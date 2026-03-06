Smartphones von Nothing heben sich optisch vom aktuellen Allerlei ab. So auch das neue Nothing Phone (4a), mit seiner Glyph-Lichtsignatur und der halbtransparenten Rückseite. Im Kurztest klären wir, was das neue Mittelklasse-Modell so alles kann.
Anmerkung: Dieser Bericht stammt im Original von unserer niederländischen Partnerseite TechnologyInsider.nl und wurde übersetzt und angepasst.
Beim jüngsten Modell setzt Nothing auf 63 LEDs für die Glyph-Signatur. Sollte ein Anruf, eine Textnachricht oder eine Benachrichtigung aus einem sozialen Netzwerk eintreffen, weisen die LEDs mit unterschiedlichen Lichtsignaturen darauf hin - auch dann, wenn das Smartphone stummgeschaltet ist. Damit ist Nothing mit dem Phone (4a) wieder einmal ein echter Hingucker gelungen. Insgesamt ist die Optik aber ein wenig dezenter als bei den teureren Nothing-Geräten.
Nothing setzt auf einen Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 als SoC, der auf ARMv9 basiert und im August 2025 vorgestellt wurde. Die CPU nutzt insgesamt 8 Kerne. Diese teilen sich auf einen Prime-Kern (Cortex A720) mit bis zu 2,7 GHz, drei Performance-Cores(Cortex A720) mit 2,4 GHz und vier Effizienz-Kerne (Cortex A520) mit 1,8 GHz auf. Als GPU wird eine Adreno genutzt.
Nothing bietet das Phone (4a) in drei Speicherkonfigurationen an. Es gibt für 349 Euro die Einsteiger-Version mit 8 GB an RAM und 128 GB Flashspeicher. Wer bereit ist, 389 Euro auszugeben, der bekommt 12 GB RAM, bleibt aber bei 128 GB. Für 429 Euro gibt es dann die Kombination aus 12 GB RAM und 256 GB Speicher.
Das Nothing Phone (4a) besitzt ein 6,78 Zoll großes Display mit Amoled-Technik. Die Auflösung liegt bei 1.224 x 2.720 Bildpunkten, was zu einer gestochen scharfen Darstellung mit 440 ppi führt. Die Peak-Helligkeit wird vom Hersteller mit 4.500 nits angegeben.
Für die Verbindung mit der Außenwelt stehen Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 und 5G zur Verfügung. Der Akku besitzt eine Kapazität von 5.080 mAh, was in dieser Geräteklasse als unauffällig eingestuft werden kann. Per Kabel kann das Smartphone mit 50 W geladen werden.
Das Nothing Phone (4a) bietet ausschließlich Support für physische SIM-Karten umgehen kann. Wer also auf eine eSIM zurückgreifen möchte, schaut in die Röhre. Gerade im Ausland kann das unpraktisch sein, denn hier ist der unbürokratische Griff zur eSIM oft günstiger als Roaming-Gebühren.
Die monochrome Oberfläche sieht etwas anders aus als bei früheren Geräten. Nothing OS bietet grundsätzlich einen hohen Komfort. So werden etwa Echtzeit-Updates von Google Maps und Uber angezeigt. Auch KI-Ansätze dürfen 2026 natürlich nicht fehlen, etwa bei den Suchfunktionen.
Gerade mit Blick auf das in den letzten Tagen getestete Google Pixel 10a ist die Update-Politik beim Nothing Phone (4a) ein wenig enttäuschend: Nothing verspricht drei Betriebssystem-Upgrades und sechs Jahre lang Sicherheitsupdates.
|Produkt
|Nothing Phone (4a)
|Angestrebter Preis
|349 Euro (8GB / 256GB)
429 Euro (12GB / 256GB)
|Prozessor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4
|Bildschirmgröße
|6,78 Zoll
120 Hz
AMO-LED
|Bildpunkte
|2.720 x 1.224
|Speicher
|256 GB (nicht erweiterbar)
|Arbeitsspeicher
|8 GB, 12 GB
|Kommunikation
|Mobil
|5G
|Drahtloses Netzwerk
|Wi-Fi 6
|Bluetooth
|5.4
|Kopfhöreranschluss
|-
|Akku
|Kapazität
|5.080 mAh
|Aufladen
|kabelgebunden, 50 W
|Umgekehrte Aufladung
|-
|Kameras
|Selfie-Kamera
|32 MP f2.2 / 1/3.42 / 89 Grad FoV
|Rückwärtige Kamera 1
|50 MP Weitwinkel f1,88/ 1/1,57 Zoll, PDAF, OIS
|Rückwärtige Kamera 2
|50 MP f2.88 1.2.75, 3.5x optischer Zoom
|Rückwärtige Kamera 3
|8 MP f2.2
|Abmessungen und Gewicht
|Gewicht
|205 g
|Länge
|164 mm
|Breite
|78 mm
|Dicke
|8,6 mm
Kameras und Testbilder
Die Kameratechnik des Phone (4a) ist gerade mit Blick auf den Preis durchaus überzeugend. Auf der Rückseite gibt es drei Sensoren: zwei mit 50 MP und einen mit 8 MP. Die beiden 50-MP-Sensoren stammen von Samsung und arbeiten mit Autofokus und optischer Bildstabilisierung. Einer davon über einen Periskopaufbau mit einem 3,5-fachen optischen Zoom und bis zu 70-fachem digitalem Zoom. Der dritte Sensor stammt von Sony und kümmert sich mit 8 MP und einem Blickwinkel von 120 ° um Weitwinkelaufnahmen.
Die Frontkamera stammt hingegen wieder von Samsung und arbeitet mit 32 MP bei einem Blickwinkel von 89 °
Die Fotos des 4a sind messerscharf, allerdings sind sie sehr gesättigt. Das Blau des Himmels ist wirklich viel zu blau.
Benchmarks
Geekbench 6 Multi
Werbung
Besonders performant ist das Nothing Phone 4a an dieser Stelle nicht. In den Benchmarks fällt es hinter einige Geräte mit älteren SOCs zurück.
3DMark Wild Life Extreme Stresstest
An dieser Stelle zeigt sich, dass das Phone (4a) auch mit einer massiven Belastung gut zurechtkommt. Das von Nothing umgesetzte Kühlkonzept geht an dieser Stelle auf.
Akkulaufzeit
Im Akkutest liefert das Nothing Phone (4a) eine solide Vorstellung ab, die mit Blick auf den Akku so zu erwarten war. Damit sich das Gerät einen Platz im guten Mittelfeld.
Fazit
Das Nothing Phone (4a) kann in diesem Kurztest durchaus überzeugen. Große Pluspunkte sind die hervorragenden Kameras, mit einer sehr guten Bildschärfe auftrumpfen können, aber auch eine leichte Übersättigung bieten. Im Betriebssystem sind praktische Gadgets zu finden und das Glyph-Lichtsystem ist immer wieder ein Hingucker - auch wenn es bei diesem Modell deutlich dezenter umgesetzt wurde.
Schade, dass Nothing nur drei OS-Upgrades garantiert und das Telefon nicht mit eSIMs umgehen kann.
- Praktische Gadgets im OS
- Scharfe Fotos
- Schickes Design und gute Verarbeitung
- Die Farben der Fotos sind zu gesättigt
- Nur drei OS-Upgrades
- eSIMs werden nicht unterstützt
Auf der nachfolgenden Seite sind alle Benchmarks zum Nothing Phone (4a) zu finden!