TEST
#Test #Nothing-Phone-4a #Glyph #Review #Smartphone #Android

Nothing Phone 4a im Kurztest

Schickes Mittelklasse-Smartphone mit guter Kamera

Portrait des Authors


Seite 1: Nothing Phone 4a im Kurztest: Schickes Mittelklasse-Smartphone mit guter Kamera
Seite 1: Nothing Phone 4a im Kurztest: Schickes Mittelklasse-Smartphone mit guter Kamera Seite 2: Alle Benchmarks zum Nothing Phone (4a) Seite 3: Akkulaufzeit
0

Smartphones von Nothing heben sich optisch vom aktuellen Allerlei ab. So auch das neue Nothing Phone (4a), mit seiner Glyph-Lichtsignatur und der halbtransparenten Rückseite. Im Kurztest klären wir, was das neue Mittelklasse-Modell so alles kann.

Anmerkung: Dieser Bericht stammt im Original von unserer niederländischen Partnerseite TechnologyInsider.nl und wurde übersetzt und angepasst.

Beim jüngsten Modell setzt Nothing auf 63 LEDs für die Glyph-Signatur. Sollte ein Anruf, eine Textnachricht oder eine Benachrichtigung aus einem sozialen Netzwerk eintreffen, weisen die LEDs mit unterschiedlichen Lichtsignaturen darauf hin - auch dann, wenn das Smartphone stummgeschaltet ist. Damit ist Nothing mit dem Phone (4a) wieder einmal ein echter Hingucker gelungen. Insgesamt ist die Optik aber ein wenig dezenter als bei den teureren Nothing-Geräten.

Nothing Phone 4a

Nothing setzt auf einen Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 als SoC, der auf ARMv9 basiert und im August 2025 vorgestellt wurde. Die CPU nutzt insgesamt 8 Kerne. Diese teilen sich auf einen Prime-Kern (Cortex A720) mit bis zu 2,7 GHz, drei Performance-Cores(Cortex A720) mit 2,4 GHz und vier Effizienz-Kerne (Cortex A520) mit 1,8 GHz auf. Als GPU wird eine Adreno genutzt.

Nothing bietet das Phone (4a) in drei Speicherkonfigurationen an. Es gibt für 349 Euro die Einsteiger-Version mit 8 GB an RAM und 128 GB Flashspeicher. Wer bereit ist, 389 Euro auszugeben, der bekommt 12 GB RAM, bleibt aber bei 128 GB. Für 429 Euro gibt es dann die Kombination aus 12 GB RAM und 256 GB Speicher.

Das Nothing Phone (4a) besitzt ein 6,78 Zoll großes Display mit Amoled-Technik. Die Auflösung liegt bei 1.224 x 2.720 Bildpunkten, was zu einer gestochen scharfen Darstellung mit 440 ppi führt. Die Peak-Helligkeit wird vom Hersteller mit 4.500 nits angegeben. 

Für die Verbindung mit der Außenwelt stehen Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 und 5G zur Verfügung. Der Akku besitzt eine Kapazität von 5.080 mAh, was in dieser Geräteklasse als unauffällig eingestuft werden kann. Per Kabel kann das Smartphone mit 50 W geladen werden.

Nothing Phone 4a Glyph Interface
Nothing Phone 4a Glyph Interface
Nothing Phone 4a Glyph Interface
Nothing Phone 4a Glyph Interface

Das Nothing Phone (4a) bietet ausschließlich Support für physische SIM-Karten umgehen kann. Wer also auf eine eSIM zurückgreifen möchte, schaut in die Röhre. Gerade im Ausland kann das unpraktisch sein, denn hier ist der unbürokratische Griff zur eSIM oft günstiger als Roaming-Gebühren.

Nothing Phone 4a

Die monochrome Oberfläche sieht etwas anders aus als bei früheren Geräten. Nothing OS bietet grundsätzlich einen hohen Komfort. So werden etwa Echtzeit-Updates von Google Maps und Uber angezeigt. Auch KI-Ansätze dürfen 2026 natürlich nicht fehlen, etwa bei den Suchfunktionen.

Gerade mit Blick auf das in den letzten Tagen getestete Google Pixel 10a ist die Update-Politik beim Nothing Phone (4a) ein wenig enttäuschend: Nothing verspricht drei Betriebssystem-Upgrades und sechs Jahre lang Sicherheitsupdates.

ProduktNothing Phone (4a)
Angestrebter Preis349 Euro (8GB / 256GB)
429 Euro (12GB / 256GB)
ProzessorQualcomm Snapdragon 7s Gen 4
Bildschirmgröße6,78 Zoll
120 Hz
AMO-LED
Bildpunkte 2.720 x 1.224
Speicher256 GB (nicht erweiterbar)
Arbeitsspeicher8 GB, 12 GB
Kommunikation
Mobil5G
Drahtloses NetzwerkWi-Fi 6
Bluetooth5.4
Kopfhöreranschluss-
Akku
Kapazität5.080 mAh
Aufladenkabelgebunden, 50 W
Umgekehrte Aufladung-
Kameras
Selfie-Kamera32 MP f2.2 / 1/3.42 / 89 Grad FoV
Rückwärtige Kamera 150 MP Weitwinkel f1,88/ 1/1,57 Zoll, PDAF, OIS
Rückwärtige Kamera 250 MP f2.88 1.2.75, 3.5x optischer Zoom
Rückwärtige Kamera 38 MP f2.2
Abmessungen und Gewicht
Gewicht205 g
Länge164 mm
Breite78 mm
Dicke8,6 mm

Kameras und Testbilder

Die Kameratechnik des Phone (4a) ist gerade mit Blick auf den Preis durchaus überzeugend. Auf der Rückseite gibt es drei Sensoren: zwei mit 50 MP und einen mit 8 MP. Die beiden 50-MP-Sensoren stammen von Samsung und arbeiten mit Autofokus und optischer Bildstabilisierung. Einer davon über einen Periskopaufbau mit einem 3,5-fachen optischen Zoom und bis zu 70-fachem digitalem Zoom. Der dritte Sensor stammt von Sony und kümmert sich mit 8 MP und einem Blickwinkel von 120 ° um Weitwinkelaufnahmen.

Die Frontkamera stammt hingegen wieder von Samsung und arbeitet mit 32 MP bei einem Blickwinkel von 89 °

Nothing Phone 4a

Die Fotos des 4a sind messerscharf, allerdings sind sie sehr gesättigt. Das Blau des Himmels ist wirklich viel zu blau.

Nothing Phone 4a Testfoto
Nothing Phone 4a Testfoto
Nothing Phone 4a Testfoto
Nothing Phone 4a Testfoto
Nothing Phone 4a Testfoto
Nothing Phone 4a Testfoto
Nothing Phone 4a Testfoto
Nothing Phone 4a Testfoto
Nothing Phone 4a Testfoto
Nothing Phone 4a Testfoto
Nothing Phone 4a Testfoto
Nothing Phone 4a Testfoto

Benchmarks

Geekbench 6 Multi

Geekbench 6 CPU Multi Core

10577XX
10453XX
10411XX
10129XX
9936XX
9814XX
9798XX
9745XX
9385XX
9329XX
9212XX
9204XX
9048XX
8933XX
8896XX
8268XX
8126XX
8097XX
7869XX
7770XX
7602XX
7551XX
7364XX
7295XX
7284XX
7087XX
7060XX
7011XX
7011XX
6972XX
6930XX
6886XX
6823XX
6813XX
6802XX
6777XX
6755XX
6691XX
6685XX
6617XX
6535XX
6448XX
6389XX
6311XX
6309XX
6297XX
6256XX
6210XX
6206XX
6179XX
6159XX
6154XX
5872XX
5398XX
5350XX
5268XX
4982XX
4839XX
4830XX
4749XX
4733XX
4665XX
4590XX
4428XX
4417XX
4335XX
4191XX
4092XX
4090XX
4062XX
4002XX
3994XX
3990XX
3966XX
3960XX
3960XX
3932XX
3873XX
3757XX
3754XX
3723XX
3640XX
3594XX
3451XX
3446XX
3444XX
3427XX
3361XX
3322XX
3312XX
3301XX
3282XX
3270XX
3213XX
3204XX
3084XX
3061XX
3022XX
3004XX
3001XX
2993XX
2975XX
2972XX
2964XX
2964XX
2963XX
2954XX
2943XX
2934XX
2929XX
2925XX
2922XX
2920XX
2909XX
2895XX
2883XX
2882XX
2868XX
2831XX
2831XX
2808XX
2715XX
2711XX
2692XX
2692XX
2675XX
2656XX
2632XX
2594XX
2580XX
2428XX
2424XX
2421XX
2327XX
2311XX
2302XX
2269XX
2139XX
2126XX
2113XX
2040XX
2035XX
2022XX
1999XX
1996XX
1983XX
1979XX
1959XX
1953XX
1946XX
1945XX
1885XX
1836XX
1820XX
1801XX
1680XX
1410XX
1346XX
1270XX
1237XX
1030XX
Punkte
Mehr ist besser

Besonders performant ist das Nothing Phone 4a an dieser Stelle nicht. In den Benchmarks fällt es hinter einige Geräte mit älteren SOCs zurück.

3DMark Wild Life Extreme Stresstest

3DMark Wild Life Extreme Stress Test

99.8XX
99.8XX
99.7XX
99.7XX
99.6XX
99.6XX
99.6XX
99.6XX
99.6XX
99.6XX
99.6XX
99.5XX
99.5XX
99.5XX
99.5XX
99.5XX
99.5XX
99.5XX
99.5XX
99.5XX
99.5XX
99.4XX
99.4XX
99.4XX
99.4XX
99.4XX
99.4XX
99.4XX
99.4XX
99.4XX
99.4XX
99.3XX
99.3XX
99.3XX
99.2XX
99.2XX
99.2XX
99.1XX
99.1XX
99XX
99XX
98.9XX
98.8XX
98.5XX
98.4XX
98.4XX
98.3XX
98.3XX
98.2XX
98.2XX
98.1XX
98XX
97.3XX
97.3XX
97.2XX
97.1XX
97XX
96.8XX
96.7XX
95XX
94.5XX
94.4XX
92.7XX
91.6XX
89.3XX
89XX
88.9XX
87.5XX
87.2XX
85.5XX
82.5XX
81.6XX
81.2XX
78.1XX
77.3XX
76.4XX
74.1XX
73.4XX
73.2XX
72.9XX
72.7XX
72.7XX
72.6XX
72.2XX
71.7XX
71.4XX
71.3XX
71.2XX
71.1XX
69.5XX
69.4XX
69.2XX
69.1XX
68.9XX
68.8XX
68.2XX
67.9XX
67.4XX
67.3XX
67.1XX
67XX
66.2XX
66.2XX
65.6XX
65.4XX
65.4XX
65.2XX
64.5XX
64.1XX
64XX
63.7XX
62.6XX
62.3XX
61.5XX
59.8XX
59.6XX
59.4XX
59.3XX
58.9XX
58.9XX
58.6XX
58.2XX
57XX
56.5XX
56.2XX
56XX
56XX
55.8XX
54.2XX
53.6XX
53XX
52.7XX
52.4XX
49.4XX
48.3XX
47.6XX
44.5XX
39.1XX
38XX
%
Mehr ist besser

An dieser Stelle zeigt sich, dass das Phone (4a) auch mit einer massiven Belastung gut zurechtkommt. Das von Nothing umgesetzte Kühlkonzept geht an dieser Stelle auf.

Akkulaufzeit

PCMark for Android Work 3.0 Battery test

1680XX
1675XX
1603XX
1445XX
1430XX
1400XX
1396XX
1346XX
1334XX
1316XX
1309XX
1290XX
1243XX
1235XX
1224XX
1215XX
1207XX
1206XX
1200XX
1160XX
1159XX
1150XX
1134XX
1133XX
1130XX
1097XX
1091XX
1091XX
1086XX
1080XX
1073XX
1066XX
1063XX
1057XX
1056XX
1055XX
1050XX
1045XX
1045XX
1043XX
1040XX
1029XX
1028XX
1026XX
1023XX
1020XX
1020XX
1018XX
1017XX
1014XX
1009XX
999XX
989XX
989XX
988XX
945XX
941XX
939XX
937XX
936XX
936XX
931XX
930XX
927XX
924XX
924XX
923XX
922XX
919XX
917XX
916XX
913XX
905XX
904XX
894XX
885XX
879XX
874XX
869XX
865XX
864XX
859XX
859XX
847XX
844XX
844XX
824XX
824XX
810XX
804XX
800XX
794XX
790XX
780XX
769XX
766XX
755XX
754XX
750XX
750XX
741XX
735XX
724XX
721XX
720XX
720XX
720XX
716XX
707XX
705XX
703XX
699XX
696XX
692XX
679XX
675XX
661XX
657XX
643XX
633XX
624XX
619XX
613XX
610XX
572XX
542XX
Minuten
Mehr ist besser

Im Akkutest liefert das Nothing Phone (4a) eine solide Vorstellung ab, die mit Blick auf den Akku so zu erwarten war. Damit sich das Gerät einen Platz im guten Mittelfeld.

Fazit

Das Nothing Phone (4a) kann in diesem Kurztest durchaus überzeugen. Große Pluspunkte sind die hervorragenden Kameras, mit einer sehr guten Bildschärfe auftrumpfen können, aber auch eine leichte Übersättigung bieten. Im Betriebssystem sind praktische Gadgets zu finden und das Glyph-Lichtsystem ist immer wieder ein Hingucker - auch wenn es bei diesem Modell deutlich dezenter umgesetzt wurde. 

Schade, dass Nothing nur drei OS-Upgrades garantiert und das Telefon nicht mit eSIMs umgehen kann.

Zugehöriges Artikelbild
Nothing Phone (4a)
  • Praktische Gadgets im OS
  • Scharfe Fotos
  • Schickes Design und gute Verarbeitung
  • Die Farben der Fotos sind zu gesättigt
  • Nur drei OS-Upgrades
  • eSIMs werden nicht unterstützt

Auf der nachfolgenden Seite sind alle Benchmarks zum Nothing Phone (4a) zu finden!

Quellen und weitere Links

