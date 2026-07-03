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Elgatos Stream Deck+ ist eine mächtige Steuerkonsole, die dank ihrer enormen Anpassbarkeit sehr flexibel genutzt werden kann. Dabei ist sie besonders für Kreativschaffende spannend, kann dank ihrer Flexibilität aber auch für andere Nutzerkreise interessant sein.

Wir haben bereits 2020 das reguläre Elgato Stream Deck in Kombination mit Cam Link 4K, Wave:3 und Key Light ausprobiert und vorgestellt. Während das Stream Deck 15 LCD-Tasten bereitstellt, wurde das Stream Deck+ vielseitiger gestaltet. Bei ihm sinkt zwar die Anzahl der LCD-Tasten auf acht, dafür gibt es aber zusätzlich eine Touch-Leiste und vier Drehregler. Die zusätzlichen Steuerungsmöglichkeiten sollen auch weitere Nutzungsoptionen eröffnen. Elgato sieht das Stream Deck+ unter anderem auch als Audiomixer, Studiosteuerung und Produktionskonsole.

Über die Stream Deck-Software können diese Eingabeelemente sehr flexibel belegt werden. Dabei können auf den LCD-Tasten auch Ordner genutzt werden, um weit mehr als nur acht Funktionen belegen zu können. Und zusätzlich stehen im Elgato Marketplace teils kostenlose, teils kostenpflichtige Plugins bereit.

Das Stream Deck+ wird in einer schwarzen und in einer weißen Farbvariante ab rund 195 Euro angeboten.

Der Lieferumfang beinhaltet neben dem Stream Deck+ eine Anleitung, Sicherheitshinweise und ein Anschlusskabel. Das endet auf beiden Seiten in USB-C-Steckern und ist 1,5 m lang.