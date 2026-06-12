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Vor knapp fünf Monaten haben wir bereits einen Vernal-Tisch ausgepackt und aufgebaut. Zwischenzeitlich hat Vernal die Produktlinie überarbeitet und uns den neuen Core3 geschickt, der in einigen Punkten verbessert wurde und auch mit einem umfangreicheren Zubehör ausgestattet werden kann.

Im Vergleich zu den üblichen "Gaming-Tischen" hat sich Vernal für eine etwas edlere Variante eines höhenverstellbaren Schreibtisches entschieden und bietet unterschiedliche Tischplattengrößen, unterschiedliches Furnier und unterschiedliche Farben für das Gestell an. Wir haben den neuen Core3 in weißer Variante mit Wallnussholz-Furnier bekommen - und dazu noch eine Schreibtischauflage, eine Schublade, eine PC-Halterung, einen Monitor-Halter und Kabelmanagementoptionen. Das ist also schon eher ein Schreibtisch, aber wer einen richtigen Gaming-Tisch haben will, kann die Modelle auch anders konfigurieren.

Geliefert wurde der Tisch in acht großen Paketen - insofern war zu erwarten gewesen, dass er komplett zerlegt ist und man etwas Arbeit in den Aufbau stecken muss. Sämtliche mitgeschickten Features und den Tisch konnten wir aber alleine in unter einer Stunde aufbauen - mit etwas Hilfe geht es sicherlich noch schneller. Die Ware ist dabei in diversen Plastik-Tüten und mit viel Schaumstoff und Füllmaterial verpackt, im Anschluss ist also noch eine Fahrt zum Wertstoffhof notwendig - aber es ist sichergestellt, dass der Tisch ohne Transportschäden nach Hause geliefert wird.

Beim letzten Aufbau mussten wir ein paar Schrauben wieder herausdrehen und den Tisch teilweise wieder zerlegen, weil wir den falschen Schraubensatz verwendet hatten. Das kann bei der neuen Core3-Variante eigentlich nicht mehr passieren, unser Kritikpunkt aus dem Dezember 2025 ist somit hinfällig. Zum einen verwendet man klarere Beschriftungen, aber auch unterschiedliche Schraubenarten, sodass man diese nicht verwechselt. Auch kann nichts "verkehrt herum" eingeschraubt werden, da man sich mit ein paar Stickern auf den Produkten mit Pfeilen orientieren kann, um den Tisch und das Gestänge richtig herum zu platzieren.

Anhand unserer Galerie kann man den Aufbau etwas nachvollziehen: Zunächst müssen die Rahmenteile an die Tischplatte geschraubt werden und miteinander verbunden werden. Dann werden die Tischbeine hinzugefügt, anschließend die Elektronik verlegt und ein Kabelkanal darüber festgeschraubt. Mit Kabelbindern werden zudem die elektrischen Verbindungskabel von der Kontrolleinheit und den beiden Motoren versteckt.

Der Tisch fährt von knapp 63cm Höhe auf bis zu 128cm Höhe herauf, drei Einstellungen kann man auf die Memory-Tasten legen.

Im Anschluss haben wir das mitgelieferte Zubehör aufgebaut. Die Schreibtischauflage gibt es dabei in zwei auswählbaren Breiten, sie ist super schnell zusammengebaut und aufgrund der identischen Farbe perfekt zur Ablage von Papier, Stiften und Ähnlichem geeignet. Die Schreibtischschublade kommt bereits zusammengebaut und muss nur mit ein paar Schrauben an der Unterseite der Tischplatte eingeschraubt werden. Wir haben dies nachträglich gemacht, als der Tisch schon umgedreht war - wenn man diesen Schritt bereits im umgedrehten Zustand erledigt, ist es etwas einfacher. Die Schublade hat schon eine Teilung für Stifte und ähnliches.

Für Anwender, die ihren PC an den Schreibtisch in eine Halterung einschrauben wollen, gibt es die sogenannte "CPU-Halterung". In unserem Fall passte aber ein APNX C1-Gehäuse mit 50,2 cm Höhe nicht mehr in die Halterung. Die Höhe wird mit Stiften eingestellt, die maximale Höhe liegt hier bei angezeigten 46,5 cm. Für ein Micro-ATX-Gehäuse wäre aber Platz - für größere Gehäuse ist die Halterung eher nichts.

Die Kabelmanagement-Box für die Rückseite ist hingegen ganz hilfreich: Hier kann man eine Verteilersteckdose unterbringen und hat dann nur noch ein Kabel zur Steckdose, was unter dem Schreibtisch einfach schicker aussieht. Mit dem zusätzlichen Kabelmanagement-Set hat man zudem auch noch ein paar verklebare Kabel-Clips, um auch Tastatur-, Maus- und sonstige Kabel ordentlich zu verlegen.

Als letzte Option bekamen wir auch einen Monitorhalter mitgeliefert. Diese ist im Shop unter einem anderen Link verfügbar. Er kam bei uns noch in einer vorläufigen Verpackung. Einen 32 Zoll großen Samsung Odyssey Neo G8 konnten wir problemlos mit dem Monitorarm betreiben.

Fazit

Auch der zweite Vernal-Schreibtisch, den wir aufgebaut haben, konnte qualitativ überzeugen. Sicherlich gibt es am Markt der Schreibtische mittlerweile viel Auswahl, und auch diverse Schreibtische als Alternativen. In der von uns getesteten Variante liegt das reine Schreibtischmodell mit Wallnussholz-Funier und weißen Füßen in 180cm x 80cm Größe bei 509,98 Euro im Vernal-Shop. Orientiert man sich an anderen Gaming-Schreibtischen am Markt, so starten die Modelle ebenso bei knapp 500 Euro. Insofern ist der Vernal Core3 preislich absolut in Ordnung, und aufgrund der hohen Qualität von Füssen und auch der hochwertig anmutenden Tischplatte kein schlechtes Angebot.

Ob man nun sämtliches Zubehör benötigt, das Vernal mit anbietet, ist dem eigenen Gusto zuzuschreiben: Die Kabelmanagement-Ablage kann man für 39,99 Euro sicherlich mitnehmen. Ob man für 84,99 Euro eine Schreibtischschublade benötigt, muss man ebenso davon abhängig machen, wie man den Schreibtisch am Ende nutzen möchte, wie bei der Schreibtischablage oder einem Monitor-Fuß. Die PC-Halterung wird für die meisten Hardwareluxx-Leser wohl eher ausfallen - der High-End-PC soll dann wohl eher mit auf den Tisch, wenn man schon Glas und RGB am Gehäuse hat.

Wer einen Blick auf die Bambusholz-Platte werfen möchte, kann diese bei unserem letzten Testbericht sehen. Wer es richtig luxuriös möchte, für den bietet Vernal die Tischplatte auch in Massivholz-Ahorn, Wallnuss und Kirsche an. Aber diese Schreibtische sind dann aber ein paar hundert Euro teurer.