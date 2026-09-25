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Saugroboter mit selbstreinigender Basisstation sind längst kein Novum mehr – Nachfüllen von Reinigungslösung, automatisches Entleeren des Staubbehälters und Waschen des Wischmopps gehören in der oberen Preisklasse mittlerweile zum Standardrepertoire. Wo sich Modelle wie der P70 Pro Ultra tatsächlich unterscheiden, zeigt sich daher eher im Detail: in der Feinabstimmung von Saugleistung und Anpressdruck, in der Präzision der Hinderniserkennung oder in kleinen mechanischen Lösungen wie einem ausschwenkbaren Mopp, der ein paar Zentimeter mehr Reichweite an Kanten und in Ecken verspricht. Ob sich diese Feinheiten im Alltag tatsächlich bemerkbar machen, zeigt dieser kurze Erfahrungsbericht.

Die mobile Einheit des P70 Pro Ultra ist mit 350 x 350 x 103,8 mm vergleichsweise flach baut, wird zusammen mit einer Basisstation (420 x 458 x 470 mm) ausgeliefert, die sämtliche Pflegeschritte übernimmt: Nachfüllen der Reinigungslösung, Entleeren des Staubbehälters sowie Waschen und Trocknen des Wischmopps.

Vorbei sind die Zeiten, in denen ein "einfacher" Staubsaugerrobotor zufällig seine Wege gefunden hat und dabei einen feuchten Wischmopp hinter sich herzog – egal über welchen Untergrund. Eine Vermeidungsstrategie war das Höchste der Gefühle an Wischintelligenz. Über Wochen sollen die neuen Systeme unabhängig arbeiten können, was sicherlich auch davon abhängig ist, wie oft und welche Fläche gereinigt werden soll.

Technisch stützt sich der P70 Pro Ultra auf eine maximale Saugleistung von 30.000 Pa, erzeugt durch einen Motor mit bis zu 120.000 Umdrehungen pro Minute. Für die Wischfunktion kommt ein rotierender Mopp mit bis zu 260 Umdrehungen pro Minute und einem Anpressdruck von 12 N zum Einsatz. Zur Reinigung des Wischpads selbst nutzt die Basisstation ein PTC-Heizsystem, das laut Hersteller Oberflächentemperaturen von bis zu 100 °C erreicht, während die Mopptrocknung mit rund 70 °C heißer Luft in etwa einer Stunde erfolgen soll.

Bei der Navigation setzt das Modell auf eine KI-gestützte Hinderniserkennung, die laut MOVA über 280 Objekttypen unterscheiden kann, sowie auf einen Ultraschallsensor zur Teppicherkennung, der die Saugleistung automatisch anpasst oder den Mopp beim Überfahren von Teppichen anhebt. Ergänzt wird das Ausstattungspaket durch eine ausfahrbare Seitenbürste und einen seitlich schwenkbaren Mopp (RoboSwing), die laut Hersteller die Reichweite in Ecken und entlang von Kanten um bis zu 4 cm erhöhen sollen. Der Frischwassertank der Basisstation fasst 4,0 l, der Abwassertank 3,5 l. Die Akkukapazität des Roboters liegt bei 5.200 mAh.

Mit Abmessungen von 420 x 458 x 470 mm für die Basistation muss der richtige Platz dafür gefunden werden. Eine Kombination aus Sauger und einer einfachen Ladestation lässt sich natürlich deutlich einfacher im Haushalt unterbringen. Grundsätzlich hat der Käufer noch die Wahl zwischen einer weißen und der hier abgebildeten schwarzen Ausführung von Basistation und Sauger.

Die mobile Saugereinheit ist mit einem Durchmesser von 350 mm kreisrund. Im Sensorturm befindet sich die Lidar-Sensorik, mit der sich der Sauger im Raum orientiert. Die drei Tasten auf der Oberseite sind eigentlich während der initialen Einrichtung in Verwendung. Theoretisch lässt sich der Sauger darüber aber auch ausschalten oder in die Basisstation befehlen.

Weitere Sensoren sitzen an der Front des Saugers. Dazu gehört auch die Kamera, die einerseits der Hindernisserkennung dient, die aber auch zur Überwachung eingesetzt werden kann. Das Thema Überwachung ist dabei natürlich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits wirbt MOVA vor allem mit der Überwachung der Haustiere, aber natürlich kann dies auch ein Sicherheitsaspekt sein, wenngleich dann der Zufall des Reinigungszyklus mit einem potentiellen Einbruch oder dergleichen einhergehen muss. "Überwachung" kann aber auch bedeuten, dass andere Personen im Haushalt überwacht werden könnten. Dies sollte man immer im Hinterkopf haben, wenn eine Kamera durch die eigenen vier Wände rollt.

Auch hinten gibt es eine Kamera und die Kontaktpads, mit denen der Sauger in der Basisstation geladen werden kann. Seitlich am Sauger befinden sich die Anschlüsse, über die das Wasser in aus dem Sauger geführt wird und über eine weitere Öffnung werden Staub und Dreck entfernt, die aufgesaugt wurden.

Saugen und Wischen kann der MOVA P70 Pro Ultra. Die Pads verbleiben bei einem reinen Saugvorgang in der Basistation und werden nur dann aufgenommen, wenn sie auch gebraucht werden. Während eines Wisch-Vorgangs, können die Pads um 10,5 mm angehoben werden. Teppiche werden aber ohnehin im Wischzyklus nicht überfahren. Auch die seitliche Bürste kann um 9 mm angehoben werden.

Viel wichtiger aber ist, dass die Seitenbürste auch nach außen gefahren werden kann, damit auch die Ecken abgedeckt sind. Dies gilt auch für einen der Wischmops. Dieser (hier links zu sehen) wird ebenfalls nach außen gefahren und somit erreicht der MOVA P70 Pro Ultra auch Bereiche in den Ecken besser.

Die Saugleistung liegt bei 30.000 Pa und sollte damit losen Staub und Schmutz locker aufsaugen können. Die Mops rotieren mit bis zu 260 Umdrehungen pro Minute. Mittig zwischen den Antriebsrädern ist die rotierende Gummibürste zu erkennen, die auch mit Haaren und grobem Schmutz keinerlei Probleme haben soll. Die Bürste lässt sich für eine Reinigung entfernen und kann bei Verschleiß auch ersetzt werden.

In der Basisstation unter dem oberen Deckel befinden sich zwei Wassertanks. Die Kapazität des Frischwassertanks beträgt 4 l, der Abwassertanks fasst 3,5 l. Die beiden Tanks werden nach oben herausgehoben und können somit einfach befüllt bzw. geleert werden.

Unter den Tanks, hinter einer Abdeckung, die einfach nach vorne abgenommen wird, sitzt der Staubbeutel. Dieser wird ähnlich wie bei klassischen Staubsaugern mit einer Halterung eingesetzt. Bei den Staubbeuteln handelt es sich um Verbrauchsmaterial. Bei MOVA selbst kostet dieser 17,99 Euro je Stück. Von Drittherstellern gibt es diese aber auch zu rund einem Euro je Stück.

Links vom Staubbeutel zu erkennen ist das Lösungsdosiermodul, in welches ein Reiniger eingefüllt werden kann. MOVA empfiehlt an dieser Stelle natürlich den Einsatz der eigenen Reinigungslösung.

Über die Rampe findet der Sauger seinen Weg in die Basistation. Auf einem Waschbrett sitzen die Mops, die nur bei Bedarf aufgenommen werden. Nach einem Wischvorgang werden die Mopds über jeweils zehn Düsen gereinigt. Das Wasser wird auf bis zu 100 °C aufgeheizt. Nach dem Waschen der Mops werden diese mit Heißluft getrocknet. Dieser Trocknungsvorgang kann eingestellt werden und dauert bis zu drei Stunden. Die Trocknung soll verhindern, dass sich nasse Mops in der Basisstation befinden, die dann nach einiger Zeit Gerüche absondern können. Natürlich bedeutet dies auch, dass der Stromverbrauch der Basisstation durch die Trocknung ansteigt.

Zum Abschluss noch ein Blick in die Basisstation und auf die Anschlüsse, mit denen der Sauger Kontakt mit der Basisstation aufnimmt und beispielsweise den Staubbehälter entleert.

Die Software von MOVA

Zu einem modernen Saug-Wischsystem mit Basisstation gehört auch die entsprechende App, über die sich die Funktionen steuern lassen. Über die App wird das System eingerichtet und im Alltag gesteuert.

Die Startseite liefert auf einen Blick den Gerätestatus – Akkustand, Ladezustand und Betriebsbereitschaft – und bündelt von dort aus den Zugang zu Support, Benachrichtigungen sowie weiteren Bereichen der App wie einem Zubehör-Shop, einem Nutzerforum und dem Profilbereich. Ein prominent platzierter Button startet direkt eine umfassende Reinigung, ein zweiter führt in eine kamerabasierte Ansicht, mit der sich die Wohnung aus der Perspektive des Roboters erkunden lässt.

Kernstück der App ist eine interaktive Grundrisskarte der Wohnung, die vom Roboter automatisch in einzelne Räume unterteilt wird – etwa Küche, Esszimmer oder Wohnzimmer – und in drei Ansichten aufrufbar ist: nach Raum, in der Gesamtübersicht oder nach frei definierten Zonen. Nutzer können rechteckige Reinigungsbereiche hinzufügen, verschieben, in der Größe anpassen und die Zahl der Reinigungsdurchgänge festlegen. Die Abarbeitung folgt dabei der Reihenfolge, in der die Zonen angelegt wurden. Eine separate Kartenverwaltung erlaubt zudem die Pflege mehrerer Stockwerke sowie die Definition von Sperrzonen, virtuellen Wänden, Schwellen und Rampen und bietet Funktionen zur Erkennung von Möbeln, Teppichen, Vorhängen und unterschiedlichen Bodenbelägen.

Für den eigentlichen Reinigungsvorgang stehen drei Modi zur Verfügung – reines Saugen, reines Wischen sowie die Kombination beider Funktionen –, die sich jeweils detailliert konfigurieren lassen. Die Saugleistung ist in vier Stufen regelbar und lässt sich durch eine einmalige "MAX+"-Funktion zusätzlich verstärken, wobei die App auf eine reduzierte Laufzeit hinweist. Für den Wischvorgang kann die Feuchtigkeit des Wischpads in drei Stufen sowie die Häufigkeit der Pad-Reinigung nach zurückgelegter Fläche eingestellt werden. Ergänzend lässt sich aus vier Reinigungsmustern wählen. Alternativ zur manuellen Konfiguration bietet die App unter der Bezeichnung "CleanGenius" einen automatisierten Reinigungsmodus.

Ein eigener Bereich widmet sich der Basisstation, die als Wartungszentrale fungiert: Der Zustand von Schmutz- und Frischwassertank, Reinigungsmittel und Staubbeutel wird auf einen Blick angezeigt, während sich Entleerung, Mopp-Wäsche und Mopp-Trocknung manuell auslösen lassen. In den zugehörigen Einstellungen können Wassertemperatur beim Waschen, Trocknungsdauer und der Rhythmus der automatischen Entleerung angepasst werden – Funktionen, die für eine weitgehend selbstständige Wartung des Systems sprechen.

Über die allgemeinen Einstellungen sind weitere Funktionen zugänglich: eine Reinigungshistorie mit Angaben zu gereinigter Fläche und Laufzeit, eine Zeitplanung für wiederkehrende Reinigungen, Einstellungen zur Hindernisvermeidung sowie eine KI-gestützte Kantenreinigung namens "MopExtend". Hinzu kommen ein Haustier-Pflege-Modus, Sprachassistenten-Integration, die Freigabe des Geräts für mehrere Nutzer und eine Firmware-Verwaltung mit automatischem Update-Fenster. Die Live-Kamera-Funktion erlaubt neben der ferngesteuerten Fahrt per virtuellem Joystick auch Foto- und Videoaufnahmen sowie eine Zwei-Wege-Audioverbindung, was auf einen Einsatz auch zur Wohnungsüberwachung oder Interaktion mit Haustieren hindeutet. Ergänzt wird der Funktionsumfang durch Optionen wie einen Nicht-Stören-Modus, eine Kindersicherung und die automatische Fortsetzung der Reinigung nach dem Nachladen.

Während und nach dem Ende des Reinigungsvorgangs kann man sich in der App anschauen, wo sich der P70 Pro Ultra gerade bewegt und welche Aufgabe er gerade erledigt. Gut zu erkennen ist zudem, dass er die Teppiche als Erstes reinigt, dann die Ränder abfährt und erst zum Schluss die Wischmopps zum Einsatz bringt. Über die Intensität der Reinigung wird vor allem festgelegt, in welchem Abstand der Sauger seine Bahnen zieht. Auch dies ist in der App bzw. dortigen Kartenansicht gut zu erkennen.

Fazit

Der MOVA P70 Pro Ultra präsentiert sich als leistungsstarker Saug- und Wischroboter, der zahlreiche Funktionen aus dem höherpreisigen Segment in einer vergleichsweise erschwinglichen Geräteklasse anbietet. Besonders die hohe Saugleistung von bis zu 30.000 Pa, die rotierenden Wischmopps und die automatische Reinigungsstation gehören zu den zentralen Ausstattungsmerkmalen. In dem mehrere Wochen dauernden Testzeitraum, in dem das System einen Wohnbereich mit Fliesen und Teppichen sauber halten musste, überzeugten sowohl die Saugleistung als auch die aktive Wischfunktion, während die automatische Mopp-Reinigung und das Teppichmanagement weitere Pluspunkte darstellten.

Die ausfahrbare Wischfunktion und die Seitenbürste verbessern die Reinigung entlang von Kanten und in Ecken. Natürlich aber ist es auch dann noch notwendig, in größeren Abständen auch noch einmal manuell die schwer zugänglichen Ecken und Ränder zu reinigen. Alles erwischt der MOVA P70 Pro Ultra demnach auch nicht.

Zu den praktischen Stärken zählt die umfangreiche Station, die unter anderem das Entleeren des Staubbehälters sowie das Waschen und Trocknen der Wischmopps übernimmt. Auch im vierwöchigen Dauereinsatz des Roboter-Forums zeigte das Gerät eine zuverlässige Reinigungsleistung. Wie lange dabei kein Eingreifen durch den Nutzer notwendig ist, hängt natürlich auch von der zu reinigenden Fläche und dem Zyklus ab, in dem gereinigt werden soll.

Die Flächen und Bodenbeschaffenheiten wurden dabei zuverlässig erkannt. Anders als bei älteren Saugern, die nach dem Zufallsprinzip fahren, deckt der MOVA P70 Pro Ultra den kompletten Bereich systematisch ab und reinigt die komplette Fläche. Die Hinderniserkennung umschifft dabei auch Gegenstände, die sich nicht dauerhaft auf dem Boden befinden und beispielsweise liegengeblieben sind. In einem Haushalt mit Kindern kommt dies sicherlich häufiger vor. Anzumerken sind aber gelegentliche Unsicherheiten bei der Hinderniserkennung im Hinblick auf die Genauigkeit des erkannten Objektes. In der Praxis aber spielt dies weniger eine Rolle, da es ohnehin einfach vermieden bzw. umfahren wird.

Der MOVA P70 Pro Ultra bietet damit eine umfangreiche Ausstattung und eine leistungsfähige Bodenreinigung. Egal ob trocken oder nass, nicht nach jedem Reinigungszyklus muss sich um den Sauger gekümmert werden. Stattdessen liefert dieser Staub und Dreck sowie das Schmutzwasser an der Station ab, die dann alle zwei bis drei Wochen etwas Aufmerksamkeit benötigt. Wenn wir noch einen Kritikpunkt anbringen müssen, dann ist dies die Tatsache, dass Dreck und Staub in einem Beutel landen und damit zusätzliches Verbrauchsmaterial produzieren. Eine beutellose Station wäre unserer Meinung nach sinnvoller, ist bei MOVA aber erst bei den teureren Reinigungssystemen vorhanden.

Preislich bewegt sich der MOVA P70 Pro Ultra mit dem gebotenen Funktionsumfang bei einem Preis von 550 Euro für die schwarze und 515 Euro für die weiße Variante eher im unteren Preissegment. Die High-End-Systeme diverser Hersteller kosten 1.000 Euro und mehr. Die 100-°C-Heißwasserwäsche und die 70-°C-Trocknung gehören zu den auffälligsten Ausstattungsmerkmalen. Gerade die Kombination aus hoher Wassertemperatur und automatischer Trocknung ist bei einem Gerät unter 1.000 Euro bemerkenswert.

MOVA P70 Pro Ultra Pro Sehr hohe Saugleistung von bis zu 30.000 Pa

Effektive rotierende Wischmopps

Ausfahrbarer Wischmopp und Seitenbürste

Automatisches Waschen und Trocknen der Wischmopps

Im Alltag nur geringer Wartungsaufwand

gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Kontra Hinderniserkennung teilweise unsicher bei der genauen Klassifizierung von Objekten

nicht alle Ecken und Ränder werden vollständig erreicht

Staub wird in einem Einwegbeutel gesammelt