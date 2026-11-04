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Wer beruflich und privat unterschiedliche Rechner nutzt, möchte deshalb noch lange nicht zwei komplette Arbeitsplätze einrichten. Ein KVM-Switch erlaubt es, Monitore und Eingabegeräte gemeinsam zu verwenden und zwischen den Systemen umzuschalten. Mit dem TKS202-X4 richtet sich TESmart an anspruchsvolle Anwender, die zwei Computer an bis zu zwei kompatiblen Thunderbolt-Displays betreiben möchten. Dazu kommen Docking-Funktionen, die für mehr Ordnung auf dem Schreibtisch sorgen sollen. Wie sich die High-End-Lösung im Alltag schlägt, haben wir ausprobiert.

Beim TESmart TKS202-X4 steht ein Arbeitsplatz im Mittelpunkt, an dem regelmäßig zwischen zwei Systemen gewechselt wird. Das können beispielsweise ein beruflich genutztes Notebook und der private Rechner sein. Besonders interessant ist das Konzept, wenn eine aufwendigere Monitor-Konfiguration gemeinsam genutzt werden soll.

TESmart sieht dafür zwei Betriebsarten vor: Entweder stehen beide Monitore einem Computer zur Verfügung oder jedem System wird ein eigener Bildschirm zugewiesen. Im zweiten Fall bleiben beide Rechner gleichzeitig sichtbar, während Tastatur und Maus zwischen ihnen umgeschaltet werden können. USB-Geräte und Audio lassen sich unabhängig davon einem System zuordnen.

Bei der Bildausgabe nennt der Hersteller maximal 5K mit 120 Hz oder zweimal 6K mit 60 Hz. Welche Kombination tatsächlich möglich ist, hängt allerdings von Rechnern, Displays und Verkabelung ab. Hier muss also etwas aufgepasst werden: Ein Notebook mit USB Typ-C allein genügt nicht, es muss für den KVM-Switch schon Thunderbolt sein. Vom Hersteller getestet wurde es mit MacBooks ab der M1-Generation.

Preislich rangiert das TESmart TKS202-X4 klar im Luxus-Segment: Rund 880 Euro müssen eingeplant werden.

Gehäuse und Anschlüsse

TESmart setzt auf ein flaches Desktop-Gehäuse, dessen Front Bedienung und schnell erreichbare Anschlüsse kombiniert. Tasten und Statusanzeigen dienen der Auswahl der Rechner und der Monitorzuordnung. Hinzu kommen zwei USB-A-Anschlüsse, eine USB-C-Buchse und ein kombinierter 3,5-mm-Headset-Anschluss. Die vorderen USB-Ports arbeiten mit bis zu 10 Gbit/s. Eine RGB-Leiste setzt einen optischen Akzent, mag aber nicht so recht zum sonst seriösen Business-Auftreten passen. Sie kann jedoch per Shortcut abgeschaltet werden.

Die dauerhaft benötigte Verkabelung wird überwiegend rückseitig angeschlossen. Dort sitzen die beiden Host-Verbindungen und zwei Monitorausgänge im USB-C-Format. DisplayPort oder HDMI gibt es nicht, was ohne Frage die Besonderheit bei diesem Modell ist. Wer also zwei Thunderbolt-Displays nutzt, ist hier genau richtig. Wer die Anschaffung eines solchen Setups plant, kann zunächst mit Adaptern von Typ-C auf DisplayPort arbeiten, so wie wir es auch getan haben.

Ergänzt werden sie durch separate Tastatur- und Mausanschlüsse, zwei weitere USB-A-Ports mit bis zu 5 Gbit/s und Gigabit-Ethernet. Letzteres teilen sich die beiden Geräte in der Praxis. Mit Blick auf die heutige Netzwerkleistung wäre an dieser Stelle eine etwas dickere Leitung wünschenswert, um im Zweifel Engpässe zu vermeiden, wenn die beiden angeschlossenen Systeme ordentlich Bandbreite benötigen.

Die Stromversorgung übernimmt ein externes Netzteil. Über die Host-Verbindungen können beide kompatiblen Notebooks jeweils mit bis zu 60 W geladen werden. Das Netzteil ist mit einer Leistung von 150 W ausreichend stark dimensioniert.

Für den Einsatz auf dem Schreibtisch ebenfalls relevant: Der TKS202-X4 besitzt einen Lüfter mit mehreren Betriebsarten, darunter eine temperaturabhängige Regelung. Die Bedienung ist neben den Gerätetasten per IR-Fernbedienung, Tastaturkürzel und aktivierbarer Mausrad-Umschaltung möglich.

Spezifikationen des TESmart TKS202-X4 in der Übersicht Herstellerpreis: ca. 880 Euro Homepage: TESmart Gerätetyp: Dual-Monitor-KVM-Switch für zwei Computer Host-Anschlüsse: 2 × USB-C, jeweils bis zu 40 Gbit/s Monitorausgänge: 2 × USB-C für kompatible Thunderbolt-Displays, jeweils bis zu 40 Gbit/s Maximale Videoausgabe: Bis zu 5K mit 120 Hz oder zweimal 6K mit 60 Hz* Displaymodi: Beide Monitore an einem Computer oder ein Monitor je Computer Controller: 2 × Intel JHL8440 USB-Anschlüsse vorne: 2 × USB-A, 1 × USB-C; USB 3.2 Gen 2 mit bis zu 10 Gbit/s USB-Anschlüsse hinten: 2 × USB-A mit bis zu 5 Gbit/s; zusätzlich 2 × USB-A für Tastatur und Maus Netzwerk: 1 × RJ45, Gigabit-Ethernet Audio vorne: 1 × 3,5-mm-Kombianschluss für Kopfhörer und Mikrofon Ladeleistung: Bis zu 60 W je Host; bis zu 7,5 W an den vorderen USB-Ports Umschaltung: Gerätetasten, IR-Fernbedienung, Hotkeys Tastatur-/Mausmodi: Pass-Through und Legacy Emulation EDID-Erhalt: Nein, laut Handbuch Kühlung: Lüfter mit vier Betriebsarten Beleuchtung: RGB Stromversorgung: Externes 20-V-DC-Netzteil Lieferumfang: KVM-Switch, zwei 40-Gbit/s-USB-C-Kabel, Netzteil, IR-Fernbedienung, Anleitung * Abhängig von Computern, Displays, Kabeln und Systemkonfiguration. Thunderbolt-4-kompatibel laut Hersteller; Intel-Zertifizierung zum Recherchezeitpunkt in Bearbeitung.

Verhalten in der Praxis

Gerade bei einem KVM-Switch kommt es am Ende darauf an, wie unkompliziert und stabil das Setup ist. Für unseren Versuch haben wir zwei Bildschirme mit dem TESmart TKS202-X4 verbunden. Ein Display direkt via Thunderbolt, das andere via Adapter (Typ-C auf DisplayPort). Das funktionierte bei den beiden UHD‑Modellen. Allerdings gelang es in unserem Setup lediglich, jeweils einen Bildschirm mit einem MacBook zu betreiben. Wird nur ein Monitor verbunden, kann dieser zwischen den Notebooks umgeschaltet werden. Bei zwei angeschlossenen Monitoren war jeweils eine 1:1-Zuordnung möglich, zu einem Dual-Monitor-Betrieb ließ sich unsere Zusammenstellung nicht überreden.

Die Umschaltung erfolgt via Knopfdruck oder Tastenkombination auf dem Keyboard. Wir fanden es am komfortabelsten, einfach die orangefarbene Taste auf der Front zu betätigen. Wer sich mit den Shortcuts eingehend auseinandersetzt, kann flexibler umschalten. Beispielsweise kann nur die Audioausgabe gewechselt werden. Natürlich können Maus und Tastatur klassisch via USB Typ-A verbunden werden. Die Umschaltung zwischen den beiden Setups erfolgt praktisch instant. Bis unser Bildschirm initialisiert war, hat es rund 8 Sekunden gedauert.

Die USB-Leistung haben wir mit einer Samsung Portable SSD T9 geprüft. Dabei landeten wir knapp unter 1 GB/s lesend und schreibend. Die Performance der SSD kann also weitestgehend ausgeschöpft werden und landete auf dem gleichen Niveau, das unser MacBook erreichte. Wird das System umgeschaltet, wird die SSD als externes Laufwerk mit dem zweiten Rechner verbunden. Vorab sollte allerdings daran gedacht werden, das Laufwerk vom System abzumelden.

Etwas anders verhält es sich beim Netzwerk-Anschluss. Die rückseitig verbaute RJ45-Buchse steht stets beiden System zur Verfügung und bleibt auch bestehen, wenn auf das zweite System umgeschaltet wird – die verfügbare Bandbreite teilen sich die beiden Rechner. Downloads oder andere Aktionen, bei denen eine Internetverbindung benötigt wird, werden also nicht unterbrochen und können problemlos im Hintergrund weiterlaufen. Es gelang uns die volle Leistung des Gigabit-Anschlusses dauerhaft auszulasten. Etwas kritisch sehen wir allerdings, dass ein Premium-Gerät wie der TESmart TKS202-X4 lediglich mit einem Gigabit-Anschluss ausgestattet ist – zumindest 2,5 GbE hätten es gerne sein dürfen.

Über beide Typ-C-Schnittstellen steht eine Ladeleistung von je 60 W zur Verfügung. Das erweist sich in der Praxis in Kombination mit dem beiliegenden 150-W-Netzteil als gut dimensioniert und ist für viele typische Business-Notebooks vollkommen ausreichend. Sollen hingegen stärkere Workstations oder Gaming-Geräte geladen werden, sieht es schlecht aus. Der KVM-Switch an sich benötigt 5,8 W, im Stand-by sind es 0,5 W. Beides sind gute Werte, sodass die Stromrechnung nicht merklich belastet wird.

Die aktive Kühlung erwies sich in unserem Setup nicht als störend. Der Lüfter kann in vier Stufen betrieben werden. Im automatischen Modus agierte die aktive Kühlung stets unauffällig, im Last-Betrieb war der Lüfter aktiv, aber wirklich nur aus nächster Nähe zu hören, bereits im normalen Sitzabstand war er nicht mehr wahrnehmbar.

Fazit

Der TESmart TKS202-X4 ist ein KVM-Switch der High-End-Klasse, der auf ein recht spitzes Zielpublikum abgestimmt ist. Wer zwei Thunderbolt-Displays nutzt und diese dauerhaft mit zwei Rechnern verbinden möchte, hat wenige Alternativen.

Seine grundlegende Aufgabe erledigt der KVM-Switch genau so, wie es sein soll: vollkommen unauffällig. Das Wechseln zwischen den Setups funktioniert problemlos, auch dann, wenn ein Notebook zwischenzeitlich einmal nicht verbunden war. Die Umschaltung erfolgt per Gerätetaste oder Hotkey. Nach wenigen Sekunden kann am zweiten System weitergearbeitet werden.

Die Aufteilung ist vielfältig. Es muss nicht immer hart das gesamte Setup umgeschaltet werden. Es kann auch jeweils einem System fix ein Monitor zugeordnet werden, sodass nur Maus, Tastatur und die USB-Geräte mitgenommen werden. Ebenso besteht etwa die Möglichkeit, nur das Audio-Signal umzuschalten. Wer die maximalen Möglichkeiten ausnutzen möchte, sollte sich dabei aber die Shortcuts gut einprägen.

Praktisch ist die geteilte Netzwerk-Verbindung. Allerdings hätten wir uns an dieser Stelle eine schnelle Verbindung für mehr Overhead gewünscht.

Das Gehäuse ist solide verarbeitet, die Tasten können aber gerne einen noch massiveren Eindruck hinterlassen. So klingt die Betätigung immer etwas "hohl". Die Anschlussausstattung geht in Ordnung, gerade USB-seitig könnten es für den aufgerufenen Premium-Preis aber gerne noch ein paar weitere Schnittstellen sein.

Der Premium-Preis von 880 Euro ist damit auch der einzige Pferdefuß, den wir beim TESmart TKS202-X4 entdecken konnten. Wer sich diese Lösung aussucht, sollte schon genau wissen, weshalb er sein Setup in diesem Stile aufzieht. Wer normale KVM-Fähigkeiten benötigt, findet am Markt auch deutlich günstigere Lösungen. Die können dann aber eben keine zwei Thunderbolt-Displays ansteuern. Vor dem Kauf sollte zudem geprüft werden, dass die gewünschten Geräte auch wirklich zwei externe Bildschirme ansteuern können.