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Nerdytec hat sich darauf spezialisiert, Gadgets zu produzieren, die die Arbeit auf der Couch angenehmer machen. Im letzten Jahr konnten wir so den Couchmaster Cycon 3 testen. Damit können wir unseren Arbeitsplatz ins Wohnzimmer verlegen und es ist genug Platz für den Notebook und ein wenig Zubehör. Wer möchte, kann auch Tastatur und Maus draufpacken, falls der Rechner am Fernseher hängt. Mit dem neuesten Produkt von Nerdytec sollen nun auch Konsoleros bedacht werden.

Konsolenspieler sitzen normalerweise ohnehin auf der Couch. Auf Dauer kann es aber unbequem werden, den Controller vor dem Körper zu halten, ohne die Arme vernünftig abzustützen. Mit dem Couchmaster Cypad hat sich nerdytec hierfür eine Lösung überlegt. Das für diesen speziellen Einsatz geformte Kissen soll für mehr Komfort beim Spielen sorgen und richtet sich neben Konsolenspielern auch an Nutzer mobiler Geräte.

Ein Donut für Gamer – Ausstattung und Verarbeitung

Das Couchmaster Cypad unterscheidet sich durch seine ungewöhnliche Form stark vom Couchmaster. Das Kissen erinnert in der Gestaltung sehr an einen Donut oder tatsächlich auch ein Stillkissen. In der Grundfläche misst es rund 64 x 64 cm. Die Aussparung in der Mitte gehört zum Konzept, denn die umlaufende Polsterung soll die Arme und Ellenbogen beim Spielen abstützen und so eine angenehmere Haltung ermöglichen.

Der Stoffbezug ist in den Farbvarianten Black, Camo und Brown erhältlich. Für unseren Test hat nerdytec die Camo-Ausführung bereitgestellt. Der Stoff fühlt sich angenehm an und passt gut zum Einsatzzweck des Produkts. Für Außenstehende geht das Cypad optisch auch eher als gemütliches Wohnaccessoire denn als klassisches Gaming-Zubehör durch.

Die Verpackung fällt dagegen unspektakulär aus. Das Kissen wird vakuumverschweißt geliefert, weshalb sich ein umfangreiches Unboxing erübrigt. Es liegen ein Kabel und eine kurze Übersichtsseite bei. Der Fokus liegt ohnehin auf dem Produkt selbst und nicht auf einer aufwendigen Präsentation. Zur Ausstattung gehört ein vier Meter langes Typ-C-Kabel. Es kann zur Datenübertragung und zum Laden kompatibler Geräte verwendet werden, die während des Spielens angeschlossen sind. Die Länge bietet dabei ausreichend Spielraum, um nicht direkt neben dem Fernseher oder einer Steckdose sitzen zu müssen. An der Vorderseite des Kissens befindet sich zudem eine kleine Schlaufe, durch die sich das Kabel führen lässt. Bei Bedarf kann es darin fixiert werden, damit weniger Zug auf den Anschluss des verwendeten Geräts wirkt.

Zur Einstellung dient der Gurt auf der Rückseite. Mit einem Clip lässt er sich öffnen und an unterschiedliche Körperformen beziehungsweise Gerätegrößen anpassen. Das soll dabei helfen, ein geeignetes Mobilgerät oder einen Controller in einer angenehmen Position vor dem Körper zu halten. Der Mechanismus lässt sich durch einfaches Drücken öffnen, sodass sich der Gurt ohne großen Aufwand verstellen lässt.

Abgerundet wird die Ausstattung durch zwei seitliche Netztaschen. Sie bieten Stauraum für Zubehör, einen zusätzlichen Controller oder ein Smartphone. Die Taschen sind groß genug, um Smartphone und Controller gemeinsam unterzubringen. Damit lässt sich das wichtigste Zubehör direkt am Kissen verstauen, statt es während einer Gaming-Session auf dem Sofa suchen zu müssen.