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Sharkoon OfficePal C50

Modernes Design für das Homeoffice

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Seite 1: Sharkoon OfficePal C50: Modernes Design für das Homeoffice
Seite 1: Sharkoon OfficePal C50: Modernes Design für das Homeoffice Seite 2: Lieferumfang und Montage Seite 3: Praxistest (Einstellmöglichkeiten und Features) Seite 4: Fazit
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Ein Stuhl ist ein wichtiger Teil in einem Gamingroom oder auch im heimischen Büro. Er wir in der Regel für viele Stunden am Tag verwendet. Daher sollte er sich optimal an die persönlichen Beschaffenheiten anpassen lassen und den Körper so gut es geht entlasten und unterstützen. Der Sharkoon Office C50 soll genau diese liefern und das in einem modernen Design.

Der Markt im Bereich der Office-Stühle oder auch der Gamingstühle ist schier endlos, und von fast jedem Hersteller am Markt gibt es mehr oder weniger günstige und auch hochpreisige Stühle mit den unterschiedlichsten Features oder Designelementen. Auch Sharkoon ist da keine Ausnahme, auch wenn man diesen Hersteller wohl eher mit klassischen Gamingstühlen in Verbindung bringt. Mit der OfficePal-Serie hat Sharkkon aber auch ein paar Stühle, die nicht nach typischen Gamingstühlen aussehen, und auch die ergonomischen Features sollen deutlich besser sein und ein langes Sitzen in diesen Stühlen ermöglichen.

Sharkoon OfficePal C50
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Sharkoon OfficePal C50
Technische Daten - HBADA X7
Farbe: Schwarz
Sitzfläche: 50 x 47 cm
Höhe Rückenlehne (Verstellbar): 57 - 62 cm
Sitzhöhe (Verstellbar):44 - 52 cm
Maximale breite Rückenlehne: 49 cm
Breite Kopfstütze: 36,5 cm
Höhe Kopfstütze: 16,5 cm
Maximal zulässiges Gewicht: 136 Kg
Maximal empfohlene Nutzergröße: 190 cm
Features: Sitztiefenverstellung, Höhenanpassung Rückenlehne, Kopfstütze, 5-Wege-Armlehnen
Gewicht Stuhl: 19,7 kg
Preis: ca. 298 Euro
Quellen und weitere Links
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