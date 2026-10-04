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Die Fortschritte bei der Akkutechnologie beschränken sich längst nicht mehr auf Elektrofahrzeuge. Auch im Bereich der stationären und mobilen Energiespeicher steigen die verfügbaren Kapazitäten, während die Kosten pro gespeicherter Kilowattstunde weiter sinken. Neben klassischen Heimspeichern haben sich dabei sogenannte Powerstations als eigene Produktklasse etabliert. Sie können sowohl zur Überbrückung von Stromausfällen als auch abseits einer festen Stromversorgung eingesetzt werden und stellen je nach Kapazität und Ausgangsleistung für einen begrenzten Zeitraum elektrische Energie zur Verfügung. Wir haben uns die AFERIY P310 einmal etwas genauer angeschaut.

AFERIY hat sich vor allem auf den Outdoor-Einsatz der Energiespeicherung konzentriert. Neben tragbaren Powerstations in verschiedenen Größen bietet man aber auch dazugehörige PV-Module und auch Balkonkraftwerklösungen an.

Unter den tragbaren (wobei dieser Begriff hier dehnbar ist) Powerstations ist die P310 aktuell das Flaggschiff bei AFERIY. Die bietet eine Akku-Kapazität von 3.840 Wh und kann eine maximale Ausgangsleistung von 3.600 W liefern. Darüber hinaus bietet sie diverse weitere Ausgänge und kann neben AC auch mittels Solarmodul geladen werden.

Warum wir die Feststellung, die AFERIY P310 sei eine tragbare Powerstation etwas einschränken müssen, liegt vor allem am Gewicht. Satte 42 kg bringt der Energiespeicher auf die Waage. Mit Abmessungen von 58,4 x 32,1 x 46,4 cm ist sie dabei auch nicht gerade kompakt. Im Verhältnis der Akkukapazität zum Volumen ist die Bluetti Elite 300 (Test) mit 36,6 × 30,5 × 29,8 cm bei 3.014 Wh deutlich besser aufgestellt und mit 26,3 kg auch noch wirklich "tragbar". Sie kommt auf 90,6 Wh/l, bei der P310 sind es 44,1 Wh/l.

Als kleiner und kompakter Outdoor-Begleiter eignet sich die AFERIY P310 also nicht, dafür liegen die Stärken an anderer Stelle.

An DC- und AC-Ausgängen stellt die AFERIY P310 folgendes zur Verfügung:

3x AC (Schuko) 220–240 V (3.600 W insgesamt)

2x USB-A (18 W)

1x USB-C (100 W)

3x USB-C (20 W)

Dazu noch eine Kfz-Dose mit 12 V und 10 A, an die sich beispielsweise ein entsprechender Kühlschrank oder eine Kühlbox anschließen lässt sowie ein DC5521-Anschluss, der 12 V und 3 A liefern kann. Auch einen XT60-Anschluss mit 12 V und 25 A gibt es noch. Direkte Abnehmer für diese beiden Anschlüsse sind uns nicht bekannt, im Heimwerker- und Hobby-Bereich scheinen diese aber verwendet zu werden.

Geladen werden kann der Akku AC-seitig mit bis zu 2.200 W über ein Standard-Kaltgerätekabel sowie über den XT90-Eingang, der maximal 2.000 W erlaubt. Adapter von XT90 auf MC4 und damit die Standard-Solarstecker gibt es reichlich und somit ist auch die Möglichkeit gegeben, die AFERIY P310 über ein oder mehrere Solarmodule zu laden. Dabei gilt es, auf den Spannungsbereich 12 bis 160 V zu achten.

Die P310 lässt sich über die hier unten abgebildeten Anschlüsse noch mit weiteren P310-B / P310-EC-S Erweiterungsbatterien verbinden, sodass man ein System mit insgesamt 11,5 kWh zusammenstecken kann.

Auch ein Licht gibt es auf der Rückseite. Dieses kann aber allenfalls helfen, den richtigen Eingang bzw. Anschluss zu finden, denn als Lichtquelle wird man die AFERIY P310 sicherlich nicht durch die Gegend rollen wollen.

Neben den Anschlüssen befinden sich an der Front auch der Haupt- sowie ein Drehschalter, über den sich die Ladeleistung einstellen lässt. Von 400 W, über 800 W, 1.200 W, 1.600 W bis hin zu 2.200 W ist eine Anpassung möglich.

Weiterhin gibt es hier auch noch ein Display, welches den Ladezustand des Akkus in Prozentwerten anzeigt sowie wie hoch die Ein- bzw. Ausgangsleistung gerade ist und wie lange die Powerstation beim jeweiligen Verbrauch noch die Energie liefern kann.

Das hohe Gewicht haben wir bereits angesprochen und offenbar war es AFERIY auch bewusst, dass man diese 42 kg nicht weit wird tragen können und daher sind zwei Rollen verbaut. Vorne kann ein Griff herausgezogen werden und somit kann die P31 auch wie ein Rollkoffer auf ebenem Grund transportiert werden, was die Handhabung natürlich deutlich vereinfacht. Auch ist der Betrieb in der Hochkant-Position möglich. Um die Eingänge auf der Rückseite zu schützen, ist hier eine Stütze vorhanden, auf welche sich die Powerstation dann abstellen lässt.

Akkukapazität und Wirkungsgrad gemessen

AFERIY verbaut LiFePO₄-Zellen (40135 Lithium-Eisenphosphat), die für eine Lebensdauer von 4.000 Ladezyklen ausgelegt sind. Selbst wenn man die Powerstation täglich entlädt und wieder auflädt, würde der Akku mehr als zehn Jahre durchhalten.

Zunächst einmal haben wir uns angeschaut, wie viel Energie wirklich in die AFERIY P310 reingeht. Dazu haben wir diese komplett entladen und dann per AC einmal mit 1.200 W und einmal mit 2.200 W geladen. Gemessen haben wir mit einem Shelly EM Mini Gen4. Das Ergebnis: Sowohl bei 1.200 W als auch 2.200 W konnten etwa 4.430 Wh in den Akku laden. Im Vergleich zur nominellen Kapazität von 3.840 Wh kommen hier also die Ladeverluste ins Spiel.

Dann haben wir die PowerStation mit verschiedenen Lasten entladen. Die Ergebnisse sahen wie folgt aus:

Gegenüberstellung der Roundtrip-Werte Lastprofil Round-Trip-Wirkungsgrad etwa 1.200 W 3.540 Wh (79,9 %) 100 bis 800 W 3.410 Wh (77,0 %) etwa 200 W 3.090 Wh (69,8 %)

Wir stecken also 4.430 Wh in den Akku und bekommen durch die Lade- und Entladeverluste noch zwischen etwa 80 und 70 % dieser Energie wieder zurück. Bei höheren Lasten sind die Verluste über die Zeit geringer, weswegen der Wirkungsgrad hier besser ist.

Wie lange der Akku in etwa durchhalten könnte, haben wir auf Basis der ermittelten Werte noch einmal erfasst:

Gegenüberstellung der Akkulaufzeit bei verschiedenen Lasten Lastprofil Round-Trip-Wirkungsgrad 100 W etwa 35 Stunden 200 W etwa 17 1/2 Stunden 500 W etwa 7 Stunden 1.000 W etwa 3 1/2 Stunden

2.500 W etwa 1 1/2 Stunden

Die Software von AFERIY

Wie inzwischen viele Powerstations kann auch die P310 von AFERIY per Bluetooth gesteuert oder ins eigene WLAN eingebunden werden. Über die dazugehörige App können dann nicht nur Informationen zum Akku abgerufen, sondern dieser auch bis zu einem gewissen Grad gesteuert werden.

Die App bietet eine recht umfassende Fernüberwachung und Steuerung der P310. Auf der Hauptseite werden der aktuelle Ladezustand des Akkus, die gesamte Eingangs- und Ausgangsleistung sowie die daraus berechnete Restlaufzeit bzw. verbleibende Ladezeit angezeigt. Eine grafische Darstellung macht zusätzlich sichtbar, über welchen Eingang Energie in den Speicher gelangt und welche Ausgänge aktuell aktiv sind. Die Restlaufzeit wird dabei offenbar dynamisch anhand der aktuellen Leistungsaufnahme berechnet: Bei rund 61 W zeigt die App beispielsweise noch mehr als 30 Stunden an, während bei knapp 2.000 W nur noch knapp zwei Stunden verbleiben.

Die einzelnen Ausgangsgruppen lassen sich direkt über die App ein- und ausschalten. Dazu gehören die USB-Ausgänge mit USB-A/QC 3.0 sowie mehreren USB-C-Anschlüssen mit bis zu 100 W Power Delivery, die DC-Ausgänge einschließlich Kfz-Aschluss, XT60 und DC-Buchse sowie der AC-Bereich. Zusätzlich lässt sich die integrierte LED-Leuchte steuern. Hier zur Verfügung stehen Dauerlicht, SOS- und Blitzmodus.

Auch für das Energiemanagement stehen mehrere Einstellungen zur Verfügung. Die untere Entladungsgrenze lässt sich festlegen, sodass die Powerstation bei einem definierten Akkustand die Entladung beendet. Für den EPS-Betrieb kann außerdem ein maximales AC-Ladelimit eingestellt werden. Damit lässt sich beispielsweise verhindern, dass der Akku ständig bis 100 % geladen wird, wenn die P310 dauerhaft als unterbrechungsähnliche Stromversorgung eingesetzt wird.

Beim Laden bietet die App weitere Konfigurationsmöglichkeiten. Zu sehen sind ein Modus für leises AC-Laden, eine Funktion für geplantes AC-Laden, die Auswahl des DC-Eingangstyps sowie die Begrenzung des maximalen Ladestroms – im Screenshot beispielsweise auf 8 A. Damit kann das Ladeverhalten abhängig von Stromquelle und Einsatzszenario angepasst werden.

Darüber hinaus lassen sich allgemeine Geräteparameter verwalten. Dazu zählen Gerätename und -symbol, Berechtigungen für weitere Nutzer, Tastentöne, eine Fernabschaltung, Bildschirm-Ausschaltzeit und Standby-Zeit. Ebenfalls vorhanden sind die Netzwerkkonfiguration, Informationen zur Firmware-Version sowie ein Fehlerprotokoll. Die Verbindung zur Powerstation erfolgt den Screenshots zufolge sowohl über Bluetooth als auch über WLAN.

Insgesamt deckt die App damit nicht nur die grundlegende Überwachung von Ladezustand, Leistung und Restlaufzeit ab, sondern erlaubt auch die direkte Steuerung praktisch aller Ausgangsbereiche sowie mehrere Einstellungen für Ladeverhalten, Akkuschonung und EPS-Betrieb.

Fazit

Die AFERIY P310 richtet sich weniger an Nutzer, die eine möglichst kompakte Powerstation für den spontanen Outdoor-Einsatz suchen, sondern vielmehr an Einsatzbereiche, in denen eine hohe Kapazität und Ausgangsleistung im Vordergrund stehen. Mit 3.840 Wh und einer AC-Ausgangsleistung von bis zu 3.600 W lassen sich auch leistungsstärkere Verbraucher betreiben. Hinzu kommen drei Schuko-Steckdosen, mehrere USB-Anschlüsse sowie verschiedene DC-Ausgänge. Über Erweiterungsakkus kann die Gesamtkapazität zudem auf bis zu 11,5 kWh ausgebaut werden.

Der großen Kapazität stehen allerdings erhebliche Abmessungen und vor allem ein Gewicht von 42 kg gegenüber. Mit 58,4 x 32,1 x 46,4 cm und einer volumetrischen Energiedichte von nur 44,1 Wh/l fällt die P310 deutlich weniger kompakt aus als einige vergleichbare Powerstations. Rollen und ein ausziehbarer Griff erleichtern zwar den Transport auf ebenem Untergrund erheblich, aus einer klassischen tragbaren Powerstation wird dadurch aber noch kein besonders mobiles Gerät. Die P310 dürfte sich daher vor allem für den stationären oder zumindest nur gelegentlich wechselnden Einsatz eignen.

Gut gelöst ist die Flexibilität beim Laden. Über AC sind bis zu 2.200 W möglich, wobei sich die Ladeleistung direkt am Gerät zwischen 400 und 2.200 W einstellen lässt. Zusätzlich nimmt der XT90-Eingang bis zu 2.000 W auf und ermöglicht über entsprechende Adapter auch die Nutzung von Solarmodulen. Die verwendeten LiFePO₄-Zellen sind laut Hersteller für 4.000 Ladezyklen ausgelegt. In unseren Messungen zeigte sich allerdings, dass die nominellen 3.840 Wh nicht vollständig als nutzbare Energie zur Verfügung stehen: Für eine vollständige Ladung wurden rund 4.430 Wh benötigt, während je nach Last zwischen 3.090 und 3.540 Wh wieder entnommen werden konnten. Daraus ergibt sich ein Round-Trip-Wirkungsgrad von etwa 70 bis 80 %, wobei die P310 bei höheren Lasten effizienter arbeitet.

Auch auf Softwareseite bietet die P310 einen umfangreichen Funktionsumfang. Bluetooth und WLAN ermöglichen die Fernüberwachung, während sich über die App unter anderem AC-, DC- und USB-Ausgänge steuern, Lade- und Entladegrenzen festlegen, geplante Ladevorgänge einrichten und verschiedene Parameter für den EPS-Betrieb konfigurieren lassen. Damit bietet AFERIY insgesamt ein leistungsfähiges und flexibel einsetzbares System, dessen größte Einschränkungen weniger bei Kapazität und Ausstattung als vielmehr bei Größe, Gewicht und dem insbesondere bei niedrigen Lasten nur durchschnittlichen Gesamtwirkungsgrad zu finden sind.

AFERIY P310 Pro Hohe AC-Ausgangsleistung von bis zu 3.600 W

Drei Schuko-Steckdosen und umfangreiche USB-/DC-Anschlussausstattung

Ladeleistung direkt am Gerät in mehreren Stufen einstellbar

Rollen und ausziehbarer Trolley-Griff erleichtern den Transport

vergleichsweise hoher Wirkungsgrad bei hohen Lasten Kontra Mit 42 kg sehr hohes Gewicht

Nur ein USB-C-Anschluss mit 100 W

App wirkt etwas überholungsbedürftig

Preise und Verfügbarkeit AFERIY P310 Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar