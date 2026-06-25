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Vernal ist für seine hochwertigen, höhenverstellbaren Schreibtische bekannt und hat im diesjährigen Sommer Sale zahlreiche lukrative Angebote. Hardwareluxx-Leser können darüber hinaus zusätzlich sparen.

In erster Linie sind die hochwertigen, höhenverstellbaren Schreibtische von Vernal für den Heimgebrauch gedacht, sie punkten aber gleichzeitig als durchdachte Arbeitsplatzlösungen, die sich nahtlos zum Rest der häuslichen Einrichtung passen. Damit sind sie die idealen Begleiter für das Home-Office, die gleichzeitig den Komfort verbessern.

Für jeden Anspruch hat Vernal die passende Lösung im Sortiment – einige davon sind jetzt rabattiert. Angefangen mit dem I-förmigen Schreibtisch im Format von 120 x 80 cm, der jetzt um 50 Euro reduziert wurde. Bei der Wahl der Farbe stehen Dunkel-Walnuss, Hell-Walnuss und Weiß zur Verfügung. Anstelle einer furnierten Platte kann eine Bambusplatte mit Abmessungen 160 x 80 oder 180 x 80 cm gewählt werden. Und natürlich steht bei der Konfiguration auch Massivholz in den Farben Kirsch, Ahorn und dunkler Walnuss zur Auswahl.

Dank der aktuell laufenden Sommer-Sale-Aktion kann gespart werden. Wer also auf der Suche nach einem neuen Schreibtisch ist, sollte jetzt genau hinschauen.

Wer doch etwas mehr Platz benötigt und sogar Wandecken einbeziehen möchte, sollte stattdessen zu den L-förmigen Tischen von Vernal greifen. Als Tischmaterial kann die Spanplatte mit laminierter Holzoptik in den Farben Walnuß-Holz, helles Walnuß-Holz und in Weiß ausgewählt werden. In der Größe 150 x 150 cm bietet Vernal seinen L-förmigen Tisch jetzt mit einem Rabatt in Höhe von 60 Euro an.

Höhenverstellbares, belastbares Gestell

Ein elementarer Bestandteil eines Tisches ist natürlich das Gestell, das nicht nur für die Stabilität sorgt, sondern auch einen großen Anteil an der Ergonomie hat. Um auch im Stehen die Arbeit erledigen zu können, ist das Gestell von Vernal elektrisch von 63,5 bis 123,5 cm höhenverstellbar. Der verbaute Doppelmotor kommt auf einen Geräuschpegel von weniger als 50 dB und kann den Tisch mit 3,8 cm pro Sekunde sehr zügig nach oben und unten fahren.

Ein Blick auf die Spezifikationen zeigt, dass der Tisch von Vernal ausgesprochen robust gebaut ist. Vernal nennt eine Nennlast von bis zu 160 kg und eine maximale Belastbarkeit von 180 kg – der Tisch lässt sich also problemlos stark beladen. Möglich werden diese überzeugenden Werte durch den C-Rahmen, Stahl als Basismaterial, die dreiteiligen Beine und die großzügig dimensionierten Füße.

Premium: Der Executive-Schreibtisch

Wer noch mehr Komfort und Präsenz im Büro wünscht, greift zum Executive-Schreibtisch von Vernal. Bei der Grundform stehen die I- und die L-Form zur Wahl, sodass sich der Tisch flexibel an den benötigten Platz anpassen lässt. Eine elegante Frontblende verleiht dem Executive-Tisch einen besonders hochwertigen und aufgeräumten Look. In der I-Form misst der Tisch 120 x 75 cm.

Noch mehr Auswahl bietet die L-Form mit 150 x 150 cm (Rechtsausrichtung), 180 x 150 cm (Rechtsausrichtung) und 180 × 150 cm (Linksausrichtung). Tischplatte und Blenden sind wahlweise in hellem oder dunklem Walnuss-Holz erhältlich und unterstreichen den edlen Charakter des Designs.

Das Gestell beim Executive-Schreibtisch ist von 58 bis 123 cm höhenverstellbar. Gleich drei Motoren kümmern sich darum, dass sich die Tischplatte um 4 cm pro Sekunde hinaus- und herabsenken lässt. Es lassen sich vier Höhen abspeichern, was eine schnelle und reproduzierbare Anpassung der Tischhöhe sicherstellt.

Im Rahmen des Sommer Sale bietet Vernal Rabatte auf Produkt-Bundles mit dem Executive Standing Desk an. Wer den Schreibtisch mit dem Vernal Aktenschrank mit Schubladen oder dem Vernal Büroschrank kombiniert, kann sich über einen Rabatt von 50 Euro freuen.

Neuheiten ebenfalls rabattiert

Neben seinen bekannten und bewährten Schreibitschlösungen bietet Vernal passende Ergänzungen, um den Look im Home-Office perfekt zu machen.

Der neue Vernal Aktenschrank ist eine kompakte Aufbewahrungslösung für das Büro oder Home-Office und wird in den Farbvarianten Walnussbaum und heller Walnussbaum angeboten. Das Produkt ist in einer niedrigen, einer hohen und einer breiten Ausführung erhältlich, sodass sich die Größe an unterschiedliche Platzverhältnisse anpassen lässt.



Das Vernal Bücherregal ergänzt moderne Arbeits- und Wohnbereiche mit einer klaren, abgestimmten Gestaltung und passt optisch zur Storage- und Cabinet-Serie. Es wurde so konzipiert, dass es sich harmonisch in ein einheitliches Einrichtungskonzept einfügt und Ordnung mit einer ansprechenden Präsentation von Büchern, Unterlagen oder Dekoration verbindet. Durch sein schlichtes Design wirkt das Regal vielseitig einsetzbar, ob im Homeoffice, Arbeitszimmer oder Wohnraum. Als echter Eyecatcher dient eine integrierte LED‑Beleuchtung, die stufenlos dimmbar ist und mit variablen Farbtemperaturen aufwarten kann.

Damit bietet Vernal eine stilvolle Lösung für alle, die praktischen Stauraum suchen und gleichzeitig Wert auf ein ruhiges, modernes Gesamtbild legen.

Sowohl beim Bücherregal als auch beim Aktenschrank können im Zeitraum vom 25. Juni bis zum 30. Juli 2026 jeweils 20 Euro gespart werden.

Hardwareluxx-Leser sparen dauerhaft.

Als Bonus hat Hersteller Vernal speziell für Hardwareluxx-Leser einen weiteren Gutschein-Code erstellt, der den Endpreis um weitere 6 % reduziert. Der Gutschein-Code hierzu lautet: hard6P

Der Code kann mit allen weiteren Rabattaktionen kombiniert werden.

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