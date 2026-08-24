Werbung

Advertorial / Anzeige

Mit Sigenergy gibt es seit Kurzem einen neuen Player am Markt, der mit durchdachten Wechselrichter-Lösungen auf sich aufmerksam machen möchte. Sigenergy entwickelt großformatige Heim- und Gewerbe-/Industriespeicher und überträgt diese Erfahrung auf den SigenMate (industrietaugliche Sicherheit, bewährte Zellchemie, KI mit 34.000 Systemen in 47 Ländern trainiert). Jetzt gibt es bis zum 6. September eine Rabattaktion, bei der kräftig gespart werden kann.

Die Lösungen von Sigenergy sind für alle interessant, die bereits ein Balkonkraftwerk nutzen, aber erkannt haben, dass es praktisch ist, den produzierten Strom auch speichern zu können. So können tagsüber Lastspitzen abgefedert oder bewölkte Phasen kompensiert werden. Auch nachts muss so weniger Strom zugekauft werden.

Es profitieren aber auch Neueinsteiger, denn Sigenergy bietet eine durchdachte, einfach zu installierende Lösung. Zusätzlich gibt es eine überzeugende App-Lösung, die das Handling erleichtert.

Der SigenMate 2700 Ultra startet mit gleich vier MPPTs in die PV-Saison und bietet damit eine maximale Eingangsleistung von bis zu 4.000 W. Das liegt deutlich über der in Deutschland für Balkonkraftwerke geltenden Grenze von 2.000 W Modulleistung. Jeder der vier MPP-Tracker arbeitet in einem Spannungsbereich von 16 bis 60 V und erlaubt dauerhaft bis zu 32 A Stromfluss. Bis zu acht PV-Module lassen sich an die vier MPPTs anschließen – und ermöglichen es, die PV-Seite des Systems voll auszulasten und damit das für ein Balkonkraftwerk mögliche Maximum zu nutzen.

Der erzeugte und gespeicherte Solarstrom wandert in den integrierten LiFePO4-Akku mit 2,7 kWh (2.688 Wh) Nennkapazität. Dabei profitiert das System von der bewährten, langlebigen und sicheren LiFePO4-Zellchemie. Ein einzelner Akku lässt sich mit bis zu 1.800 W laden, während die Entladeleistung serienmäßig 1.400 W beträgt. Dank modularer Speichererweiterung kann die verfügbare Ausgangsleistung auf 2.800 oder sogar 4.200 W gesteigert werden – die maximale Ladeleistung bleibt dabei unverändert hoch.

An der Hausseite kann der per PV eingespeiste und zwischengespeicherte Strom über eine Schukosteckdose mit bis zu 800 W ins Hausnetz eingespeist werden. Zusätzlich bietet der SigenMate 2700 Ultra zwei AC-Ausgänge in Form zweier Schukosteckdosen. Jeder dieser Ausgänge liefert dauerhaft bis zu 1.400 W und in der Spitze kurzzeitig sogar bis zu 1.800 W. Mit erweiterter Akkukapazität steigt die maximale Ausgangsleistung wie beschrieben auf 2.800, bzw. 4.200 W an.

Die Speichererweiterung ist auf mehreren Wegen möglich: Der SigenMate 2700 Ultra lässt sich um bis zu sechs SigenMate BAT 2700-Einheiten erweitern. Jede BAT 2700 erhöht die Akkukapazität um weitere 2,7 kWh, sodass ein einzelnes System auf bis zu 18,8 kWh Gesamtkapazität wachsen kann. Für noch größere Anlagen können zudem bis zu zehn SigenMate-Systeme parallel betrieben werden.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal ist die unterbrechungsfreie Umschaltung: Bei einem Stromausfall schaltet der SigenMate in 0 ms auf Notstrom um – so sanft, dass selbst empfindliche Elektronik wie Computer oder Router nichts davon bemerkt. Das macht ihn besonders für Home-Office-Setups interessant, in denen ein unterbrechungsfreier Betrieb entscheidend ist.

Sowohl der Basisblock SigenMate 2700 Ultra als auch die Speichererweiterung SigenMate BAT 2700 sind kompakt und platzsparend dimensioniert: 460 x 275 x 225 mm bei einem Gewicht von 29 kg (SigenMate 2700 Ultra), bzw. 25 kg (BAT 2700). Dabei ist die Hardware in etwa 88 % so groß wie vergleichbare Produkte und damit kompakt genug, um fast überall im Haushalt Platz zu finden. Eine integrierte Akkuzellenheizung schützt das System bei tiefen Temperaturen und springt bereits ab -5 °C zu, um auch im Winter eine zuverlässige und schonende Ladung zu gewährleisten.

Die Kommunikation zwischen Nutzer und System erfolgt bequem per App über WLAN. Zusätzlich informieren LEDs und eine LED-Leiste an der Front des SigenMate 2700 Ultra übersichtlich über Systemstatus und Betriebszustand. Für eine detaillierte Verbrauchserfassung bietet der Hersteller eigene Smart-Meter an, arbeitet aber auch mit bewährten Drittanbieter-Lösungen wie dem Shelly Pro 3 EM oder dem Ecotracker zusammen.

Die KI hilft beim Stromsparen

Mit der mySigen App V4.0 erhält das Energiemanagement ein intelligentes Update. Herzstück ist der weiterentwickelte Sigen AI Assistant: Er hilft dabei, Photovoltaik, Batteriespeicher, Netzbezug und optionales E‑Auto-Laden einfach und effizient zu steuern.

Während die KI anderer Anbieter vor allem Fragen beantwortet, Daten abruft und einfache Befehle ausführt, geht die Sigen AI einen entscheidenden Schritt weiter – vom KI-Assistenten zum KI-Energiemanager.

– Personalisierte Strategien & Gerätesteuerung: Ein Satz genügt und die KI erstellt individuelle Energiestrategien – auch wiederkehrend. Beispiel: „Jeden Freitag bis 17 Uhr auf 80 % laden". Die KI plant anhand von PV-Prognose und Strompreisen, simuliert vorab und prüft auf Konflikte. So lassen sich selbst komplexe Einstellungen – auch die direkte Steuerung angeschlossener Geräte – mit nur einem Satz erledigen.

– Fehlerdiagnose & Datenanalyse: Die KI kombiniert Protokolle, Echtzeitdaten und Wissensdatenbank, um Fehler zu lokalisieren und Lösungen vorzuschlagen. Liegen z. B. WLAN-Probleme vor, erkennt die KI die entsprechenden Störungen und gibt direkt Lösungen. Bei der Datenanalyse verknüpft sie Solarertrag, Verbrauch, Batterieleistung und Netzinteraktion, erstellt Diagramme und Berichte und gibt Optimierungsvorschläge.

– Intelligente Suche: Mit wenigen Stichworten finden Nutzer App-Funktionen inklusive Beschreibungen, Links und Tutorials. Installateure können zudem nach Systemalarmen suchen – für mehr Effizienz.

– Modusübergreifende Prognosen & Einblicke: Auf Basis von Sigenergys eigenem KI-Modell gibt die KI PV-, Verbrauchs- und Batterieprognosen in allen Betriebsmodi – auf der Startseite für heute und die nächsten 24 Stunden. Sie erklärt zudem die Betriebslogik in Echtzeit. Jede Energieentscheidung wird transparent dargestellt.

Natürlich darf auch der Überblick nicht verloren gehen. Daher analysiert die App laufend Solarertrag, Verbrauch, Batterieleistung und Netzinteraktion und erstellt daraus einerseits Diagramme, andererseits Empfehlungen für Optimierungen.

Gegenüberstellung der BKW-Lösungen Kernvorteil SigenMate 2700 Ultra Typische Balkonspeicher-Lösungen am Markt Konkreter Nutzen für den Nutzer KI-gestütztes Energiemanagement Sigen AI Assistant + SigenAgent, trainiert mit Daten aus über 34.000 Systemen in 47 Ländern; unterstützt natürliche Sprache, Prognosen und intelligente Optimierung. Meist feste Betriebsmodi, Zeitpläne oder einfache App-Steuerung ohne aktive Energieplanung.

Du musst keine komplexen Energieeinstellungen verstehen. Du formulierst dein Ziel, und die KI erstellt eine passende Energiestrategie. Personalisierte AI Strategy Erstellt individuelle Energiestrategien mit Ziel-SOC, einmaligen Aufgaben sowie saisonalen oder monatlichen Strategien. Die KI plant Lade- und Entladevorgänge automatisch. Oft nur feste Ladezeiten, TOU-Einstellungen oder einfache Regeln verfügbar. Dein Energiesystem passt sich deinem Alltag an, statt dass du ständig Einstellungen manuell ändern musst. Transparente KI-Entscheidungen KI kombiniert Echtzeitdaten, PV-Prognosen, Lastprognosen und Batteriestatus und simuliert Energieflüsse vor der Ausführung. Viele Systeme zeigen hauptsächlich Ergebnisse, erklären aber nicht die zugrunde liegende Logik. Du verstehst, warum bestimmte Energieentscheidungen getroffen werden, und behältst die Kontrolle. KI-Fehlerdiagnose Analysiert Systemprotokolle, Echtzeitdaten und Gerätezustände und liefert Lösungsvorschläge. Nutzer müssen Probleme häufig selbst suchen oder den Kundendienst kontaktieren. Du findest Probleme schneller und erhältst konkrete Unterstützung bei der Fehlerbehebung. Hohe PV-Eingangsleistung

Bis zu 4.000 W PV-Eingang, 4 unabhängige MPPTs und Unterstützung für bis zu 8 Solarmodule. Viele Produkte bieten etwa 600–2.000 W PV-Eingang und 1–2 MPPTs. Du kannst mehr Solarenergie nutzen und auch bei unterschiedlichen Ausrichtungen mehr Ertrag erzielen. Upgrade bestehender PV-Systeme

Kompatibel mit gängigen Mikrowechselrichtern und Solarmodulen, ideal zur Erweiterung bestehender Balkonkraftwerke. Teilweise an eigenes Ökosystem gebunden oder eingeschränkte Drittanbieter-Kompatibilität.

Du musst deine bestehende Solaranlage nicht ersetzen und kannst sie einfach erweitern. Backup-Fähigkeit 0-ms-Lastumschaltung, bis zu 1.400 W Off-Grid-Leistung und bis zu 3.600 W Bypass-Leistung. Typische Umschaltzeiten liegen häufig bei 10–20 ms oder höher.

Bei Stromausfällen bleiben wichtige Geräte zuverlässiger in Betrieb, ohne Neustarts oder Unterbrechungen. Netzeinspeisung Bis zu 800 W Einspeisung im deutschen Steckersolarbetrieb; bis zu 1.400 W mit zertifizierter Installation. Viele Balkonspeicher sind auf eine begrenzte Ausgangsleistung ausgelegt.

Du kannst Solarenergie innerhalb der geltenden Rahmenbedingungen effizienter nutzen. Modulare Erweiterung 2,68 kWh Basiskapazität, erweiterbar mit bis zu 6 BAT 2700 auf ca. 18,8 kWh; parallele Systeme bis 56,4 kWh.

Viele Lösungen bieten feste Kapazitäten oder nur begrenzte Erweiterungsmöglichkeiten.

Du startest mit der passenden Größe und erweiterst dein System später nach Bedarf. Sicherheit 6 Schutzebenen mit Druckentlastungsventil, Temperaturüberwachung, Brandschutzkonzept, IP66 und C5-M Korrosionsschutz. Viele Produkte verfügen über einfachere Schutzkonzepte und sind stärker auf Innenbereiche ausgelegt. Du kannst dein Speichersystem mit mehr Sicherheit auch in anspruchsvolleren Umgebungen einsetzen. Design & Wohnintegration iF Design Award 2026, schlankes Gehäuse und verdecktes Kabelmanagement; Maße 460 × 275 × 225 mm. Klassische Speicher wirken häufig eher technisch und benötigen mehr Platz. Du kannst den Speicher sichtbar in Balkon, Wohnzimmer oder Garage integrieren. Ökosystem & Konnektivität mySigen App 4.0, Sigen Smart Meter sowie Integration von Shelly Pro 3EM und Ecotracker. Oft begrenzte Verbindungsmöglichkeiten mit Drittanbieter-Geräten. Du erhältst ein umfassenderes und flexibleres Energie-Management-Erlebnis.

Starke Rabatte bis Anfang September

Auf verschiedene Produktbundles bietet Signergy nun Coupon-Aktionen auf Amazon an. Wer sich für den SigenMate 2700 Ultra interessiert, bekommt diesen bis zum 6. September zum Einführungspreis von 999 Euro. Als Bundle mit dem zusätzlichen Batteriepack BAT 2700 gibt es den SigenMate EC 2700 für 1.798 Euro anstelle der üblichen 2.099 Euro.

Wer noch keine PV-Module besitzt, kann ebenfalls sparen: Es gibt das Bundle aus SigenMate 2700 Ultra und zwei 500-W-Solarpanels für nur 1.289 Euro, sodass gegenüber dem Normalpreis 399 Euro gespart werden können. Wer direkt vier 500 W starke Solarpanels nutzen möchte, der muss nur wenig mehr zahlen, denn das Bundle gibt es aktuell für 1.398 Euro.

Um die erwähnten Preise zu erhalten, muss der im Angebot hinterlegte Coupon aktiviert werden. Die Angebote laufen bis zum 6. September 2026.

Advertorial / Anzeige