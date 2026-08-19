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Die Pixel-11-Serie wurde letzte Woche angekündigt, und heute dürfen wir Ihnen endlich einen Testbericht präsentieren. Den Auftakt macht das Pixel 11 Pro, das neue Gerät der Marke, das im oberen Segment gegen die Konkurrenz antreten soll. In diesem Gerät spiegelt sich am deutlichsten die Vision dieser Marke in Bezug auf Smartphones, Android und natürlich KI wider. Das Pixel 11 Pro ist in zwei Varianten erhältlich, von denen wir uns eine angeschaut haben.

Anmerkung: Dieser Bericht stammt im Original von unserer niederländischen Partnerseite TechnologyInsider.nl und wurde übersetzt und angepasst.

Im Folgenden steht die Standardversion mit einem 6,3-Zoll-Display im Fokus. Daneben bietet Google das technisch identische Pixel 11 Pro XL mit einem 6,8-Zoll-Display an. Das Testgerät bringt 204 g auf die Waage, während die XL-Variante 22 g schwerer ist. Mit 6,8 Zoll fällt das größere Modell entsprechend groß aus, bleibt jedoch beispielsweise unterhalb der Abmessungen eines Samsung Galaxy S26 Ultra.

Neben den beiden Pro-Modellen gehört auch das reguläre Pixel 11 zur aktuellen Produktpalette. Es verfügt ebenfalls über ein 6,3-Zoll-Display, eine XL-Variante ist für das Standardmodell nicht vorgesehen. Das Topmodell der Reihe bildet das Pixel 11 Pro Fold, das insbesondere mit Samsungs Galaxy Z Fold konkurriert. Oppo bietet zwar ebenfalls ein faltbares Smartphone an, dieses ist auf dem hiesigen Markt jedoch nicht offiziell erhältlich und stellt daher keine unmittelbare Konkurrenz dar.

Das Testmodell ist mit einem OLED-Display ausgestattet, dessen genaue Modellbezeichnung Google nicht nennt. Möglicherweise soll damit die Möglichkeit offengehalten werden, bei Lieferengpässen auf einen anderen Zulieferer auszuweichen. Laut Google erreicht das Panel eine Spitzenhelligkeit von bis zu 3.600 Nits und bietet eine Auflösung von 2.856 × 1.280 Pixeln.

Die angegebene Spitzenhelligkeit lässt sich bei einem Smartphone-Display allerdings nicht ohne Weiteres unter praxisnahen Bedingungen reproduzieren. Bei einer vollflächigen weißen Darstellung messen wir maximal 771 Nits. Damit erreicht das Display einen ordentlichen Wert, bleibt im Vergleich zu anderen Smartphones der oberen Preisklasse jedoch ohne besondere Ausreißer nach oben.