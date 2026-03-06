Smartphones von Nothing heben sich optisch vom aktuellen Allerlei ab. So auch das neue Nothing Phone (4a), mit seiner Glyph-Lichtsignatur und der halbtransparenten Rückseite. Im Kurztest klären wir, was das neue Mittelklasse-Modell so alles kann.

Anmerkung: Dieser Bericht stammt im Original von unserer niederländischen Partnerseite TechnologyInsider.nl und wurde übersetzt und angepasst.

Beim jüngsten Modell setzt Nothing auf 63 LEDs für die Glyph-Signatur. Sollte ein Anruf, eine Textnachricht oder eine Benachrichtigung aus einem sozialen Netzwerk eintreffen, weisen die LEDs mit unterschiedlichen Lichtsignaturen darauf hin - auch dann, wenn das Smartphone stummgeschaltet ist. Damit ist Nothing mit dem Phone (4a) wieder einmal ein echter Hingucker gelungen. Insgesamt ist die Optik aber ein wenig dezenter als bei den teureren Nothing-Geräten.



Nothing setzt auf einen Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 als SoC, der auf ARMv9 basiert und im August 2025 vorgestellt wurde. Die CPU nutzt insgesamt 8 Kerne. Diese teilen sich auf einen Prime-Kern (Cortex A720) mit bis zu 2,7 GHz, drei Performance-Cores(Cortex A720) mit 2,4 GHz und vier Effizienz-Kerne (Cortex A520) mit 1,8 GHz auf. Als GPU wird eine Adreno genutzt.

Nothing bietet das Phone (4a) in drei Speicherkonfigurationen an. Es gibt für 349 Euro die Einsteiger-Version mit 8 GB an RAM und 128 GB Flashspeicher. Wer bereit ist, 389 Euro auszugeben, der bekommt 12 GB RAM, bleibt aber bei 128 GB. Für 429 Euro gibt es dann die Kombination aus 12 GB RAM und 256 GB Speicher.

Das Nothing Phone (4a) besitzt ein 6,78 Zoll großes Display mit Amoled-Technik. Die Auflösung liegt bei 1.224 x 2.720 Bildpunkten, was zu einer gestochen scharfen Darstellung mit 440 ppi führt. Die Peak-Helligkeit wird vom Hersteller mit 4.500 nits angegeben.

Für die Verbindung mit der Außenwelt stehen Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 und 5G zur Verfügung. Der Akku besitzt eine Kapazität von 5.080 mAh, was in dieser Geräteklasse als unauffällig eingestuft werden kann. Per Kabel kann das Smartphone mit 50 W geladen werden.

Das Nothing Phone (4a) bietet ausschließlich Support für physische SIM-Karten umgehen kann. Wer also auf eine eSIM zurückgreifen möchte, schaut in die Röhre. Gerade im Ausland kann das unpraktisch sein, denn hier ist der unbürokratische Griff zur eSIM oft günstiger als Roaming-Gebühren.

Die monochrome Oberfläche sieht etwas anders aus als bei früheren Geräten. Nothing OS bietet grundsätzlich einen hohen Komfort. So werden etwa Echtzeit-Updates von Google Maps und Uber angezeigt. Auch KI-Ansätze dürfen 2026 natürlich nicht fehlen, etwa bei den Suchfunktionen.

Gerade mit Blick auf das in den letzten Tagen getestete Google Pixel 10a ist die Update-Politik beim Nothing Phone (4a) ein wenig enttäuschend: Nothing verspricht drei Betriebssystem-Upgrades und sechs Jahre lang Sicherheitsupdates.

Produkt Nothing Phone (4a)

Angestrebter Preis 349 Euro (8GB / 256GB)

429 Euro (12GB / 256GB)

Prozessor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 Bildschirmgröße 6,78 Zoll

120 Hz

AMO-LED Bildpunkte 2.720 x 1.224 Speicher 256 GB (nicht erweiterbar) Arbeitsspeicher 8 GB, 12 GB Kommunikation

Mobil 5G Drahtloses Netzwerk Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 Kopfhöreranschluss - Akku Kapazität 5.080 mAh Aufladen kabelgebunden, 50 W Umgekehrte Aufladung - Kameras Selfie-Kamera 32 MP f2.2 / 1/3.42 / 89 Grad FoV Rückwärtige Kamera 1 50 MP Weitwinkel f1,88/ 1/1,57 Zoll, PDAF, OIS

Rückwärtige Kamera 2 50 MP f2.88 1.2.75, 3.5x optischer Zoom Rückwärtige Kamera 3 8 MP f2.2 Abmessungen und Gewicht Gewicht 205 g Länge 164 mm Breite 78 mm Dicke 8,6 mm

Kameras und Testbilder

Die Kameratechnik des Phone (4a) ist gerade mit Blick auf den Preis durchaus überzeugend. Auf der Rückseite gibt es drei Sensoren: zwei mit 50 MP und einen mit 8 MP. Die beiden 50-MP-Sensoren stammen von Samsung und arbeiten mit Autofokus und optischer Bildstabilisierung. Einer davon über einen Periskopaufbau mit einem 3,5-fachen optischen Zoom und bis zu 70-fachem digitalem Zoom. Der dritte Sensor stammt von Sony und kümmert sich mit 8 MP und einem Blickwinkel von 120 ° um Weitwinkelaufnahmen.



Die Frontkamera stammt hingegen wieder von Samsung und arbeitet mit 32 MP bei einem Blickwinkel von 89 °

Die Fotos des 4a sind messerscharf, allerdings sind sie sehr gesättigt. Das Blau des Himmels ist wirklich viel zu blau.

Benchmarks

Geekbench 6 Multi

Geekbench 6 CPU Multi Core OnePlus 15 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5) 10577XX Qualcomm Development Platform (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 10453XX Poco F8 Ultra (Qualcomm SnapDragon 8 Elite gen 5) 10411XX Asus ROG Phone 9 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 10129XX Samsung Galaxy S25+ (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 9936XX Samsung Galaxy S25 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 9814XX Apple iPhone 17 Pro Max (Apple A19 Pro) 9798XX Samsung Galaxy S25 Edge (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 9745XX Samsung Z Fold 7 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 9385XX Samsung S25 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 9329XX OnePlus 15R (Qualcomm SnapDragon 8 gen 5) 9212XX Oppo Find X9 Pro (Mediatek Dimensity 9500) 9204XX Sony Xperia 1 VII (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 9048XX Poco F8 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 8933XX Xiaomi 15 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 8896XX Motorola Razr 60 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 8268XX Poco F7 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 8126XX Xiaomi 15T Pro (Mediatek Dimensity 9400+) 8097XX Oppo Find N5 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 7869XX Apple iPhone 16 (Apple A18) 7770XX Apple iPhone16e (Apple A18) 7602XX Xiaomi 15 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 7551XX ASUS ROG Phone 8 (X Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 7364XX Oppo Find X8 Pro (Mediatek Dimensity 9400) 7295XX Apple iPhone 15 Pro (Apple A17 Pro) 7284XX Apple iPhone 15 Pro Max (Apple A17 Pro) 7087XX Xiaomi 14 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 7060XX Samsung S24 Ultra (Snapdragon 8 gen 3) 7011XX Redmagic 9 Pro (Snapdragon 8 gen 3) 7011XX Asus Zenfone 11 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6972XX Xiaomi 14T Pro (Mediatek Dimensity 9300+) 6930XX Samsung Galaxy Z Fold6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6886XX Xiaomi 14 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6823XX Samsung Galaxy S24 (Samsung Exynos 2400) 6813XX Samsung Galaxy S25 FE (Samsung Exynos 2400) 6802XX ASUS ROG Phone 8 (Dynamic Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6777XX Nothing Phone (3) (Qualcomm Snapdragon 8s gen 4) 6755XX Samsung Galaxy Flip6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6691XX OnePlus 12 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6685XX Sony Xperia 1 VI (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6617XX Samsung Galaxy S24+ (Samsung Exynos 2400) 6535XX Xiaomi 15T (Mediatek Dimensity 8400 Ultra) 6448XX Poco F7 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6389XX Samsung Galaxy S24 FE (Samsung Exynos 2400e) 6311XX Google Pixel 10 Pro Fold (Google Tensor G5) 6309XX Poco X7 Pro (Mediatek Dimensity 8400 Ultra) 6297XX Poco F7 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 4) 6256XX Apple iPhone 15 Plus (Apple A16) 6210XX Google Pixel 10 Pro (Google Tensor G5) 6206XX Oppo Reno15 Pro (Mediatek Dimensity 8450) 6179XX Xiaomi Mix Flip (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 6159XX Apple iPhone 15(Apple A16) 6154XX Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (Samsung Exynos 2400) 5872XX Samsung S23 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 5398XX Swappie Apple iPhone 13 mini (Apple A15 Bionic) 5350XX Poco F6 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 5268XX OnePlus Nord 5 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 4982XX OnePlus Open (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 4839XX Motorola Razr 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 4830XX Motorola edge 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 4749XX Redmagic 7S Pro(Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 4733XX Xiaomi Poco F6 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 4665XX Nothing Phone (2) (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 4590XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 4428XX Google Pixel 8 Pro (Google Tensor G3) 4417XX Xiaomi 14T (Mediatek Dimensity 8300 Ultra) 4335XX Redmagic 7 Pro(Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 4191XX Oppo Reno13 Pro (Mediatek Dimensity 8350) 4092XX Motorola edge 70 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 4) 4090XX Huawei Pura 70 Pro (HiSilicon Kirin 9010) 4062XX Oppo Reno15 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 4) 4002XX Samsung S23 FE (Samsung Exynos 2200) 3994XX Vivo X80 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 3990XX Oppo Reno13 (Mediatek Dimensity 8350) 3966XX Oppo Reno 14 FS (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 3960XX Oppo Reno 14 (Mediatek Dimensity 8350) 3960XX OnePlus Nord CE5 (Mediatek Dimensity 8350) 3932XX Samsung Galaxy A56 (Samsung Exynos 1580) 3873XX OnePlus 10 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 3757XX Google Pixel 7 Pro (Google Tensor G2) 3754XX Google Pixel 10a (Google Tensor G4) 3723XX Motorola edge 60 Pro (Mediatek Dimensity 8350) 3640XX Google Pixel 9 Pro (Google Tensor G4) 3594XX Samsung Galaxy A55 (Samsung Exynos 1480) 3451XX Google Pixel 7a (Google Tensor G2) 3446XX Xiaomi Mi 11 (Qualcomm Snapdragon 888) 3444XX Fairphone (Qualcomm Snapdragon 7s gen 3) 3427XX Nothing Phone (3a) Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 3) 3361XX Nothing Phone (4a) (Qualcomm Snapdragon 7s gen 4) 3322XX Nothing Phone (3a) (Qualcomm Snapdragon 7s gen 3) 3312XX Google Pixel 9 Pro XL (Google Tensor G4) 3301XX Poco M8 Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 4) 3282XX Oneplus Nord 3 (Mediatek Dimensity 9000) 3270XX Google Pixel 8a (Google Tensor G3) 3213XX Redmi Note 15 Pro+ 5G (Qualcomm Snapdragon 7s gen 4) 3204XX Motorola Edge 50 Pro (Qualcomm Snapdragon 7 gen 3) 3084XX Nothing Phone (1) (Qualcomm Snapdragon 778G+) 3061XX Motorola edge 50 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 1) 3022XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 3004XX Motorola Razr 50 (Mediatek Dimensity 7300X) 3001XX Motorola ThinkPhone 25 (Mediatek Dimensity 7300) 2993XX Samsung Galaxy A35 (Samsung Exynos 1380) 2975XX Google Pixel 6a (Google Tensor) 2972XX Motorola g56 (Mediatek Dimensity 7060) 2964XX Motorola g86 (Mediatek Dimensity 7300) 2964XX Nothing CMF Phone 2 Pro (Mediatek Dimensity 7300 Pro) 2963XX Motrolora edge 60 (Mediatek Dimensity 7300) 2954XX Redmi Note 15 Pro 5G (Mediatek Dimensity 7400 Ultra) 2943XX Redmi Note 15 5G (Qualcomm Snapdragon 6 gen 3) 2934XX Oppo Reno12 Pro (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 2929XX Samsung Galaxy A36 5G (Qualcomm Snapdragon 6 gen 3) 2925XX Motorola edge 50 neo (Mediatek Dimensity 7300) 2922XX Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (MediaTek Dimensity 7300 Ultra) 2920XX CMF by Nothing Phone 1 (Mediatek Dimensity 7300) 2909XX Poco X7 (Mediatek Dimensity 7300 Ultra) 2895XX Motorola G75 (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3) 2883XX Xiaomi Poco X3 Pro (Qualcomm Snapdragon 860) 2882XX Motorola edge 60 Neo (Mediatek Dimensity 7400) 2868XX Motorola Edge 60 Fusion (Mediatek Dimensity 7300) 2831XX Samsung Galaxy A26 5G (Samsung Exynos 1380) 2831XX Google Pixel 9 Pro Fold (Google Tensor G4) 2808XX Motorola edge 50 Fusion (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 2715XX OPPO Reno13 FS (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 2711XX Xiaomi Poco X5 Pro (Qualcomm Snapdragon 778G) 2692XX Poco M8 (Qualcomm Snapdragon 6 gen 3) 2692XX Motorola G57 Power (Qualcomm Snapdragon 6s gen 4) 2675XX Nothing 2a Plus (Mediatek Dimensity 7350 Pro) 2656XX Oppo Reno15 F (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 2632XX Nothing Phone (2a) (Mediatek Dimensity 7200 Pro) 2594XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ (Mediatek Dimensity 7200 Ultra) 2580XX Motorola G55 (Mediatek Dimensity 7025) 2428XX Sony Xperia 10 VI (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 2424XX Google Pixel 9 (Google Tensor G4) 2421XX HMD Skyline (Qualcomm Snapdragon 7s gen2) 2327XX OPPO Reno11F 5G (Mediatek Dimensity 7050) 2311XX Poco M7 Pro (Mediatek Dimensity 7025) 2302XX Xiaomi Redmi Note 14 5G (Mediatek Dimensity 7025) 2269XX Xiaomi Poco X5 (Qualcomm Snapdragon 695) 2139XX Motorola G35 (Unisoc T606) 2126XX Motorola g85 (Qualcomm Snapdragon 6s gen 3) 2113XX Oppo Reno12 (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 2040XX OnePlus Nord CE 3 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 2035XX Oppo A6 Pro (Mediatek Dimensity 6300) 2022XX Xiaomi Redmi Note 14 Pro (Mediatek Helios G100 Ultra) 1999XX Redmi Note 15 (Mediatek Helio G100) 1996XX Xiaomi Redmi Note 14 (Helio G99 Ultra) 1983XX OPPO Reno12 F (Mediatek Dimensity 6300) 1979XX OnePlus Nord CE4 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 1959XX Redmi Note 15 Pro (Mediatek Helio G200 Ultra) 1953XX Oppo A5 Pro 5G (Mediatek Dimensity 6300) 1946XX Vivo Y76 (Mediatek Dimensity 700) 1945XX Oppo A5 5G (Mediatek Dimensity 6300) 1885XX Samsung Galaxy A15 5G (Mediatek Dimensity 6100+) 1836XX Xiaomi Redmi Note 10 5G (Mediatek Dimensity 700) 1820XX Oppo A60 (Mediatek 6300) 1801XX Oppo A80 (Mediatek Dimensity 6300) 1680XX Motorola G24 (Mediatek Helio G85) 1410XX HMD Pule Pro (Unisoc T606) 1346XX Motorola G04 (Unisoc T606) 1270XX Xiaomi Poco C65 (Mediatek Helio G85) 1237XX Oppo A40 (Qualcomm Snapdragon 6s gen 1) 1030XX Punkte Mehr ist besser

Werbung

Besonders performant ist das Nothing Phone 4a an dieser Stelle nicht. In den Benchmarks fällt es hinter einige Geräte mit älteren SOCs zurück.

3DMark Wild Life Extreme Stresstest

3DMark Wild Life Extreme Stress Test Sony Xperia 10 VI (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 99.8XX Oppo Reno12 (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 99.8XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ (Mediatek Dimensity 7200 Ultra) 99.7XX Motorola G57 Power (Qualcomm Snapdragon 6s gen 4) 99.7XX Nothing Phone (1) (Qualcomm Snapdragon 778G+) 99.6XX Nothing Phone (2a) (Mediatek Dimensity 7200 Pro) 99.6XX Oppo Reno12 Pro (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 99.6XX CMF by Nothing Phone 1 (Mediatek Dimensity 7300) 99.6XX Nothing CMF Phone 2 Pro (Mediatek Dimensity 7300 Pro) 99.6XX Samsung Galaxy A56 (Samsung Exynos 1580) 99.6XX Poco M8 Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 4) 99.6XX OnePlus Nord CE4 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 99.5XX Motorola Razr 50 (Mediatek Dimensity 7300X) 99.5XX Oppo A80 (Mediatek Dimensity 6300) 99.5XX Motorola ThinkPhone 25 (Mediatek Dimensity 7300) 99.5XX Poco X7 (Mediatek Dimensity 7300 Ultra) 99.5XX Nothing Phone (3a) (Qualcomm Snapdragon 7s gen 3) 99.5XX Motorola Edge 60 Fusion (Mediatek Dimensity 7300) 99.5XX Samsung Galaxy A26 5G (Samsung Exynos 1380) 99.5XX Oppo Reno15 F (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 99.5XX Motorola edge 60 Neo (Mediatek Dimensity 7400) 99.5XX Huawei Pura 70 Pro (HiSilicon Kirin 9010) 99.4XX Motorola edge 50 Fusion (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 99.4XX OPPO Reno12 F (Mediatek Dimensity 6300) 99.4XX Motorola G75 (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3) 99.4XX Xiaomi Redmi Note 14 Pro (Mediatek Helios G100 Ultra) 99.4XX Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (MediaTek Dimensity 7300 Ultra) 99.4XX Nothing Phone (3a) Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 3) 99.4XX OPPO Reno13 FS (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 99.4XX Oppo A5 Pro 5G (Mediatek Dimensity 6300) 99.4XX Fairphone (Qualcomm Snapdragon 7s gen 3) 99.4XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 99.3XX Nothing 2a Plus (Mediatek Dimensity 7350 Pro) 99.3XX Poco M8 (Qualcomm Snapdragon 6 gen 3) 99.3XX OnePlus Nord CE 3 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 99.2XX Redmi Note 15 5G (Qualcomm Snapdragon 6 gen 3) 99.2XX Nothing Phone (4a) (Qualcomm Snapdragon 7s gen 4) 99.2XX Xiaomi Redmi Note 14 (Helio G99 Ultra) 99.1XX Redmi Note 15 (Mediatek Helio G100) 99.1XX Xiaomi Poco C65 (Mediatek Helio G85) 99XX Motorola g85 (Qualcomm Snapdragon 6s gen 3) 99XX Motorola G24 (Mediatek Helio G85) 98.9XX Samsung Galaxy A55 (Samsung Exynos 1480) 98.8XX Motrolora edge 60 (Mediatek Dimensity 7300) 98.5XX Motorola G04 (Unisoc T606) 98.4XX Motorola edge 50 neo (Mediatek Dimensity 7300) 98.4XX Samsung Galaxy A35 (Samsung Exynos 1380) 98.3XX Oppo A40 (Qualcomm Snapdragon 6s gen 1) 98.3XX Samsung Galaxy A15 5G (Mediatek Dimensity 6100+) 98.2XX Xiaomi Poco X5 (Qualcomm Snapdragon 695) 98.2XX Xiaomi Mi 11 (Qualcomm Snapdragon 888) 98.1XX OPPO Reno11F 5G (Mediatek Dimensity 7050) 98XX Oppo A60 (Mediatek 6300) 97.3XX Oppo A5 5G (Mediatek Dimensity 6300) 97.3XX Xiaomi Poco X5 Pro (Qualcomm Snapdragon 778G) 97.2XX Motorola G35 (Unisoc T606) 97.1XX Xiaomi Redmi Note 10 5G (Mediatek Dimensity 700) 97XX Motorola edge 50 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 1) 96.8XX Redmagic 7S Pro(Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 96.7XX Oppo Reno15 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 4) 95XX Redmagic 9 Pro (Snapdragon 8 gen 3) 94.5XX Samsung Galaxy A36 5G (Qualcomm Snapdragon 6 gen 3) 94.4XX Redmagic 7 Pro(Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 92.7XX OnePlus Nord 5 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 91.6XX Asus ROG Phone 9 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 89.3XX Xiaomi Poco X3 Pro (Qualcomm Snapdragon 860) 89XX Apple iPhone 15 Plus (Apple A16) 88.9XX Apple iPhone 17 Pro Max (Apple A19 Pro) 87.5XX Motorola Edge 50 Pro (Qualcomm Snapdragon 7 gen 3) 87.2XX Motorola edge 70 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 4) 85.5XX Motorola Razr 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 82.5XX Poco F7 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 4) 81.6XX HMD Skyline (Qualcomm Snapdragon 7s gen2) 81.2XX Google Pixel 10 Pro Fold (Google Tensor G5) 78.1XX Motorola edge 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 77.3XX Xiaomi 15T (Mediatek Dimensity 8400 Ultra) 76.4XX Google Pixel 7 Pro (Google Tensor G2) 74.1XX Poco F6 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 73.4XX ASUS ROG Phone 8 (X Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 73.2XX Samsung Galaxy S24 FE (Samsung Exynos 2400e) 72.9XX Google Pixel 7a (Google Tensor G2) 72.7XX Oppo Find X9 Pro (Mediatek Dimensity 9500) 72.7XX Oneplus Nord 3 (Mediatek Dimensity 9000) 72.6XX Poco F8 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 72.2XX Vivo X80 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 71.7XX Xiaomi 14T Pro (Mediatek Dimensity 9300+) 71.4XX Apple iPhone 15(Apple A16) 71.3XX Samsung Galaxy Flip6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 71.2XX Poco F7 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 71.1XX Xiaomi 14T (Mediatek Dimensity 8300 Ultra) 69.5XX ASUS ROG Phone 8 (Dynamic Mode) (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 69.4XX Xiaomi 14 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 69.2XX Google Pixel 8 Pro (Google Tensor G3) 69.1XX Apple iPhone 16 (Apple A18) 68.9XX Nothing Phone (2) (Qualcomm Snapdragon 8+ gen 1) 68.8XX Google Pixel 10 Pro (Google Tensor G5) 68.2XX Xiaomi Mix Flip (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 67.9XX OnePlus 11 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 67.4XX Xiaomi 15T Pro (Mediatek Dimensity 9400+) 67.3XX OnePlus Open (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 67.1XX Samsung S23 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 67XX Apple iPhone 15 Pro (Apple A17 Pro) 66.2XX Apple iPhone16e (Apple A18) 66.2XX Samsung Galaxy S25+ (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 65.6XX Samsung Galaxy S25 FE (Samsung Exynos 2400) 65.4XX OnePlus 15R (Qualcomm SnapDragon 8 gen 5) 65.4XX Swappie Apple iPhone 13 mini (Apple A15 Bionic) 65.2XX Samsung S23 FE (Samsung Exynos 2200) 64.5XX Apple iPhone 15 Pro Max (Apple A17 Pro) 64.1XX Sony Xperia 1 VII (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 64XX Google Pixel 9 Pro (Google Tensor G4) 63.7XX Asus Zenfone 11 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 62.6XX OnePlus 10 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 1) 62.3XX Oppo Reno13 Pro (Mediatek Dimensity 8350) 61.5XX Poco X7 Pro (Mediatek Dimensity 8400 Ultra) 59.8XX Google Pixel 10a (Google Tensor G4) 59.6XX Samsung Galaxy S24+ (Samsung Exynos 2400) 59.4XX Oppo Find X8 Pro (Mediatek Dimensity 9400) 59.3XX Samsung Galaxy S24 (Samsung Exynos 2400) 58.9XX Oppo Find N5 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 58.9XX OnePlus 12 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 58.6XX Google Pixel 9 Pro Fold (Google Tensor G4) 58.2XX Google Pixel 9 Pro XL (Google Tensor G4) 57XX Motorola edge 60 Pro (Mediatek Dimensity 8350) 56.5XX Samsung Galaxy Z Fold6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 56.2XX Oppo Reno 14 FS (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 56XX Oppo Reno 14 (Mediatek Dimensity 8350) 56XX Sony Xperia 1 VI (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 55.8XX Google Pixel 6a (Google Tensor) 54.2XX Google Pixel 8a (Google Tensor G3) 53.6XX Samsung Galaxy S25 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 53XX Samsung Galaxy S25 Edge (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 52.7XX Samsung S24 Ultra (Snapdragon 8 gen 3) 52.4XX Google Pixel 9 (Google Tensor G4) 49.4XX Samsung S25 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 48.3XX Samsung Z Fold 7 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 47.6XX Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (Samsung Exynos 2400) 44.5XX Oppo Reno13 (Mediatek Dimensity 8350) 39.1XX Oppo Reno15 Pro (Mediatek Dimensity 8450) 38XX HMD Pule Pro (Unisoc T606) Motorola G55 (Mediatek Dimensity 7025) Poco M7 Pro (Mediatek Dimensity 7025) % Mehr ist besser

An dieser Stelle zeigt sich, dass das Phone (4a) auch mit einer massiven Belastung gut zurechtkommt. Das von Nothing umgesetzte Kühlkonzept geht an dieser Stelle auf.

Akkulaufzeit

PCMark for Android Work 3.0 Battery test Samsung Z Fold 7 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 1680XX Oppo Find X9 Pro (Mediatek Dimensity 9500) 1675XX OnePlus 15R (Qualcomm SnapDragon 8 gen 5) 1603XX Samsung Galaxy S25 FE (Samsung Exynos 2400) 1445XX Samsung Galaxy Z Flip 7 FE (Samsung Exynos 2400) 1430XX Poco M7 Pro (Mediatek Dimensity 7025) 1400XX Oppo Reno15 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 4) 1396XX OnePlus 15 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5) 1346XX Sony Xperia 10 VI (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 1334XX Poco M8 (Qualcomm Snapdragon 6 gen 3) 1316XX Redmi Note 15 5G (Qualcomm Snapdragon 6 gen 3) 1309XX Oppo A5 5G (Mediatek Dimensity 6300) 1290XX Poco F8 Ultra (Qualcomm SnapDragon 8 Elite gen 5) 1243XX Xiaomi 15 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 1235XX Oppo Reno13 Pro (Mediatek Dimensity 8350) 1224XX Oppo Find N5 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 1215XX OPPO Reno12 F (Mediatek Dimensity 6300) 1207XX Samsung Galaxy Z Fold6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 1206XX Oppo A5 Pro 5G (Mediatek Dimensity 6300) 1200XX Oppo Reno15 F (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 1160XX Poco F8 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 1159XX Nothing Phone (3a) (Qualcomm Snapdragon 7s gen 3) 1150XX Samsung S25 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 1134XX Google Pixel 9 (Google Tensor G4) 1133XX OnePlus 12 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 1130XX Sony Xperia 1 VI (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 1097XX Google Pixel 8a (Google Tensor G3) 1091XX Redmi Note 15 Pro (Mediatek Helio G200 Ultra) 1091XX OPPO Reno11F 5G (Mediatek Dimensity 7050) 1086XX Oppo Reno13 (Mediatek Dimensity 8350) 1080XX Motorola G57 Power (Qualcomm Snapdragon 6s gen 4) 1073XX Xiaomi 15T Pro (Mediatek Dimensity 9400+) 1066XX Poco M8 Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 4) 1063XX Nothing CMF Phone 2 Pro (Mediatek Dimensity 7300 Pro) 1057XX Xiaomi Poco X5 (Qualcomm Snapdragon 695) 1056XX Motorola G75 (Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3) 1055XX Oppo A60 (Mediatek 6300) 1050XX Redmi Note 15 Pro+ 5G (Qualcomm Snapdragon 7s gen 4) 1045XX Nothing Phone (4a) (Qualcomm Snapdragon 7s gen 4) 1045XX Nothing 2a Plus (Mediatek Dimensity 7350 Pro) 1043XX Xiaomi 15 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 1040XX Nothing Phone (3) (Qualcomm Snapdragon 8s gen 4) 1029XX CMF by Nothing Phone 1 (Mediatek Dimensity 7300) 1028XX Xiaomi 14 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 1026XX Huawei Pura 70 Pro (HiSilicon Kirin 9010) 1023XX Samsung Galaxy A15 5G (Mediatek Dimensity 6100+) 1020XX Fairphone (Qualcomm Snapdragon 7s gen 3) 1020XX Nothing Phone (3a) Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 3) 1018XX Redmi Note 15 Pro 5G (Mediatek Dimensity 7400 Ultra) 1017XX Samsung Galaxy A56 (Samsung Exynos 1580) 1014XX Samsung Galaxy S25+ (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 1009XX Motorola Razr 60 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 999XX Poco F7 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 4) 989XX Google Pixel 10 Pro (Google Tensor G5) 989XX OnePlus Nord CE4 Lite (Qualcomm Snapdragon 695) 988XX Redmi Note 15 (Mediatek Helio G100) 945XX Poco F7 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 941XX OnePlus Nord CE5 (Mediatek Dimensity 8350) 939XX Oppo Reno12 Pro (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 937XX Google Pixel 9 Pro Fold (Google Tensor G4) 936XX Oppo Find X8 Pro (Mediatek Dimensity 9400) 936XX Samsung S24 Ultra (Snapdragon 8 gen 3) 931XX Samsung Galaxy S24 FE (Samsung Exynos 2400e) 930XX Google Pixel 10 Pro Fold (Google Tensor G5) 927XX Motorola Razr 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 924XX Oppo A6 Pro (Mediatek Dimensity 6300) 924XX OPPO Reno13 FS (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 923XX Google Pixel 9 Pro XL (Google Tensor G4) 922XX HMD Skyline (Qualcomm Snapdragon 7s gen2) 919XX Samsung Galaxy A55 (Samsung Exynos 1480) 917XX Samsung Galaxy A36 5G (Qualcomm Snapdragon 6 gen 3) 916XX Samsung Galaxy S24 (Samsung Exynos 2400) 913XX Sony Xperia 1 VII (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 905XX Xiaomi Redmi Note 14 (Helio G99 Ultra) 904XX Poco X7 Pro (Mediatek Dimensity 8400 Ultra) 894XX Xiaomi Redmi Note 14 5G (Mediatek Dimensity 7025) 885XX Oppo Reno 14 FS (Qualcomm Snapdragon 6 gen 1) 879XX Samsung Galaxy S25 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 874XX Oppo Reno 14 (Mediatek Dimensity 8350) 869XX Oppo Reno12 (Mediatek Dimensity 7300 Energy) 865XX Google Pixel 9 Pro (Google Tensor G4) 864XX Motorola G35 (Unisoc T606) 859XX Xiaomi 14T Pro (Mediatek Dimensity 9300+) 859XX Xiaomi 15T (Mediatek Dimensity 8400 Ultra) 847XX Samsung Galaxy S24+ (Samsung Exynos 2400) 844XX Samsung Galaxy S25 Edge (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 844XX Xiaomi 14T (Mediatek Dimensity 8300 Ultra) 824XX Xiaomi Mix Flip (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 824XX Samsung Galaxy A35 (Samsung Exynos 1380) 810XX Asus Zenfone 11 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 804XX Motorola edge 60 Neo (Mediatek Dimensity 7400) 800XX Motorola Edge 50 Pro (Qualcomm Snapdragon 7 gen 3) 794XX Samsung Galaxy Flip6 (Qualcomm Snapdragon 8 gen 3) 790XX Xiaomi Redmi Note 14 Pro (Mediatek Helios G100 Ultra) 780XX OnePlus Nord 5 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 769XX Xiaomi Poco F6 (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 766XX Oppo A40 (Qualcomm Snapdragon 6s gen 1) 755XX Motorola G04 (Unisoc T606) 754XX Oppo A80 (Mediatek Dimensity 6300) 750XX Poco X7 (Mediatek Dimensity 7300 Ultra) 750XX Motrolora edge 60 (Mediatek Dimensity 7300) 741XX Samsung Galaxy A26 5G (Samsung Exynos 1380) 735XX Motorola ThinkPhone 25 (Mediatek Dimensity 7300) 724XX Motorola g86 (Mediatek Dimensity 7300) 721XX Xiaomi Poco C65 (Mediatek Helio G85) 720XX Motorola edge 50 neo (Mediatek Dimensity 7300) 720XX Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (MediaTek Dimensity 7300 Ultra) 720XX Motorola g85 (Qualcomm Snapdragon 6s gen 3) 716XX HMD Pule Pro (Unisoc T606) 707XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 705XX Motorola edge 50 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8s gen 3) 703XX Motorola edge 70 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 4) 699XX Motorola G55 (Mediatek Dimensity 7025) 696XX Motorola Edge 60 Fusion (Mediatek Dimensity 7300) 692XX Poco F6 Pro (Qualcomm Snapdragon 8 gen 2) 679XX Poco F7 Ultra (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 675XX Motorola g56 (Mediatek Dimensity 7060) 661XX Oppo Reno15 Pro (Mediatek Dimensity 8450) 657XX Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ (Mediatek Dimensity 7200 Ultra) 643XX Motorola edge 50 Fusion (Qualcomm Snapdragon 7s gen 2) 633XX Motorola Razr 50 (Mediatek Dimensity 7300X) 624XX Motorola edge 60 Pro (Mediatek Dimensity 8350) 619XX Motorola G24 (Mediatek Helio G85) 613XX Asus ROG Phone 9 (Qualcomm Snapdragon 8 Elite) 610XX Xiaomi Poco X5 Pro (Qualcomm Snapdragon 778G) 572XX Motorola edge 50 (Qualcomm Snapdragon 7 gen 1) 542XX Minuten Mehr ist besser

Im Akkutest liefert das Nothing Phone (4a) eine solide Vorstellung ab, die mit Blick auf den Akku so zu erwarten war. Damit sich das Gerät einen Platz im guten Mittelfeld.

Fazit

Das Nothing Phone (4a) kann in diesem Kurztest durchaus überzeugen. Große Pluspunkte sind die hervorragenden Kameras, mit einer sehr guten Bildschärfe auftrumpfen können, aber auch eine leichte Übersättigung bieten. Im Betriebssystem sind praktische Gadgets zu finden und das Glyph-Lichtsystem ist immer wieder ein Hingucker - auch wenn es bei diesem Modell deutlich dezenter umgesetzt wurde.

Schade, dass Nothing nur drei OS-Upgrades garantiert und das Telefon nicht mit eSIMs umgehen kann.

Nothing Phone (4a) Pro Praktische Gadgets im OS

Scharfe Fotos

Schickes Design und gute Verarbeitung Kontra Die Farben der Fotos sind zu gesättigt

Nur drei OS-Upgrades

eSIMs werden nicht unterstützt

Auf der nachfolgenden Seite sind alle Benchmarks zum Nothing Phone (4a) zu finden!