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Livestreams und Videoproduktion über den PC lassen sich mit der entsprechenden Software schnell umsetzen. Wer jedoch auf Konsolen spielt oder Gameplay von einem zweiten Rechner aufzeichnen möchte, muss sich nach einer Möglichkeit umsehen, wie er das Gameplay auf dem PC aufzeichnen kann. Hier kommen Capture Cards ins Spiel. AverMedia präsentiert seine neueste Lösung für eine externe Capture Box mit der Live Game Ultra S GC553Pro. Sie ermöglicht nicht nur 4K-Aufnahmen mit 60 FPS, sondern auch hohe Bildwiederholraten bis 240 Hz, HDR, VRR und 5.1-Mehrkanalton. Wir haben uns die kompakte Capture-Karte genauer angesehen.

Capture Cards sind längst nicht mehr ausschließlich für professionelle Streamer interessant. Gerade bei Konsolen wie der PlayStation 5 oder Xbox Series X/S ist eine externe Lösung interessant, wenn das eigene Gameplay gleichzeitig gespielt, aufgenommen und beispielsweise über OBS an ein Publikum übertragen werden soll. Die Capture-Hardware fungiert dabei als Schnittstelle zwischen der Spieleplattform und dem Rechner. Während das Signal über HDMI an einen angeschlossenen Monitor oder Fernseher weitergereicht wird, kann die Capture-Karte das Bild gleichzeitig über USB an den Aufnahme-PC übertragen.

Technische Details

AVerMedia Live Gamer Ultra S GC553Pro Schnittstelle USB 3.2 Gen 1 Typ C, 5 Gbps Videoeingang/-ausgang HDMI 2.0 Audioeingang/-ausgang HDMI 2.0 Max. Passthrough 2160p60 HDR/VRR, 1440p144 HDR/VRR, 1080p240 HDR/VRR Max. Aufnahme 2160p60, 1440p144, 1080p240 HDR-Aufnahme 1440p30 HDR, 1080p60 HDR Max. VRR-Aufnahme 1440p60, 1080p120, 1080p240 Videoeingang 2160p, 3440x1440p, 1440p, 2560x1080p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Videoformate YUY2, NV12, RGB24, P010 (HDR), MJPEG Audio 5.1-Mehrkanal, LPCM 2.0 Stereo Abmessungen 112,6 x 66,2 x 26 mm Gewicht 99 g

Wichtig ist, dass AVerMedia zwischen den Möglichkeiten beim Passthrough und bei der eigentlichen Aufnahme unterscheidet. Das ist bei Capture Cards ein wichtiger Punkt, da die maximale Bildwiederholrate, die an den Monitor durchgereicht werden kann, nicht zwangsläufig mit der maximalen Aufnahmeauflösung identisch sein muss.

Interessant ist zudem die Unterstützung von VRR. Variable Refresh Rates sind mittlerweile sowohl bei aktuellen Konsolen als auch bei PC-Monitoren weit verbreitet. Durch die variable Bildwiederholrate wird die Aktualisierung des Displays dynamisch an die Bildausgabe der Grafikkarte beziehungsweise Konsole angepasst. Dadurch lassen sich Tearing und Ruckler reduzieren. Bei der GC553Pro kann VRR nicht nur über den HDMI-Ausgang an das Display durchgereicht werden, sondern unter bestimmten Auflösungen auch aufgezeichnet werden. Für die VRR-Aufnahme muss allerdings das AVerMedia Streaming Center verwendet werden.