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Magnetische Powerbanks sind längst keine einfachen Zusatzakkus mehr. Neben einer möglichst hohen Kapazität sollen aktuelle Modelle schnell per USB Typ-C laden, sich ebenso schnell wieder aufladen lassen und das Smartphone im Idealfall auch kabellos mit hoher Leistung versorgen. Mit der MagFlow Pro kombiniert UGREEN eine Kapazität von 10.000 mAh mit Qi2.2 und bis zu 25 W kabelloser Ladeleistung, einem integrierten USB-C-Kabel mit bis zu 45 W sowie einem ungewöhnlichen Kühlsystem. Wir haben die High-End-Powerbank ausprobiert.

UGREEN positioniert die MagFlow Pro entsprechend deutlich oberhalb einfacher magnetischer Powerbanks, auch aus den eigenen Reihen. Beim Preis wird dieser Anspruch sichtbar: Zum Zeitpunkt unseres Tests wird das Modell ab rund 106 Euro gelistet, während UGREEN selbst 119,99 Euro als regulären Preis nennt. Was kann dieses Luxusmodell einer Powerbank also mehr - und lohnt es sich?

Bei einem Blick auf die Spezifikationen finden sich zunächst einmal Standard-Anschlüsse und Kapazitäten wieder - aber auf hohem Performancelevel:

Technische Daten UGREEN MagFlow Pro Magnetic Power Bank Hersteller UGREEN Modell MagFlow Pro Magnetic Power Bank Kapazität 10.000 mAh Akkutyp Lithium-Polymer, ATL-Zellen Kabelloses Laden Qi2 / Qi2.2, bis zu 25 W USB-C-Ausgang 1x, bis zu 45 W Integriertes USB-C-Kabel 1x, bis zu 45 W Ladeleistung bis zu 30 W Ladeprotokolle USB Power Delivery 3.0, PPS, Qualcomm Quick Charge 4 Display Smart-Display mit Akkustand, Ladeleistung und Ladestatus Kühlsystem UGREEN CryoPulse mit Flüssigkeitskühlung und mehrschichtiger Wärmeableitung Abmessungen 108 × 70,5 × 16,2 mm Gewicht 220 g Farbe Grau

Optik und Eigenschaften

Schon beim ersten Kontakt macht die MagFlow Pro einen ausgesprochen hochwertigen Eindruck. UGREEN hat sich in den vergangenen Jahren bei Gehäusequalität und Materialwahl deutlich nach oben gearbeitet – und die MagFlow Pro gehört in dieser Hinsicht ebenso in diese Liga.

Das Gehäuse wirkt sauber verarbeitet, die Übergänge sind präzise ausgeführt und auch die Oberflächen vermitteln nicht den Eindruck einer typischen Kunststoff-Powerbank. Insgesamt erinnert die Haptik eher an aktuelles Apple-Zubehör. Das ist durchaus als Kompliment zu verstehen: Die MagFlow Pro fühlt sich nach einem Produkt an, das problemlos neben einem iPhone bestehen kann.

Mit etwas mehr als 108 x 70 x 16 mm und 220 g ist sie zudem für ein 10.000-mAh-Modell vergleichsweise kompakt. Neben dem magnetischen Ladefeld stehen ein USB-C-Anschluss und das integrierte USB-C-Kabel zur Verfügung. Sowohl Kabel als auch Buchse können bis zu 45 W Ausgangsleistung liefern und laden die Powerbank mit bis zu 30 W. USB-PD 3.0, PPS und Quick Charge 4 werden ebenfalls unterstützt.

Bei einer magnetischen Powerbank ist die Haltekraft mindestens ebenso wichtig wie das Gehäuse. Hier gibt sich die MagFlow Pro keine Blöße. Der Magnet greift kräftig und vermittelt auch mit angebrachtem Smartphone einen sicheren Eindruck. Das zusätzliche Gewicht am Smartphone ist deutlich spürbar, entsprechend unangenehm wäre ein zu schwacher Magnet.

Über Qi2.2 unterstützt die MagFlow Pro laut UGREEN kabelloses Laden mit bis zu 25 W. Neuere Telefone unterstützen dies bereits durchgehend. Mit einher geht eine neue Kühltechnik, die UGREEN erstmalig einsetzt. UGREEN spricht von CryoPulse und einer Flüssigkeitskühlung, die zusammen mit weiteren Maßnahmen die beim Laden entstehende Wärme abführen soll. Laut Hersteller ist der Kühlmittelkreislauf dabei bewusst sichtbar gestaltet.

Das klingt bei einer Powerbank zunächst etwas übertrieben. Allerdings: Qi2 hat gerade als Technik bereits die magnetische Zentrierung der Spulen verbessert, um eine höhere Effizienz und somit weniger Verlustleistung zu erreichen. Zusätzlich wurden Thermal-Throttling integriert sowie ein intelligentes Power-Management gegen Überhitzung. Die Temperatur kann also die Ladeleistung begrenzen - wenn man oberhalb des Power-Managements lädt, und genau um dieses zu verhindern, baut UGREEN die Kühlung ein. Es geht also eher um schnelle Ladung, als um eine Sicherheitsfunktion für Handy oder Batterie.

Optisch ist die Umsetzung allerdings weniger spektakulär, als es die Produktbilder vermuten lassen. Während des Ladevorgangs wird die Aktivität der Kühlung auf der Oberseite zwar sichtbar hervorgehoben, in der Realität ist der Effekt jedoch vergleichsweise dezent. Auf Fotos kommt die Darstellung deutlich stärker zur Geltung als bei normaler Nutzung. Kleine Streifen ziehen dabei hellere kleine Linien nach oben und unten.

Das ist letztlich Geschmackssache und beeinträchtigt die Funktion nicht. Wer aufgrund der Herstellerbilder aber eine kleine Lichtshow erwartet, dürfte etwas enttäuscht sein.

Eine weitere Besonderheit fiel uns beim schnellen Aufladen der Powerbank auf. Wird die MagFlow Pro mit annähernd ihrer maximalen Eingangsleistung geladen, ist in ruhiger Umgebung ein deutlich wahrnehmbares Geräusch zu hören.

Mit einem POWER-Z KM003C haben wir an einem 45-W-Netzteil maximal 28,7 W bei 14,632 V und 1,961 A gemessen. Damit kommt die Powerbank sehr nah an die spezifizierten 30 W Eingangsleistung heran. Dass sie aus einem 45-W-Netzteil nicht mehr als rund 30 W zieht, entspricht also der vorgesehenen Begrenzung.

Das dabei auftretende Geräusch ist jedoch deutlich genug, dass es beispielsweise auf einem ruhigen Schreibtisch auffällt. Ob es unmittelbar vom Kühlsystem oder von der Leistungselektronik stammt, lässt sich ohne Zerlegen des Gerätes nicht eindeutig beurteilen. Einen Einfluss auf die Funktion konnten wir nicht feststellen.

UGREEN integriert zudem ein kleines Display. Darüber lassen sich unter anderem Ladezustand, aktuelle Ladeleistung und Ladestatus ablesen. Im Alltag ist die Prozentanzeige sicherlich die wichtigste Information. Bereits bei unserem früheren Test der großen Nexode-Powerbank zeigte sich, dass zusätzliche Leistungsanzeigen vor allem zu Beginn interessant sind, während langfristig hauptsächlich der Ladestand relevant bleibt. Bei einer technisch ambitionierten Powerbank wie der MagFlow Pro passt die zusätzliche Anzeige dennoch zum Gesamtkonzept und ist allemal informativer als vier einfache LEDs.

Testergebnisse

Die aufgedruckten 10.000 mAh einer Powerbank dürfen nicht mit 10.000 mAh am 5-V-USB-Ausgang gleichgesetzt werden. Die Herstellerangabe bezieht sich auf die verbauten Akkuzellen und deren niedrigere Zellspannung. Für einen technischen Vergleich ist daher die tatsächlich abgegebene Energie in Wattstunden aussagekräftiger.

Für unsere Messungen kamen ein ATORCH DL24 und ein ATORCH XSP16 zum Einsatz. Die MagFlow Pro wurde mit rund 3,3 A entladen. Wir haben dieses Setup für diesen Test das erste Mal verwendet und dabei ein paar im Labor befindliche Powerbanks erneut getestet, um Vergleichswerte zu haben.

Kapazitätsvergleich der Powerbanks Modell Herstellerangabe Gemessen Gemessene Energie Anteil UGREEN MagFlow Pro 10.000 mAh 6.517 mAh 32,3310 Wh 65,2 % UGREEN MagFlow Air 10.000 mAh 6.540 mAh 32,9887 Wh 65,4 % Anker 621 5.000 mAh 3.070 mAh 13,121 Wh 61,4 % Anker MagGo Powerbank 10.000 mAh 6.117 mAh 26,8805 Wh 61,2 % UGREEN Nexode Powerbank, 130 W 20.000 mAh 11.573 mAh 58,6696 Wh 57,9 % idmix Power Magnetic Q10 Pro 10.000 mAh 5.678 mAh 29,5084 Wh 56,8 % UGREEN MagFlow 10.000 mAh 5.361 mAh 26,6490 Wh 53,6 % UGREEN MagFlow Air 5.000 mAh 2.295 mAh 10,407 Wh 45,9 %

Während des Tests lagen am Ausgang 4,966 V bei 3,300 A an. Daraus ergab sich eine Ausgangsleistung von 16,39 W. Bis zur Abschaltung registrierte das Messgerät 6.517 mAh oder 32,331 Wh. Die Entladung dauerte knapp zwei Stunden.

Bei einer nominellen Zellenergie von rund 37 Wh entsprechen die gemessenen 32,331 Wh einem nutzbaren Energieanteil von ungefähr 87,4 %. Für die Wandlung von der internen Zellspannung auf den USB-Ausgang ist dies ein sehr ordentliches Ergebnis.

Bei der bisher von uns getesteten Konkurrenz liegt die MagFlow Pro auch im reinen mAh-Vergleich weit vorne. Die 6.517 mAh werden nur knapp von den 6.540 mAh der UGREEN MagFlow Air mit 10.000 mAh übertroffen. Die Anker MagGo erreichte in unserem Test 6.117 mAh, die ältere UGREEN MagFlow 5.361 mAh und die idmix Power Magnetic Q10 Pro 5.678 mAh.

Der mAh-Vergleich eignet sich dabei vor allem dazu, die unter identischen Bedingungen getesteten Powerbanks untereinander einzuordnen. Als Wirkungsgrad sollte der daraus berechnete Prozentwert dagegen nicht verstanden werden.

Spannungen und Strom unter Last Modell Spannung Strom Leistung UGREEN MagFlow Pro 4,966 V 3,300 A 16,39 W UGREEN MagFlow Air 5,044 V 3,300 A 16,64 W Anker 621 4,811 V 1,000 A 4,81 W Anker MagGo Powerbank 4,399 V 3,300 A 14,52 W UGREEN Nexode Powerbank, 130 W 5,076 V 3,300 A 16,75 W idmix Power Magnetic Q10 Pro 4,445 V 3,300 A 14,67 W UGREEN MagFlow 4,970 V 3,300 A 16,40 W UGREEN MagFlow Air 4,402 V 3,300 A 14,53 W

Neben der Kapazität wollten wir wissen, wie gut die Powerbanks ihre Ausgangsspannung bei höherer Dauerlast halten. Gerade hier zeigten sich bei unseren bisherigen Messungen erhebliche Unterschiede.

Die MagFlow Pro erreichte bei 3,300 A eine Spannung von 4,966 V und damit 16,39 W. Das ist ein gutes Ergebnis. Eine UGREEN MagFlow Air mit 10.000 mAh lag mit 5,044 V beziehungsweise 16,64 W noch etwas höher, während etwa die Anker MagGo bei gleicher Stromstärke auf 4,399 V und 14,52 W absackte.

Interessanterweise liegt die ältere UGREEN MagFlow mit 4,970 V und 16,40 W praktisch exakt auf dem Niveau der neuen MagFlow Pro. Bei der Stabilität der 5-V-Ausgabe liefert die Pro damit ein gutes, aber nicht außergewöhnliches Ergebnis.

Bei der Spannung zeigt sich, dass sich die UGREEN-Modelle etwas mehr Mühe beim Einhalten der 5-V-Spannung geben, während einige andere Powerbanks bei 3,3 A schon etwas einbrechen. Das liegt aber an der hohen Stromstärke, wir haben die Powerbanks hier gezielt so hoch belastet, um zu schauen, wo Schwachstellen liegen. Wenn die Powerbanks vorher abgeschaltet haben, haben wir mit einer niedrigeren Stromstärke getestet (z.B. Anker 621).

Fazit

Die UGREEN MagFlow Pro ist keine günstige 10.000-mAh-Powerbank. Sie versucht vielmehr, sich über Verarbeitung, Qi2.2 mit 25 W, das integrierte 45-W-USB-C-Kabel, Display und die ungewöhnliche Kühlung von einfacheren Modellen abzusetzen.

Das funktioniert in weiten Teilen überzeugend. Vor allem die Verarbeitung gehört zu den Stärken der Powerbank. Materialwahl und Haptik befinden sich auf einem sehr hohen Niveau, und auch der kräftige Magnet passt zum hochwertigen Gesamteindruck. Die im Test gemessenen 32,331 Wh nutzbare Energie beziehungsweise 6.517 mAh am USB-Ausgang sind ebenfalls ein gutes Ergebnis in unserem Test. Auch die Ausgangsspannung bleibt mit 4,966 V bei 3,3 A stabil. Beim Aufladen konnten wir wiederum 28,7 W messen und damit die vom Hersteller angegebenen maximal 30 W praktisch bestätigen.

Als kleiner Kritikpunkt ist die Geräuschentwicklung beim Laden zu nennen und die dann doch etwas zurückhaltende optische Sichtbarkeit der Kühltechnik. Das sah auf den Fotos cooler aus. Hinzu kommt der vergleichsweise hohe Preis. Wer lediglich 10.000 mAh in möglichst kompakter Form sucht, bekommt dies erheblich günstiger.

Wer dagegen viel Wert auf Verarbeitung, einen starken Magneten, schnelles kabelloses Laden und die zusätzlichen Funktionen legt, erhält mit der MagFlow Pro eine der technisch interessantesten magnetischen Powerbanks, die wir bislang in den Händen hatten.

UGREEN MagFlow Pro 10.000 mAh Power Bank Pro sehr gute Ladekapazität

gute Spannungsstabilität

schnelle Lademöglichkeit mit bis zu 45W und Qi2 mit 25W

Aufladen mit bis zu 30W

gute Verarbeitung und Haptik Kontra hoher Kaufpreis

brummendes Geräusch beim Laden