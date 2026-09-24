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Das TCL P80 Ultra ist ein Android-Smartphone, das dank seines NXTPAPER-Displays per Schiebeschalter in einen E‑Reader verwandelt werden kann. Für den Test haben wir uns dieses besondere Display und das Smartphone insgesamt näher angesehen.

Die NXTPAPER-Displays sind eine Besonderheit von TCL. Der chinesische Konzern kann dadurch mobile Endgeräte mit matten Displays anbieten, bei denen zirkulare Polarisationsfilter und Blaulicht-Reduzierungen direkt in die physikalischen Schichten des Displays integriert werden. Mit diesen Displays werden störende Reflektionen vermieden und die Augenbelastung reduziert. Über einen Schiebeschalter wechselt man zudem zwischen drei Displaymodi: Einem Standardmodus, dem Paper-Modus mit reduzierter Farbsättigung und dem monochromen Max-Ink-Modus, mit dem das Smartphone mehr an einen E-Reader erinnert. Damit sollen NXTPAPER-Geräte besonders für Nutzer interessant sein, die ihr Smartphone oder Tablet intensiv zum Lesen nutzen.

Seit dem diesjährigen MWC kann TCL NXTPAPER auch bei OLED-Displays anbieten. Das frisch gelaunchte P80 Ultra bietet genau diese Kombination aus einem hellen 6,83-Zoll-AMOLED-Display mit 120 Hz und der NXTPAPER-Technologie. Das Android-Smartphone kann darüber hinaus ein Mittelklasse-SoC von MediaTek und einen großen 5.800-mAh-Akku vorweisen. An seiner Triple-Kamera ist vor allem die 50-MP-Periskopkamera bemerkenswert.

Aktuell ist das TCL P80 Ultra mit 512 GB Speicher und in den drei Farbvarianten Burgundy, Midnight Blue und Sunlit Gold für je rund 600 Euro erhältlich. Wir haben ein Testsample in Midnight Blue, also in einem dunklen Blauton, erhalten.

Dem Smartphone liegen die Schnellstartanleitung, ein SIM-Kartentool, das USB-C-Ladekabel und eine Schutzhülle bei.