serie zeigt sich jedoch nicht ausschließlich unter Volllast, sondern auch im mittleren Leistungsbereich. So behauptet der G3 Extreme selbst bei 17 W seinen Vorsprung gegenüber dem Core Ultra 7 258V. Auch im Vergleich zwischen 17 W des G3 Extreme und 35 W des Ryzen Z2 Extreme wird dies deutlich. Über eine Vielzahl von Spielen hinweg ergibt sich dabei ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen.

Bereits für Panther Lake hat Intel Anpassungen am Power-Management vorgenommen, etwa durch die sogenannte Intelligent Bias Control, bei der der Scheduler die Efficiency-Kerne bevorzugt behandelt. Für die Arc-G3-Serie wurde dieser Ansatz in Version 3.5 weiter verfeinert.

Ziel der Optimierungen ist es, der GPU ein höheres Power-Budget zur Verfügung zu stellen. Dazu wird die Verteilung der Ressourcen zwischen CPU und GPU weniger aggressiv geregelt, was insgesamt zu einer höheren GPU-Leistung und stabileren Bildraten führen soll.

In Kombination mit weiter reduzierter Leistungsaufnahme sowie FPS-Limits von 30 und 60 FPS will Intel gemeinsam mit seinen OEM-Partnern zudem die Akkulaufzeit deutlich verbessert haben. So soll sich Forza Horizon 6 auf der MSI Claw 8 EX AI+ über einen Zeitraum von mehr als fünf Stunden spielen lassen.

Einige der seitens Intel gemachten Versprechungen werden wir im Rahmen der Benchmarks überprüfen.

MSI Center M

Einerseits die Xbox-Oberfläche von Microsoft, aber auch das Center M von MSI sollen dem Spieler die Windows-Oberfläche vorenthalten und dafür sorgen, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert: das Gaming.

Das Center M kann einfach über einen Taster rechts vom Display ausgerufen werden. Einerseits lassen sich darüber Spiele aus den verschiedenen Bibliotheken leicht aufrufen, aber auch die wichtigsten Einstellungen finden sich hier. Aufgrund der wenigen Zeit mit der MSI Claw 8 EX AI+ lassen wir die obigen Screenshots einfach unkommentiert und ihr könnt euch durch die Galerie klicken, um euch einen Eindruck zu verschaffen.