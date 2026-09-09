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Gaming-Stühle haben sich in den vergangenen Jahren deutlich weiterentwickelt. Wo früher vor allem eine auffällige Racing-Optik und möglichst große Seitenwangen gefragt waren, spielen Ergonomie und eine flexible Anpassung an den Nutzer mittlerweile eine deutlich größere Rolle. Und auch optisch gibt es neue Trends, weg von bunt und auffällig, hin zum Bürostuhl-Look. Auch noblechairs schlägt mit dem AURA diesen Weg ein und kombiniert die gewohnt massive Konstruktion der eigenen Gaming-Stühle mit einer Synchronmechanik und umfangreichen Einstellmöglichkeiten.

So wirkt der AURA optisch deutlich zurückhaltender als so mancher Gaming-Bolide. Unser Testmodell ist der AURA TX in Anthrazit und damit die Variante mit Stoffbezug. Alternativ bietet noblechairs eine schwarze Ausführung mit AtmoShell-High-Tech-Kunstleder an. Gerade der anthrazitfarbene Stoff gibt dem Stuhl einen etwas wohnlicheren und auch edleren Charakter, sodass er sich problemlos in einem Arbeitszimmer abseits eines klassischen Gaming-Setups einsetzen lässt. Und bei sommerlichen Temperaturen in Deutschland von zukünftig bis zu 50° (?) ist Textil oftmals angenehmer.

Mit aktuell 469,90 Euro bleibt noblechairs seiner bisherigen Preisgestaltung allerdings ebenfalls treu und positioniert den AURA klar im gehobenen Segment. Dafür gibt es unter anderem eine Synchronmechanik, eine verstellbare Sitztiefe, 4D-Armlehnen, eine integrierte Lordosenstütze und eine höhenverstellbare Kopfstütze - effektiv also eine etwas höhere Einstellmöglichkeit und einen besseren Komfort, was wiederum bei einem fast identischen Preis als attraktives Angebot erscheint. Der Hersteller gibt dauerhafte eine Belastbarkeit von bis zu 150 kg an.

Technische Daten

noblechairs AURA TX Technische Daten Preis 469,90 Euro Farbe / Bezug Anthrazit / Textil Gewicht 29,7 kg Sitzhöhe 40 bis 49 cm Sitztiefe 53 cm, um bis zu 6 cm verstellbar Rückenlehne 98 cm hoch Mechanik Synchronmechanik Neigung Rückenlehne bis 22°, Sitzfläche bis 6° Lordosenstütze in Höhe und Tiefe einstellbar Armlehnen 4D Kopfstütze integriert und höhenverstellbar Fußkreuz Aluminium Gasdruckfeder Klasse 4, bis 150kg belastbar Zertifizierung DIN EN 1335 für Bürostühle

Aufbau, Optik und Verarbeitungsqualität

Wie von Gaming-Stühlen gewohnt, wird auch der AURA in einem ziemlich großen und schweren Karton angeliefert. Der Karton unseres Modells sah leider etwas aus, als hätte ein Riese damit Fussball gespielt - aber glücklicherweise hat der AURA innen drin alles überlebt. Schon beim Auspacken hinterlassen die einzelnen Bauteile einen robusten Eindruck. Mit knapp 30 kg ist auch der fertig aufgebaute Stuhl kein Leichtgewicht. Dafür bekommt man eine entsprechend solide Grundkonstruktion mit Stahlrahmen und Aluminium-Fußkreuz.

Wer bereits andere Modelle von noblechairs aufgebaut hat, wird beim AURA einige Unterschiede feststellen. Gerade die Befestigung der Rückenlehne fällt aufgrund der Synchronmechanik etwas anders aus als bei den klassischeren Modellen des Herstellers und wird als massives Metallteil an die Sitzfläche angeschraubt. Grundsätzlich geht der Zusammenbau trotzdem flott von der Hand und lässt sich auch problemlos alleine erledigen. In ungefähr 20 Minuten ist alles erledigt.

Lediglich eine Schraube erwies sich bei unserem Testmodell als etwas fummelig. Ein Teil der Mechanik sitzt so vor der Verschraubung, dass man mit dem Werkzeug nicht ganz so komfortabel an die Schraube herankommt. Das kostet ein wenig Zeit, stellt letztlich aber kein größeres Problem dar. Der restliche Aufbau gelingt ohne Auffälligkeiten.

Beim fertig montierten Stuhl zeigt sich dann die Qualität, die wir von noblechairs gewohnt sind. Der AURA steht sehr stabil, die einzelnen Bauteile wirken sauber verarbeitet und auch die Mechanik vermittelt einen soliden Eindruck. Gerade bei stärkerem Zurücklehnen macht sich die stabile Konstruktion positiv bemerkbar.

Optisch gefällt uns die TX-Ausführung sehr gut. Der anthrazitfarbene Stoff besitzt eine angenehme und wertige Haptik und sorgt gleichzeitig dafür, dass der AURA weniger nach klassischem Gaming-Chair aussieht. Die silberfarbenen Nähte setzen dezente Akzente, ohne den Stuhl unnötig auffällig werden zu lassen. Auch die Formgebung ist zwar noch sportlich - gerade das noblechairs-Schild in der Mitte des Stuhls wirkt etwas wie bei Porsche - wirkt aber deutlich erwachsener als bei vielen typischen Racing-Modellen.

Der Stoffbezug dürfte gerade bei längeren Sessions zusätzlich Nutzer ansprechen, die mit Kunstleder wenig anfangen können. Er fühlt sich angenehm weich an und wirkt weniger kühl oder glatt. noblechairs kombiniert ihn mit formstabilem Kaltschaum für Sitzfläche und Polsterung.

Einstellmöglichkeiten, Sitzkomfort und Alltagseindruck

Das eigentliche Highlight des AURA ist allerdings seine Mechanik. Statt einer einfachen Wippfunktion setzt noblechairs auf eine Synchronmechanik. Beim Zurücklehnen bewegen sich Rückenlehne und Sitzfläche in einem abgestimmten Verhältnis zueinander. Die Rückenlehne kann sich dabei um bis zu 22 °, die Sitzfläche um bis zu 6,5 ° neigen. Drei Positionen können fest arretiert werden.

In der Praxis wirkt diese Bewegung deutlich natürlicher als bei einem klassischen Gaming-Stuhl, bei dem Sitzfläche und Rückenlehne entweder starr bleiben oder gemeinsam im gleichen Winkel kippen. Gerade während eines längeren Arbeitstages ändert man dadurch automatisch häufiger seine Sitzposition. Gleichzeitig fühlt sich die Mechanik kontrolliert und stabil an. Beim Sitzen am Arbeitstisch "schwebt" man so ein wenig hin und her und kann sich auch einmal spontan zurücklehnen, ohne den Stuhl zu arretieren.

Dazu kommt die einstellbare Sitztiefe. Die Sitzfläche kann um bis zu 6 cm verschoben werden und lässt sich dadurch besser an unterschiedliche Körpergrößen anpassen. Auch bei der Sitzhöhe bietet der AURA mit einem Bereich von 40 bis 49 cm ausreichend Spielraum.

Ebenfalls sinnvoll ist die integrierte Lordosenstütze. Sie kann sowohl in der Höhe als auch in der Tiefe angepasst werden. Damit stehen praktisch zwei Einstellachsen zur Verfügung; weil jede davon in zwei Richtungen verstellt werden kann, bezeichnet noblechairs das System als 4-Wege-Lordosenstütze. Im Alltag lässt sich die Unterstützung damit ziemlich genau dort positionieren, wo sie benötigt wird.

Entscheidender ist aber, dass die Lordosenstütze auch tatsächlich angenehm ausfällt. Richtig eingestellt übt sie einen spürbaren, aber nicht störenden Druck auf den unteren Rücken aus und macht zusätzliche Lendenkissen überflüssig. Diese flogen in der Vergangenheit sowieso gerne einmal durch die Gegend - und werden dann irgendwann nicht mehr genutzt.

Die 4D-Armlehnen können ebenfalls umfangreich an die jeweilige Sitzposition angepasst werden. Höhe, Tiefe, Winkel und Breite lassen sich verändern. Zusammen mit der verstellbaren Sitztiefe, der Synchronmechanik und der Lordosenstütze ergibt sich dadurch ein Stuhl, der sich ziemlich flexibel auf den jeweiligen Nutzer abstimmen lässt. Auch die in die Rückenlehne integrierte Kopfstütze kann in der Höhe verändert werden.

Beim eigentlichen Sitzkomfort hinterlässt der AURA TX einen überzeugenden Eindruck. Die Polsterung bietet genügend Halt, ohne auf Dauer unangenehm hart zu wirken. Man schwitzt auch nicht unangenehm bei heißeren Tagen. Gleichzeitig sorgt die vergleichsweise großzügige Sitzfläche dafür, dass man nicht in eine bestimmte Position gezwungen wird. Der Tester - aktuell 183 cm mit geschummelten 100 kg - kam auf dem Sitz gut zurecht.

Gerade im Arbeitsalltag gefallen uns dabei die verschiedenen Einstellmöglichkeiten. Wer konzentriert und aufrecht vor dem Monitor sitzt, kann den Stuhl entsprechend konfigurieren. Zum Gaming mit Controller oder für eine kurze Pause lässt sich die Synchronmechanik freigeben und eine deutlich entspanntere Haltung einnehmen. Der Stuhl bleibt dabei jederzeit stabil und vermittelt auch beim Zurücklehnen ein sehr sicheres Gefühl.

Fazit

Mit dem AURA entwickelt noblechairs den klassischen Gaming-Stuhl konsequent in Richtung eines ergonomischeren Allrounders weiter. Das bekannte Grundrezept aus stabiler Konstruktion und guter Verarbeitungsqualität bleibt erhalten, gleichzeitig sorgen Synchronmechanik, Sitztiefenverstellung und die integrierte Lordosenstütze für deutlich mehr Flexibilität. Man kombiniert also die üblichen noblechairs-Qualitäten und Eigenschaften mit moderneren Ergonomie-Funktionen - und das kann gefallen.

Besonders gut gefällt uns die von uns getestete TX-Ausführung. Der anthrazitfarbene Stoff fühlt sich angenehm an und lässt den AURA gleichzeitig etwas dezenter und hochwertiger erscheinen als viele typische Gaming-Stühle. Damit macht er nicht nur im Gaming-Zimmer, sondern auch im Homeoffice eine gute Figur. Der noblechairs Aura gehört zu der Kategorie der straff gepolsterten Stühle im Vergleich zu anderen Testobjekten. Hier ist das subjektive Empfinden ausschlaggebend - hier kam es aber gut an.

Beim Aufbau gibt es mit einer etwas ungünstig zugänglichen Schraube einen kleinen Kritikpunkt - aber wirklich nur ein kleiner. Davon abgesehen ist die Montage unkompliziert und auch alleine schnell zu bewältigen. Ist der AURA erst einmal aufgebaut, hinterlässt die gesamte Konstruktion den gewohnt stabilen noblechairs-Eindruck. Wackeliges oder Kippeliges konnten wir nicht feststellen.

Auch beim Komfort gibt es wenig auszusetzen. Vor allem die Synchronmechanik und die in Höhe und Tiefe einstellbare Lordosenstütze machen im Alltag Sinn. Zusammen mit den 4D-Armlehnen und der einstellbaren Sitztiefe lässt sich der AURA gut an unterschiedliche Sitzpositionen anpassen und bleibt auch über längere Zeit bequem.

Mit 469,90 Euro ist der AURA TX sicherlich kein günstiger Gaming-Stuhl. Das ist bei noblechairs allerdings auch wenig überraschend. Dafür bekommt man eine wertige Verarbeitung, eine massive Konstruktion und vor allem eine umfangreiche Ergonomie-Ausstattung. Wer einen hochwertigen Gaming-Stuhl sucht, dem die üblichen Racing-Modelle optisch etwas zu martialisch ausfallen, findet im AURA TX deshalb ein sehr gelungenes Gesamtpaket. Bei der Qualität ist dann der Preis auch angebracht.

noblechairs AURA TX anthrazit Pro sehr gute Verarbeitung und stabile Konstruktion

angenehmer Stoffbezug

komfortable Synchronmechanik

sinnvoll einstellbare Lordosenstütze

umfangreiche Verstellmöglichkeiten

dezenter, hochwertiger Look

unkomplizierter Aufbau (bis auf eine Schraube) Kontra relativ hoher Preis