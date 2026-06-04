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Bei seinen neuen Clip-On-Ohrhörern OpenDots 2 hat Shokz vor allem in zwei Bereichen nachgeschärft: der Ergonomie und dem Klang. Doch können sie sich damit wirklich merklich von den bereits überzeugenden Vorgängermodellen absetzen?

Shokz ist eigentlich im Bereich der Sportohrhörer zu Hause. Doch zunehmend bietet man auch Lösungen für den Alltagseinsatz an. Die OpenDots ONE waren im vergangenen Jahr die ersten Clip-On-Ohrhörer des Unternehmens. Sie sitzen zwar wie auch aktuelle Shokz-Sportmodelle vor und nicht in den Ohren, sind aber in erster Linie für eine Alltags- und weniger für eine sportliche Nutzung gedacht. Die neuen OpenDots 2 treten in ihre Fußstapfen.

Laut Shokz wurden vor allem Ergonomie und Klang weiter verbessert. Die sogenannte JointArc-Struktur soll für einen noch höheren Tragekomfort sorgen. Als Open-Ear-Ohrhörer stellen auch die OpenDots 2 sicher, dass die Umgebung (bei entsprechend angepasster Wiedergabelautstärke) gut wahrgenommen werden kann. Sie sind damit für Nutzer interessant, denen ihre Umgebungswahrnehmung beispielsweise aus Sicherheitsgründen wichtiger ist, als das Ausblenden von Geräuschen aus der Umwelt. Um den Klang zu optimieren, setzt Shokz auf die Technologien Bassphere 2.0 und MirrorPitch sowie auf eine aktualisierte Dolby-Audio-Unterstützung. Die Kommunikation soll durch ein Triple-Mikrofon-Array pro Einheit erleichtert werden. Dabei werden zwei Luftleitungsmikrofone und ein Knochenleitungsmikrofon kombiniert.

Die OpenDots 2 sind ab sofort in den drei Farbvarianten Pearl White, Grey und Black verfügbar. Shokz gibt eine UVP von 199 Euro an. Alternativ gibt es mit den OpenDots Air auch ein einfacher ausgestattetes und günstigeres Einsteigermodell aus der Serie, das 139 Euro kostet.

Als Zubehör werden ein USB-C-Ladekabel, die Anleitung und weiteres Informationsmaterial mitgeliefert. Die Ohrhörer selbst befinden sich bei Auslieferung im Ladegehäuse.